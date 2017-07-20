Скоро разрешат платить штрафы за жену и друга

Министерство финансов подготовило поправки в КоАП, которые в случае принятия позволят оплачивать административные штрафы не самому провинившемуся, а третьим лицам.

Минфин России подготовил поправки в Кодекс об админстративных правонарушениях (КоАП), которые позволят третьим лицам оплачивать «письма счастья» за проштрафившегося. Соответствующим пунктом планируется дополнить статью 32.2 КоАП России. Пока проект обсуждается на портале проектов нормативных правовых актов.

До сих пор нередко возникали случаи, когда за проштрафившегося водителя оплату производил другой человек, а в соответствующих базах этот факт никак не отражался. Чаще всего такие коллизии происходили в случае, когда собственник автомобиля доверил право его управления другому водителю, а тот нарушил ПДД. Штраф считался непогашенным, а в бюджет, соответственно, деньги не поступали — их попросту возвращали лицу, которое оплатило штраф за собственника транспортного средства.

Если минфиновские чиновники добьются своего, уплата штрафов заметно упростится. Важно: по предлагаемым поправкам, вернуть уплаченный штраф третье лицо уже не сможет. Контроль за уплатой штрафов, числящихся за автомобилем, по-прежнему будет за его собственником.

О том, как разнятся штрафы в разных странах разбирался наш автор, который составил своеобразный рейтинг стран, где самые высокие штрафы.



В скором времени наказание за непропуск машины «скорой помощи» могут серьезно ужесточить. Правительство поддержало соответствующий законопроект.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС