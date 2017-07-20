В новом хэтчбеке Nissan можно будет обойтись одной педалью

Компания Nissan раскрыла новые подробности об электрическом хэтчбеке Nissan Leaf, который появится и на российском рынке.

Nissan Leaf

Второе поколение электрического Nissan Leaf получит систему e—Pedal, позволяющую управлять торможением и началом движения одной педалью. В самой компании называют новинку «революционной системой помощи при вождении».

Чтобы активировать e—Pedal, достаточно нажать кнопку на центральной консоли: после этого ускорять и замедлять автомобиль можно будет будет с помощью только одной педали. Система позволяет водителю полностью остановить автомобиль даже на холмистой местности под уклоном, удерживать его неподвижным на спуске или подъеме, а затем незамедлительно продолжить движение.

Работы системы e-Pedal на новом Nissan Leaf

По мнению инженеров Nissan, около 90% всех манипуляций при управлении Leaf водители смогут выполнять с помощью единственной педали. Это серьезно облегчит жизнь водителям в условиях интенсивного транспортного потока и городских поездок. Фактически, говорят в Nissan, педаль тормоза в Leaf понадобится лишь для экстренного торможения.

Кроме e—Pedal новый Nissan Leaf получит и другие «умные» системы. Так, он будет оснащаться системой ProPilot, которая возьмет на себя контроль разгона и удержания в полосе на скоростных шоссе и городских скоростях. Электромобиль оснастят и «самопарковщиком», который сможет выполнять параллельную, перпендикулярную и диагональную парковку передним или задним ходом без помощи водителя.

Новое поколение Nissan Leaf будет официально представлено в начале сентября. Премьера пройдет практически одновременно в Токио и Франкфурте. Судя по предварительной информации, хэтчбек получит более агрессивную внешность. По слухам, электромотор останется прежний, но новые батареи позволят вдвое (с 250 до 500 км) увеличить запас хода от одной зарядки.

Второе поколение Nissan Leaf появится и на российском рынке. Об этом руководство европейского отделения компании заявилов рамках выставки «Иннопром».



появится и на российском рынке. Об этом руководство европейского отделения компании заявилов рамках выставки «Иннопром». Недавно Nissan объявил о возобновлении продажна российском рынке компактного кроссовера Nissan Juke. Это единственная модель компании, за исключением нишевого спорткара GT-R, которая будет импортироваться к нам. Собирают Джуки на британском заводе в Сандерленде.

Фото: Nissan