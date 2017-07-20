Lada Vesta SW Cross в версии Exclusive — первые фото

Приподнятый универсал Lada Vesta SW Cross получит топовую версию Exclusive, которая будет отличаться от других модификаций внешними элементами и оснащением. В нашем распоряжении оказались первые изображения новинки, по которым можно сделать определенные выводы.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Lada Vesta SW Cross Exclusive
Lada Vesta SW Cross Exclusive

Универсалы Lada Vesta SW и его приподнятая версия Cross еще не добрались до дилеров, но вокруг этой модели не утихает ажиотаж, постоянно подогреваемый новыми подробностями. Так, благодаря ижевской компании, занимающейся автозвуком и установкой охранных систем на автомобили, стало известно, что, по крайней мере, версия Cross получит топовую комплектацию Exclusive.

Фотографии универсала опубликовал на своей странице в социальной сети «Вонтакте» один из сотрудников компании. На изображениях видно, что у топ-версии крыша и корпуса наружных зеркал окрашены в глянцевый черный, на крыше появился «плавник» антенны и багажные рейлинги, сзади установлены дисковые тормоза. Сомнений в том, что перед нами именно «эксклюзивное» исполнение кросс-Весты, не оставляют соответствующие шильдики. К тому же кузов автомобиля окрашен в новый голубой цвет, недоступный для седана.

Lada Vesta SW Cross Exclusive
Lada Vesta SW Cross Exclusive

Сиденья и подлокотник в салоне обшиты кожей с бело-голубой прострочкой, на передней панели присутствуют светлые вставки.

Lada Vesta SW Cross Exclusive
Lada Vesta SW Cross Exclusive

По данным группы «RCI Russian car industry» в «Вконтакте», универсал оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. На седане этот двигатель доступен исключительно с роботизированной коробкой AMT5.

  • Недавно АВТОВАЗ рассекретил интерьер Lada Vesta SW и SW Cross. Он получил ряд разительных отличий от седана.
  • Несмотря на то, что официально универсал еще не показан и у дилеров нет даже демонстрационных машин, наш автор уже успел познакомиться с Lada Vesta SW.

Фото: «Вконтакте»

Lada Vesta SW Cross в версии Exclusive — первые фото
Lada Vesta SW Cross в версии Exclusive — первые фото
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Отзывы о LADA Vesta (5)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В "максималке " Юбилейная.Вроде все для жизни есть.Внешне "пять +",внутри "три +"

Недостатки:

Скрипела подвеска,втулки стабилизатора,до 7000–8000,прошло. после 9000 стало греметь,стойка стаб. левая.замена по гарантии. На 10 000 кончился аккумулятор,менять по гарантии не хотят.(одна банка села плотность до 1,10,остальные 1,25 при температуре +15С. Сервис готов поменять,отказ инженера Авто...

Комментарий:

С таким аккумулятором потенциальная "недостижимость". На вазах не ездил девять лет,последняя 99- 2004–2009 проблем не доставляла.потом бюджетные иномарки(Фиат Альбеа;Шевроле Лачетти) без проблем до пробега в 100 000 км. На проч забыл про "нагрузочные вилки,альтиметры,зарядные устр...

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Комментарии (29)

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0

Лям???

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0

По комментариям эхо москвы отдыхает.)За рублём,вы не блюёте ещё?))

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0

Всё бы ничего, только:
а) глубокие «фирменные» поперечные морщины с боков убрать, чтобы не создавали паразитных воздушных вихрей и акустических шумов, а также не тормозили глаз при обтекании взглядом корпуса;
б) поставить под капот турбо-чугунок от 150 л.с.;
в) научить машину твёрдо стоять на нарезанной шиповодами колее на скоростях более 200 км/ч, а не шататься на ней, как на болотной кочке.
Понятно, что высшая передача при этом должна легко открывать третью сотню за один час, а не зависать после 120 км/ч.

Это и есть необходимые и достаточные условия для отечественного автомобиля. Ничего недостижимого в этом нет.
И давайте не брать пример с фень-шуя. Этот уровень не для ВАЗа из города Togliatti. Он итальянскую начальную школу проходил. Пусть закончит сначала среднюю, а потом освоит и высшую.

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-4
робот

Нынче ВАЗ среднюю французскую проходит :)

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0
Demitrius

Румынскую, в которой киркоров учился.

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+1
робот

Румынский филиал французской :)

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0
Demitrius

...который находится в школьном подвале.

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0
робот

в каком школьном
в нашем подвале дурдома весь филиал и вся школа

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0
робот

мы тут из 3-й палаты тож смотрим смотрим и никак не поймем шо за крючки огромные рыболовные на бочинах у этой лажы весты
она спецом для рыбаков штоль разрабатывалась шоб покупали они ие побольше
а зачем стоять на скоростях более 200кмч тебе уже жить совсем надоело и хочешь быстрей туда там постоять так там не стоят там лежат

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0
ДУРДОМ на колёсах

Ну не всем же по шатким болотным кочкам прыгать, те уже отбулькались..
На средних скоростях (200 — 300км/ч) лучше твёрдо стоять, чем увлечённо заниматься поиском нуля, если вы хотите куда-нибудь приехать, кроме придорожной канавы.

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0
робот

какого нуля поиском заниматься зачем на большой скорости если не хочешь в канаву
больше 110 летать нельзя по коридору санитары запрещают

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0
ДУРДОМ на колёсах

«больше 110 летать нельзя»
Да уж, в этом плане вся Россия — чеховская палата № 6. Только видеокамер добавили.

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0
робот

да у нас по всем этажам во всех коридорах и в палатах тоже скрытые стоят но мы половину уже нашли и жвачкой залепили

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0
ДУРДОМ на колёсах

У меня была опечатка — не на большой скорости, а на средней.
На больших скоростях всё пространство в нуль сводится, а глаза в кучку.

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0
робот

у тия средние скорости 200–300 ты че вертолетчик штоль ппц у нас таких еще не было
тебя в 9-ю наверное определят она пока пустая

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0

Плавник будет на всех машинах, говорят даже на седаны будут ставить! А диски сзади, вроде тоже появятся в допах...

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-1

Забавно. Посмотрел в и-нете фото. Тут ссылкассылка даже видео есть.
Кроме черных крыши, зеркал, и антенны больше ничего эксклюзивного нет. Нет даже шильдика как у Xray. Обивка и оснащение ничем не отличаются. Да, цвет другой... Но в чем эксклюзивность?
Крышу и остальное похоже обычном винилом обтянули. Таких эксклюзивов на дороге навалом.

Матвей, будьте любезны уточнить эксклюзивность данного экземпляра у автора «новости» фото и роликов.

А, увидел.... на двери, и вышивка на сиденье «Exclusive» Похоже кто то не кисло очень захотел стать первым обладателем Кросс версии Весты. И номера «интересные», и в собственности до официальной продажи... :)
Во дает народ! :)

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0

Хороший цвет.

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0

Каплан за АвтоВАЗ переживает больше чем сам АвтоВАЗ)))

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+1
Свиридов Константин

мы ту у нас все очень переживальческие собрались

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0

Я так понял, на каждую комплектацию теперь будет по новости:)
И пусть ВАЗофилы только попробуют вякнуть, что «ЗР корейцам продался!!!111».

«А вот в этой комплектации Весты будут сиденья с вышивкой, давайте обсудим это!»))

Ну правда, я понимаю, что, если не писать о ВАЗиках хоть что-нибудь хоть раз в неделю, на фоне иностранных производителей ВАЗ будет выглядеть совсем бледно, но тут уже наблюдается дублирование и троирование.
Все эти изгибы много раз все видели, а сочетания движков и трансмиссии знают наизусть — их всего-то четыре возможных варианта...
Хочется чего-то нового.

«ВАЗ начал закупать более долговечные выпускные системы»

или

«ВАЗ решил проблему тупого и глючного робота».

Или

«ВАЗ будет ставить на Весту современную АКПП»

Но что-то пока только про вышивку новости вижу и глянцевые зеркала.

А пока завод просто одевает существующие косяки в новое оперение и украшает вышивкой спинки сидений, толку не будет.

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+1
Каплан Илья

Так для тебя ведь и пишут. Если журнал про ВАЗ писать перестанет, ты ж первый загнёшься от тоски бедолага. Тебе ж негде будет больше самоутверждаться :))

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+2
Каплан Илья

Кто платит, тот и заказывает музыку, неужели не знали, Каклаш :)

ЗР не может писать про исправление выпускной системы на Весте, потому что сама проблема с выпускными системами единичная, а её массовость — плод вашего воображения.

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-2

И 3 педали... Когда АКПП, пусть цена выше? Да, робот гуд, но все же. Дизайн супер.

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+2
zigzag

Ну ладно хоть 3 педали с 1.8, а не 1.6. Уже всяко лучше чем было.

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+2

а стоить будит больше лимона или нет
если будит больше лимнона стоить тада престижная тачила будет и лучше не лимон а полтора лимона за лажу весту чем дороже тем престижнее

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-2

Хороший цвет, да и в целом машина классно смотрится

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+2
Alex

Хотите купить?

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0