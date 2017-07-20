Приподнятый универсал Lada Vesta SW Cross получит топовую версию Exclusive, которая будет отличаться от других модификаций внешними элементами и оснащением. В нашем распоряжении оказались первые изображения новинки, по которым можно сделать определенные выводы.

Lada Vesta SW Cross Exclusive

Универсалы Lada Vesta SW и его приподнятая версия Cross еще не добрались до дилеров, но вокруг этой модели не утихает ажиотаж, постоянно подогреваемый новыми подробностями. Так, благодаря ижевской компании, занимающейся автозвуком и установкой охранных систем на автомобили, стало известно, что, по крайней мере, версия Cross получит топовую комплектацию Exclusive.

Фотографии универсала опубликовал на своей странице в социальной сети «Вонтакте» один из сотрудников компании. На изображениях видно, что у топ-версии крыша и корпуса наружных зеркал окрашены в глянцевый черный, на крыше появился «плавник» антенны и багажные рейлинги, сзади установлены дисковые тормоза. Сомнений в том, что перед нами именно «эксклюзивное» исполнение кросс-Весты, не оставляют соответствующие шильдики. К тому же кузов автомобиля окрашен в новый голубой цвет, недоступный для седана.

Lada Vesta SW Cross Exclusive

Сиденья и подлокотник в салоне обшиты кожей с бело-голубой прострочкой, на передней панели присутствуют светлые вставки.

Lada Vesta SW Cross Exclusive

По данным группы «RCI Russian car industry» в «Вконтакте», универсал оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. На седане этот двигатель доступен исключительно с роботизированной коробкой AMT5.

Недавно АВТОВАЗ рассекретил интерьер Lada Vesta SW и SW Cross . Он получил ряд разительных отличий от седана.



и . Он получил ряд разительных отличий от седана. Несмотря на то, что официально универсал еще не показан и у дилеров нет даже демонстрационных машин, наш автор уже успел познакомиться с Lada Vesta SW .

Фото: «Вконтакте»