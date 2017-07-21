Госдума увеличит штрафы за перевозку «лишних» пассажиров

Поправки в КоАП коснутся водителей-частников, которые перевозят пассажиров, в том числе детей. Повысить штрафы решено после трагической аварии в Курской области с участием переполненного автомобиля.

В стандартную легковушку помещается до пяти человек, но если как следует извернуться, можно ехать и вдесятером — именно столько народу набилось в Peugeot, который столкнулся с Фольксвагеном 19 июля возле поселка Щетинка в Курской области. В результате ДТП погибли шесть человек, пять из них — дети в возрасте от 2 до 14 лет.

Как сообщает ТАСС, эта трагедия побудила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елену Вторыгину к разработке поправок к статье 12.23 КоАП РФ, предусматривающих ужесточение наказания за нарушение правил перевозки людей в автотранспорте. В частности, предлагается увеличить штраф для водителей за ненадлежащую перевозку детей с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, а за «лишних» пассажиров (например, когда машина формально вмещает пять человек, а едут шесть) штрафовать не на 500, а на 2,5 тысячи рублей. Штраф за перевозку людей вне кабины предлагается поднять с 1 тысячи до 3,5 тысячи рублей.

Окончательно законопроект еще не сформулирован. Нельзя исключать, что в процессе его обсуждения помимо штрафов за нарушения правил перевозки людей в Кодексе появятся и другие меры ответственности.

Фото: Volkswagen

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Комментарии (7)

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ну вот почему из-за каких то обдолбанных распиZZZдяев должны страдать все остальные!?!?! чинушам только волю дай они все просто будут повышать!!! если у того водятла который нагрузил пежо/рено свой стольким количеством народа мозгов не было , а у тех кто садился и ДЕТЕЙ своих сам ТУДА же сажал (этих, кто выжил, только расстрелять!!!) мозга даже спинного нет, должны платить все остальные!!!! Почему?

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-2

Вот интересно, Госдура хоть раз уменьшала штрафы?
Иногда кажется, что вместо 450 удаков можно поставить один комп с базой тарифов и штрафов и со скриптом:
«Увеличивать тарифы и штрафы не менее двух раз в год, вводить новые штрафы не менее раза в год» — и все, и 450 депутан можно отправить работать на строительстве Керченского моста.
Причем — бесплатно, они как строители свою зарплату за всю жизнь получили уже:)

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-9
Каплан Илья

А что у нас в стране с 1977 года (повышение стоимость бензина в два раза) хоть на что-нибудь снижалась цена? Так что они тоже не являются исключением из правил, а действуют по принципу:"Денег нет, будем держаться за счёт населения".

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-9
Безымянный

Опасно. Население терпит, терпит, а потом кааак.. (здесь могло бы быть описание действий, попадающих под экстремистскую статью, но я хитер, так что выкусите, удаки))

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-11
Каплан Илья

Каплан, почему из шести с лишним тысяч ваших комментариев, я ни разу не встретил ни одного, в котором вы называете нашу страну — Россия? Только сокращения типа РФия и другие уничижительные названия. Ваши комментарии, тянут на провокатора русофоба и ярого ненавистника всего российского, читать их зачастую омерзительно, даже если в некоторых из них и бывает доля истины.

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+3
Каплан Илья

Куплан опять свои кастрюлеголовые фантазии рассказывает. ))) Не дождёшься рыло бандеровское.
Селюк салоголовый, вас во все щели кукуевские четвёртый год дрючат, а  вы терпите или драпаете с территории кто куда. Чего у вас до сих пор нет «а потом кааак.. „? Сколько терпеть то будете ещё?

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+4
Каплан Илья

«Вот интересно, Госдура хоть раз уменьшала штрафы?»
Представляете, Каплан, уменьшала, с 1 января 2016 года действует 50-процентная скидка на штрафы ГИБДД при оплате в течение первых 20 дней. Странно, что вы об этом не знаете, выходит, что у вас или автомобиль отсутствует, или вы проживаете не в России, или умышленно постите такие провокационные комментарии.

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+3