Госдума увеличит штрафы за перевозку «лишних» пассажиров

Поправки в КоАП коснутся водителей-частников, которые перевозят пассажиров, в том числе детей. Повысить штрафы решено после трагической аварии в Курской области с участием переполненного автомобиля.

В стандартную легковушку помещается до пяти человек, но если как следует извернуться, можно ехать и вдесятером — именно столько народу набилось в Peugeot, который столкнулся с Фольксвагеном 19 июля возле поселка Щетинка в Курской области. В результате ДТП погибли шесть человек, пять из них — дети в возрасте от 2 до 14 лет.

Как сообщает ТАСС, эта трагедия побудила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елену Вторыгину к разработке поправок к статье 12.23 КоАП РФ, предусматривающих ужесточение наказания за нарушение правил перевозки людей в автотранспорте. В частности, предлагается увеличить штраф для водителей за ненадлежащую перевозку детей с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, а за «лишних» пассажиров (например, когда машина формально вмещает пять человек, а едут шесть) штрафовать не на 500, а на 2,5 тысячи рублей. Штраф за перевозку людей вне кабины предлагается поднять с 1 тысячи до 3,5 тысячи рублей.

Окончательно законопроект еще не сформулирован. Нельзя исключать, что в процессе его обсуждения помимо штрафов за нарушения правил перевозки людей в Кодексе появятся и другие меры ответственности.

Недавно в ПДД были внесены поправки, касающиеся перевозки детей в автомобиле.

Минтранс на этой неделе предложил вернуться к лицензированию в сфере пассажирских автоперевозок.

Фото: Volkswagen