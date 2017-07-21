АВТОВАЗ останавливает производство на три недели

Волжский автозавод уходит в корпоративный отпуск. При этом собирать автомобили не будут ни в Тольятти, ни на площадке Lada Ижевск.

Крупнейший российский автозавод остановит производство на три недели, с 24 июля по 13 августа. В это время сборка автомобилей не будет осуществляться ни в Тольятти, ни на производственной площадке Lada Ижевск.

Остановка производства на АВТОВАЗе связана с корпоративным отпуском. Во время простоя на заводе проведут плановую модернизацию оборудования и необходимые ремонтные работы.

На предприятии уверили, что с дефицитом автомобилей дилеры не столкнутся: перед остановкой конвейеров заводы создали достаточный запас всех моделей в дилерской сети.

Практику коллективного ухода в отпуск российские заводы начали несколько лет назад. Большинство предприятий делят их на двухнедельные простои летом и зимой. Однако из-за кризиса на российском автомобильном рынке заводы зачастую внепланово останавливают производство или увеличивают продолжительность корпоративного отпуска.