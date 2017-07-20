В новом хэтчбеке Nissan можно будет обойтись одной педалью

Второе поколение электрического Nissan Leaf получит систему e—Pedal, позволяющую управлять торможением и началом движения одной педалью. В самой компании называют новинку «революционной системой помощи при вождении».
Чтобы активировать e—Pedal, достаточно нажать кнопку на центральной консоли: после этого ускорять и замедлять автомобиль можно будет будет с помощью только одной педали. Система позволяет водителю полностью остановить автомобиль даже на холмистой местности под уклоном, удерживать его неподвижным на спуске или подъеме, а затем незамедлительно продолжить движение.
По мнению инженеров Nissan, около 90% всех манипуляций при управлении Leaf водители смогут выполнять с помощью единственной педали. Это серьезно облегчит жизнь водителям в условиях интенсивного транспортного потока и городских поездок. Фактически, говорят в Nissan, педаль тормоза в Leaf понадобится лишь для экстренного торможения.
Кроме e—Pedal новый Nissan Leaf получит и другие «умные» системы. Так, он будет оснащаться системой ProPilot, которая возьмет на себя контроль разгона и удержания в полосе на скоростных шоссе и городских скоростях. Электромобиль оснастят и «самопарковщиком», который сможет выполнять параллельную, перпендикулярную и диагональную парковку передним или задним ходом без помощи водителя.
Новое поколение Nissan Leaf будет официально представлено в начале сентября. Премьера пройдет практически одновременно в Токио и Франкфурте. Судя по предварительной информации, хэтчбек получит более агрессивную внешность. По слухам, электромотор останется прежний, но новые батареи позволят вдвое (с 250 до 500 км) увеличить запас хода от одной зарядки.
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- Недавно Nissan объявил о возобновлении продажна российском рынке компактного кроссовера Nissan Juke. Это единственная модель компании, за исключением нишевого спорткара GT-R, которая будет импортироваться к нам. Собирают Джуки на британском заводе в Сандерленде.
Фото: Nissan