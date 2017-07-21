Камеры в Москве начнут штрафовать за новое нарушение

В Москве планируется установить камеры, которые будут фиксировать нарушения Правил дорожного движения, связанные с выездом на трамвайные пути.

Власти Москвы планируют начать установку камер, которые будут фиксировать выезд транспортных средств на обособленные трамвайные пути. Если заставить водителей соблюдать ПДД, то движение общественного транспорта ускорится, считают чиновники.

«Обособленные пути — это та же самая выделенная полоса, созданная специально для трамвая. И если пути обособлены разметкой, как выделенная полоса, и это не поможет предотвратить помехи для трамвая от неправомерного выезда постороннего транспорта, то, конечно, в этих точках будут ставить камеры, фиксирующие выезд на полосу с последующими штрафами водителям», — заявил в интервью агентству «Москва» глава ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

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Правда, Михайлов не уточнил, по какой статье КоАП будут наказывать нарушителей. Сейчас в городе трамвайные пути, уложенные на одном уровне с проезжей частью, начали активно ограждать от остальной проезжей части сплошной линией разметки и специальными бордюрами. Штраф за пересечение разметки составляет 500 руб. Одна из камер, фиксирующих это нарушение, установлена в Измайлово на пересечении Первомайской улицы и Главной аллеи. Городские власти таким образом борются с поворачивающими с трамвайных путей на перекрестке автомобилями. За движение по выделенной полосе предусмотрен штраф в размере 1500 рублей (для Москвы и Санкт-Петербурга он вдвое больше).

В столице активно увеличивают количество камер фиксации нарушения ПДД. До конца года их численность планируется довести до 2000 штук. При этом в некоторых местах комплексы заменяют муляжами. Камеры в Москве уже фиксируют нарушения скоростного режима, выезд на загруженный перекресток, поворот с неверного ряда, нарушение правил разметки. Вскоре камеры начнут фиксировать непропуск пешехода и проезд светофора на запрещающий сигнал.