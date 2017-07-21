Немецкий инженер создал идеальный универсал для России

Прошлой зимой Daimler показал, как первый в истории компании кросс-универсал — Mercedes-Benz E-класса All-Terrain — месит грязь. Читатели «За рулем» тогда над ним посмеялись, и разработчики, кажется, услышали критику!

Mercedes-Benz E-класса
Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz > E-класса

«О, боже, на это больно смотреть... Эти абсолютно отсутствующие ходы подвески... Эти торчащие обвесы... Эта жалкая колея», — так прокомментировал один из наших читателей фотосессию мерседесовского кросс-универсала на пленэре. «Будут вам ходы подвески, будет вам колея», — видимо, подумал главный инженер всего Е-семейства Юрген Эберле и соорудил с помощью коллег экстремальную версию «сарая» All-Terrain с внедорожными шинами и портальными мостами от топ-версий легендарного Гелендвагена. Переделка ходовой части позволила увеличить дорожный просвет со 156 до 420 мм!

Двигатель у этой машины тоже нештатный — 3,0-литровая бензиновая «битурбошестерка» мощностью 333 л.с. (серийный All-Terrain пока оснащается только дизелями), а вот трансмиссия существенных изменений не претерпела — нет ни понижайки, ни механических блокировок дифференциалов. Да, All-Terrain не стал вездеходом, но геометрическая проходимость впечатляет: глубина преодолеваемого брода — 500 мм, угол въезда — 35,8 градуса, угол съезда — 35,6 градуса, угол рампы — 31,7 градуса. А самое приятное, что компания Daimler всерьез рассматривает возможность мелкосерийного производства чудо-«сарая», и если это случится, что мы наверняка увидим Mercedes-Benz E-класса All-Terrain 4x4² на российских дорогах.

  • Продажи обычных кросс-универсалов Mercedes-Benz E-класса All-Terrain стартовали в России в феврале, цены с тех пор уже выросли и теперь начинаются с отметки 4 080 000 рублей.
  • Самая крутая дорожная модификация даймлеровского «сарая» называется Mercedes-AMG E 63 Estate и оснащается 612-сильным бензиновым V8.

Немецкий инженер создал идеальный универсал для России

Фото: Daimler

Немецкий инженер создал идеальный универсал для России
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (1)

Mercedes-Benz 1992 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Солидный, большой авто, пользующийся еще уважением на дорогах. Редко ламается. Не дорогие запчасти и они есть, на разборе, так тем-более! Доступная, самостоятельная ремонтопригодность (и редко). Добротная шумоизоляция, великолепная плавность хода и энергопоглощающая подвеска. Дешевая цена.

Недостатки:

Большой расход топлива. Капризная топливная система KE-Jetronik на 102 дв. Не современные динамичные характеристики и вальяжная подвеска.

Комментарий:

Подойдет для рожденных в 70–90 гг., да, и, кто любит комфорт и уважение.

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Комментарии (10)

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Зачем он нужен? Есть же итальянский Bremach, вполне достаточно. Путешествовать по бездорожью нужно с комфортом на крепком и надёжном автомобиле, а не на Мерседесе. Местные аборигены увидят Мерседес, сразу подумают, что шпана едет, устроят обструкцию и остракизм. Проще говоря, на острые вилы поднимут.

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доколупаюсь до заголовка : такой универсал по тех части будем считать — НОРМ, не придираясь к мелочам, но чтобы он был «идеальным для России» его цена должна быть 300 — 400 тыров ))) готов МБ продавать эти тачки по такой цене?

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0

Варан — первое, что приходит на ум. :-) Если будут делать и цена не будет космической, мы их обязательно увидим в России. Пусть не везде, но в отдельных регионах точно.

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Жесть! Такие внедорожные универсалы Субару даже не снились.

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0

Это фотошоп?
Если это правда,то это ужас!

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0

О чем вы пишете? Какие еще мосты от гелика?! Вы разучились отличать независимую подвеску что явственно видна на фото от цельного моста?! Ходы по прежнему убоги. А за отсутствие понижайки и блоков хочется одеть ведро на голову родившим ЭТО и впаривающим как внедорожник, а потом постучать по ведру молотком — «алло, есть кто дома?».

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+4

Ну и уродец.

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+1
А Алексей

То есть, Веста с аналогичной концепцией — этанол красоты, а Мерс, который приэтом еще и настоящий «проходимец» — страшный?
Двойные стандарты такие двойные:)

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-14
Каплан Илья

Одержимость Вестой вас погубит)).Про этанол и вовсе молчу.))

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+4
Каплан Илья

Вы завязывайте с этанолом. На картинку с диаганалью гляньте: ходов как не было, так и нет. А есть элегантный (в прошлой жизни) сарай, лифтанутый на безумную высоту.

Да, а где мосты то? Вполне себе независимая подвеска.

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+7