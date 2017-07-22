Дикости наших городков: иностранец распилил Daewoo и заявил об угоне

Суд не стал его строго наказывать за нежелание вывозить свой Daewoo Rezzo из России.

Как сообщает официальный сайт прокуратуры Саратовской области, 66-летний житель села Перекопное Ершовского района, гражданин иностранного государства, распрощался со своим Daewoo Rezzo еще в ноябре прошлого года. Он решил не тратиться на дорогостоящий ремонт сломанного компактвэна, а распилил его на части и сдал в пункт приема металлолома в Краснокутском районе.

Ночью 23 апреля 2017 года бывший автовладелец позвонил в полицию из кафе «Транзит» города Ершова и заявил об угоне припаркованного у точки общепита Daewoo Rezzo. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа сразу заподозрила неладное и предупредила заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, однако «пострадавший» настоял на своем и в письменном виде подтвердил сведения о якобы совершенном угоне.

Полиция провела проверку и выяснила, что никакого угона все-таки не было, после чего заявитель стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по пункту 1 статьи 306 УК РФ. Вилка наказания по этому пункту большая: от штрафа в размере до 120 тысяч рублей до двух лет лишения свободы. В суде обвиняемый пояснил, что он сообщил в полицию об угоне с целью иметь законное основание не вывозить в мае 2017 года автомобиль с территории Российской Федерации. С учетом всех обстоятельств суд назначил иностранному гражданину в качестве наказания штраф в размере 7 тысяч рублей.

Что и говорить, легко отделался иностранец — наверняка за сданную в лом машину он получил больше, чем 7 тысяч рублей…

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Фото: Daewoo