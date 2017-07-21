Компактный кроссовер Volvo XC40: первая официальная информация

Компания Volvo поделилась первой информацией о компактном кроссовере XC40, который представят в этом году. Шведы впервые в своей истории делают ставку на экспрессивность и эмоции.

Модели шведской Volvo нередко называют «автомобильной IKEA». Они отличаются от остальных представителей премиум-сегмента сдержанным скандинавским дизайном как экстерьера, так и салона. Однако в сегменте компактных кроссоверов царят другие законы, потому кроссовер XC40 получит экспрессивные нотки и широкие возможности по индивидуализации.

В самой компании будущую новинку называют «особым автомобилем для особенной аудитории». Поэтому при работе над его созданием дизайнеры получили полную свободу действий. В Volvo говорят, что серийная модель в итоге получилась динамичной и даже в некоторым смысле игривой.

«Мы хотели, чтобы XC40 стал действительно свежим, креативным, неподражаемым участником модельной линейки Volvo, подчеркивающим харизматичную личность его водителя. Владельцы XC40 интересуются модой, дизайном, современной культурой и живут в больших, динамичных городах. Они хотят автомобиль, который отражает их индивидуальность. XC40 — именно такой», — заявил шеф-дизайнер Volvo Томас Ингенлат.

Компактный кроссовер получит множество цветовых решений как для кузова, так и для интерьера. В Volvo говорят, что цветовая палитра сделает XC40 самой экспрессивной моделью в линейке компании и позволит владельцу выделиться в потоке.

Для окраски кузова будут доступны и однотонные расцветки, и варианты из двух ярких оттенков. При этом нотки оформления внешнего дизайна будут продолжаться и в салоне. Но в Volvo обещают, что у владельца не будет сомнений в премиальности автомобиля, хотя он и будет создавать настроение.

Чтобы подчеркнуть высокий уровень марки, в отделке салона новинки широко применят натуральные материалы. Для модели предложат нетипичные для Volvo варианты интерьерных решений, например, оранжевое ковровое покрытие Lava Orange или обивка сидений красного цвета Oxide Red.

Volvo XC40 будет доступен в нескольких исполнениях. По словам представителей компании, комплектация Momentum благодаря двухцветной окраске кузова получилась наиболее молодежной и модной, версия R—Design динамична, а Inscription — самая роскошная.

В Volvo говорят о том, что в отделке салона будут широко применять натуральные материалы

Новинка создается на модульной платформе CMA, разработанной Volvo совместно с материнской компанией Geely, а ее дизайн во многом будет пересекаться с концептом 40.1, который Volvo показывала в прошлом году.

Кроссовер получит 3- и 4-цилиндровые бензиновые двигатели и различные гибридные варианты: от «мягкого» до подключаемого. Кроме того, в начале следующего десятилетия на рынке должна появиться и полностью электрическая версия этой модели.

Компактный кроссовер Volvo XC 40 появится и в России. Эту информацию официально подтвердили представители компании.

40 появится и в России. Эту информацию официально подтвердили представители компании. В Volvo работают и над созданием еще более компактного, чем ХС40, кроссовера, который, предположительно получит индекс XC20.

Фото: Volvo