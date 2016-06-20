Краш-тест Соляриса с «Джеймсом Бондом» за рулем: пилот выжил!

Дабы подтвердить безопасность нового Hyundai Solaris, корейская компания пошла на необычный и рискованный шаг: провела краш-тест седана с живым водителем за рулем.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Многие автомобилисты не доверяют краш-тестам, даже независимым, говоря о том, что все они куплены, проплачены и заказаны. В Hyundai решились на смелый шаг: провели краш-тест седана Hyundai Solaris с живым водителем за рулем.

Конечно же, речь идет о создании нового рекламного ролика, но то, что кажется невероятным, действительно произошло: водитель разогнал машину до регламентированных 64 км/ч и врезался на ней в препятствие с 40%-ным перекрытием. Причем не в сминаемый барьер, который ставится на лабораторных испытаниях, а в железобетонный блок.

Правда, водитель не самый, мягко говоря, заурядный. Для выполнения теста в Hyundai посадили известного голливудского каскадера Мартина Иванова, который проделывал автомобильные трюки за главных героев в фильмах про Джеймса Бонда и Борна. В числе его наград три премии американской ассоциации кинокаскадеров TAURUS в категории «Лучшая работа с автомобилем».

«Краш-тест автомобиля, в котором находится живой человек, а не манекен, максимально наглядно и объективно демонстрирует последствия возможной аварии и дает представление о безопасности транспортного средства. После столкновения пострадал кузов машины, я же остался полностью невредим. На мой взгляд, новый Solaris отлично проявил себя, — заявил Мартин Иванов. — Кстати, любопытно: я не сразу понял, что со мной говорит оператор, когда сработала ЭРА-ГЛОНАСС. От неожиданности подумал, что это внутренние системы автомобиля. Нужно отдать должное нововведению — система среагировала оба раза моментально, вслед за срабатыванием подушек безопасности».

В Hyundai говорят, что после столкновения Solaris получил достаточно серьезные внешние повреждения, но деформация пассажирского салона была минимальной, что позволило каскадеру покинуть автомобиль, не получив ни одной травмы.

Кстати, любопытно, что на трассе в Мячково, где и проводился необычный краш-тест, стояло три разбитых Hyundai Solaris. По всей видимости, Мартину Иванову пришлось не один раз отправить машину в нокаут.

  • Новое поколение седана Hyundai Solaris появилось на российском рынке минувшей зимой. Сегодня автомобиль входит в Топ-5 самых востребованных в России новых машин.
  • Возможно, в будущем Hyundai Solaris получит двигатель российского производства. Корейская компания размышляет над строительством у нас моторного завода.

Фото, видео: Hyundai

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Отзывы о Hyundai Solaris (2)

Hyundai 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Solaris кузов хэтечбек, объем 1,4. На 95-м бензине при скорости 70–90км/ч расход зафиксировал — 5,2 л/100км. Заправки 43литра хватило на 620км (Калининград — Краков). Вместительный, неприхотливый. За четыре года исколесил пол Европы. До Хорватии добирался.

Недостатки:

Хотелось бы регулировать наклон водительского сидения, не спинки, а именно сидения. При дальних поездках передний край сидения ощутимо давит на ноги.

Комментарий:

Машина КЛАСС!!!!! Мечтаю прокатиться по маршруту Калининград — Владивосток!!!!

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Комментарии (9)

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Не знаю вообще насколько законно предлагать такую работу в ситуации с непонятным конечным результатом, хоть каскадер это и профессия связанная с повышенным риском. Но каскадёр, это человек, который использует свои навыки и физические возможности, для выполнения действий, с которыми обычный человек не может справиться или которые без определённой подготовки, опасны для жизни, а не тот, кто готов за деньги ломать себе шею!!! И умения правильно группироваться, когда тебя сажают в железку, и бьют об бетонный блок, делая заложником ситуации, явно не достаточно.
Поэтому склоняюсь к тому, что это всего лишь рекламный ход, что и объясняет привлечение столь именитого каскадёра. Он и есть главная звезда этого действа, было бы иначе, не имело бы значения кого приглашать, и уж тем более нашлось бы много каскадёров в том числе и российских с не меньшим опытом и умением.
Так же тот факт, что Солярисов разбили несколько, тоже свидетельствует о том, что ролик склеен из нескольких дублей. Сел, поехал, удар, вышел, без монтажа и склейки, но такого видео нет.
Нисколько не опровергаю и не оспариваю результаты краш-теста Соляриса в ARCAP, но вот это, всего лишь рекламный продукт.

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+1

в камаз, который тоже едет 64  слабо?))

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А все же без шлема не решились...

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0

Туфта полная! Комбинированная съемка. В одном месте явно видно, что голова неестественно болтается. В другом, чел сидит как влитой! Значит «помогал» манекен! Ах, сабакоеды, брехуны!))

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+3

Все туфта для мальчиков без мозгов! Если был один разбитый соплярис, еще можно поверить, а так. Фильму сняли с человеком который бился на ск. около 20 км в час. Это заметно, кстати, на видео. А изрядно покореженный был с маникеном, или вообще привезли с испытаний! Ну не видно было ни хрина водилы во время краша.

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[у нас не ругаются]! Сволочи, сколько бабла втюхивают чтобы побольше лапши понавешать... Нет бы просто тупо на соточку сделать дешевле!

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Безымянный

лучше на две))

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0

Круто конечно, но есть большие сомнения в том, что удар был на скорости 64 км/ч.

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+3

Лучше бы раба своего илюшу каплана своего посадили. Дешевле было бы

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