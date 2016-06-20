Краш-тест Соляриса с «Джеймсом Бондом» за рулем: пилот выжил!

Дабы подтвердить безопасность нового Hyundai Solaris, корейская компания пошла на необычный и рискованный шаг: провела краш-тест седана с живым водителем за рулем.

Многие автомобилисты не доверяют краш-тестам, даже независимым, говоря о том, что все они куплены, проплачены и заказаны. В Hyundai решились на смелый шаг: провели краш-тест седана Hyundai Solaris с живым водителем за рулем.

Конечно же, речь идет о создании нового рекламного ролика, но то, что кажется невероятным, действительно произошло: водитель разогнал машину до регламентированных 64 км/ч и врезался на ней в препятствие с 40%-ным перекрытием. Причем не в сминаемый барьер, который ставится на лабораторных испытаниях, а в железобетонный блок.

Правда, водитель не самый, мягко говоря, заурядный. Для выполнения теста в Hyundai посадили известного голливудского каскадера Мартина Иванова, который проделывал автомобильные трюки за главных героев в фильмах про Джеймса Бонда и Борна. В числе его наград три премии американской ассоциации кинокаскадеров TAURUS в категории «Лучшая работа с автомобилем».

«Краш-тест автомобиля, в котором находится живой человек, а не манекен, максимально наглядно и объективно демонстрирует последствия возможной аварии и дает представление о безопасности транспортного средства. После столкновения пострадал кузов машины, я же остался полностью невредим. На мой взгляд, новый Solaris отлично проявил себя, — заявил Мартин Иванов. — Кстати, любопытно: я не сразу понял, что со мной говорит оператор, когда сработала ЭРА-ГЛОНАСС. От неожиданности подумал, что это внутренние системы автомобиля. Нужно отдать должное нововведению — система среагировала оба раза моментально, вслед за срабатыванием подушек безопасности».

В Hyundai говорят, что после столкновения Solaris получил достаточно серьезные внешние повреждения, но деформация пассажирского салона была минимальной, что позволило каскадеру покинуть автомобиль, не получив ни одной травмы.

Кстати, любопытно, что на трассе в Мячково, где и проводился необычный краш-тест, стояло три разбитых Hyundai Solaris. По всей видимости, Мартину Иванову пришлось не один раз отправить машину в нокаут.

Новое поколение седана Hyundai Solaris появилось на российском рынке минувшей зимой. Сегодня автомобиль входит в Топ-5 самых востребованных в России новых машин.

появилось на российском рынке минувшей зимой. Сегодня автомобиль входит в Топ-5 самых востребованных в России новых машин. Возможно, в будущем Hyundai Solaris получит двигатель российского производства. Корейская компания размышляет над строительством у нас моторного завода.

Фото, видео: Hyundai