АВТОВАЗ останавливает производство на три недели

Волжский автозавод уходит в корпоративный отпуск. При этом собирать автомобили не будут ни в Тольятти, ни на площадке Lada Ижевск.

Крупнейший российский автозавод остановит производство на три недели, с 24 июля по 13 августа. В это время сборка автомобилей не будет осуществляться ни в Тольятти, ни на производственной площадке Lada Ижевск.

Остановка производства на АВТОВАЗе связана с корпоративным отпуском. Во время простоя на заводе проведут плановую модернизацию оборудования и необходимые ремонтные работы.

На предприятии уверили, что с дефицитом автомобилей дилеры не столкнутся: перед остановкой конвейеров заводы создали достаточный запас всех моделей в дилерской сети.

Практику коллективного ухода в отпуск российские заводы начали несколько лет назад. Большинство предприятий делят их на двухнедельные простои летом и зимой. Однако из-за кризиса на российском автомобильном рынке заводы зачастую внепланово останавливают производство или увеличивают продолжительность корпоративного отпуска.

  • В июле Волжский автомобильный завод ввел дополнительные смены на линиях B0 и Kalina/Granta.
  • В этом году АВТОВАЗ намерен увеличить производство автомобилей. Связано это с тем, что российский рынок начал восстанавливаться.
  • Скоро стартуют продажи двух новинок Lada — универсалов Vesta и Vesta Cross. Причем последняя получит топовую комплектацию Exclusive — в нашем распоряжении оказались ее фотографии.

Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (21)

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красиво, впервые слышу о такой практике
только [у нас не ругаются] зимой всем уходить, дел в разы меньше же
да и с новогодних каникул надо отщипывать в каждом году столько, чтобы с 1 по 10 мая отдыхать сплошняком

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0

Ясное дело останавливают заводы. Никому эти Вазы не нужны. Одних Лада Веста купили 100 тыщ под дулами кровавой гэбни!

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0
Евгений

опплять жертва кровавой гэбни на лестнице нарисовалась ничо себе кино

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0
ДУРДОМ на колёсах

Других разумных объяснений, как можно продать за такие дикие деньги 100 000 автомобилей я найти не могу!

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0
Евгений

не как можно продать а как можно купить 100 000 лажы весты за такие деньги
объяснение есть в стране дураков ещё и не такое возможно
а чо дуракам в дурдоме страны дураков покупать
так вот и большая часть дураков покупают кучку кала поменьше и подешевле и чуть меньшая часть дураков отдают свои кровные за кучку кала побольше и подороже думая что они купили автомобиль а не кучку самодвижущегося кала
так что где живём так и живём

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0

везет же людям!

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0
Александр67

дуракам всегда везёт

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-1
ДУРДОМ на колёсах

а умным не везет?

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0
Александр67

это кто тут в этом дурдоме умный только главврач разве что

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0

Какая неожиданность:)))
Ну что, ВАЗофилы, путриоты и прочие сочувствующие распилооткатной схеме производства — расскажите мне, как это у ВАЗа продажи прут, что завод на три недели производство замораживает:)))
Не помогает господдержка?:)
Рынок в опе?
Экономика стагнирует?
Это все Трамп, проклятый, виноват!)))

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-5
Каплан Илья

дурик ты ж дальше прочитай весь распилооткатный в корпоративный отпуск уходит на лечение и уже не первый год в это время
да тебя даже в 6ю пока рано сиди в спецприёмнике пока и чирикай оттуда готовясь к лоботомии
у тия чётко получается чушь нести и дурь гнать
ты ж образцовый экземпляр для наблюдений
на тебе нашему главврачу после отпуска надо докторскую писать

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+1
Каплан Илья

Каплаша, вы там кому жертву принесли, что аж завод на каникулы собрался? :)))
Где ответ на вопрос: вы «навальненок» или «бендеровец»???!!!!!!!!!
:)))

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+3
Рыжий Леонид

Едрунид, а вы забавный;)
Воняете только много — как все едроссы))

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-1
Каплан Илья

ты сам то свои трусы почаще стирай от своей диареи и энуреза

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+1
Каплан Илья

Гнилой Каплан слился в трубу со свистом!

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0
Каплан Илья

баклан, я смотрю что ты совсем дурак!
трудовой кодекс еще никто не отменял и отпуск лучше гулять летом, причем всем коллективом на подобном производстве как делают другие автозаводы...

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+4
Александр67

он пока в спецприёмнике прикованный к кроватной ножке сидит перед тем как его в 6ю переведут перед лоботомией и от диареи и энуреза весь изошёл уже

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+1
Александр67

А зимой тоже все в отпусках?
Или все-таки правда в том, что ВАЗики никому, кроме самих ВАЗовцев не нужны?:)))

Странно, что только в РФ такая ботва.
В странах с нормальным авторынком никто не бежит с заводов на три недели:)

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-1
Каплан Илья

дурик вазовцев щщаз осталось не более 40 000 рабов с нищенской зарплаткой а только лажы весты купили за 2 года 100 000 а еще лажи хранты купили больше чем весты
не ну понятно с тобой то у тия в спецприёмнике кулькулятора нима

ппц ну ты и трахнутый в моск
тебе даже до 6й палаты как до китая раком

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0
Каплан Илья

Даже сумасшедший понимает больше в продажах, чем Каклан
:))

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+1
Demitrius

сам ты сумасшедший судя по твоим высерам тут сиди в 6й на тубаретке около батареи и мечтай о своей лаже весте
у нас в 3й никто о ней и не мечтает даже
а уж этот каклан он просто с родовой травмой потому что его мама уронила об порог вазика когда из роддома везла а может даже из дурдома и там она его родила вот и результат

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