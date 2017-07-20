В новом хэтчбеке Nissan можно будет обойтись одной педалью

Компания Nissan раскрыла новые подробности об электрическом хэтчбеке Nissan Leaf, который появится и на российском рынке.

Nissan Leaf
Nissan Leaf

Nissan > Leaf

Nissan Leaf
Nissan Leaf

Второе поколение электрического Nissan Leaf получит систему ePedal, позволяющую управлять торможением и началом движения одной педалью. В самой компании называют новинку «революционной системой помощи при вождении».

Чтобы активировать ePedal, достаточно нажать кнопку на центральной консоли: после этого ускорять и замедлять автомобиль можно будет будет с помощью только одной педали. Система позволяет водителю полностью остановить автомобиль даже на холмистой местности под уклоном, удерживать его неподвижным на спуске или подъеме, а затем незамедлительно продолжить движение.

Работы системы e-Pedal на новом Nissan Leaf
Работы системы e-Pedal на новом Nissan Leaf

По мнению инженеров Nissan, около 90% всех манипуляций при управлении Leaf водители смогут выполнять с помощью единственной педали. Это серьезно облегчит жизнь водителям в условиях интенсивного транспортного потока и городских поездок. Фактически, говорят в Nissan, педаль тормоза в Leaf понадобится лишь для экстренного торможения.

Кроме ePedal новый Nissan Leaf получит и другие «умные» системы. Так, он будет оснащаться системой ProPilot, которая возьмет на себя контроль разгона и удержания в полосе на скоростных шоссе и городских скоростях. Электромобиль оснастят и «самопарковщиком», который сможет выполнять параллельную, перпендикулярную и диагональную парковку передним или задним ходом без помощи водителя.

Новое поколение Nissan Leaf будет официально представлено в начале сентября. Премьера пройдет практически одновременно в Токио и Франкфурте. Судя по предварительной информации, хэтчбек получит более агрессивную внешность. По слухам, электромотор останется прежний, но новые батареи позволят вдвое (с 250 до 500 км) увеличить запас хода от одной зарядки.

  • Второе поколение Nissan Leaf появится и на российском рынке. Об этом руководство европейского отделения компании заявилов рамках выставки «Иннопром».
  • Недавно Nissan объявил о возобновлении продажна российском рынке компактного кроссовера Nissan Juke. Это единственная модель компании, за исключением нишевого спорткара GT-R, которая будет импортироваться к нам. Собирают Джуки на британском заводе в Сандерленде.

Фото: Nissan

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Комментарии (4)

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Педаль им зачем-то. И руль ещё остался. Уже давно придуманы джойстики — положил руку на подлокотник и рули. ссылкассылка

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Скоро водителей Ниссана будут узнавать по атрофированной ноге. Она станет рудиментом.

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Сразу сделали бы управление разгоном и замедлением наклоном головы. Поворотники подмигиванием :)

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