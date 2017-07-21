Немецкий инженер создал идеальный универсал для России

Прошлой зимой Daimler показал, как первый в истории компании кросс-универсал — Mercedes-Benz E-класса All-Terrain — месит грязь. Читатели «За рулем» тогда над ним посмеялись, и разработчики, кажется, услышали критику!

«О, боже, на это больно смотреть... Эти абсолютно отсутствующие ходы подвески... Эти торчащие обвесы... Эта жалкая колея», — так прокомментировал один из наших читателей фотосессию мерседесовского кросс-универсала на пленэре. «Будут вам ходы подвески, будет вам колея», — видимо, подумал главный инженер всего Е-семейства Юрген Эберле и соорудил с помощью коллег экстремальную версию «сарая» All-Terrain с внедорожными шинами и портальными мостами от топ-версий легендарного Гелендвагена. Переделка ходовой части позволила увеличить дорожный просвет со 156 до 420 мм!

Двигатель у этой машины тоже нештатный — 3,0-литровая бензиновая «битурбошестерка» мощностью 333 л.с. (серийный All-Terrain пока оснащается только дизелями), а вот трансмиссия существенных изменений не претерпела — нет ни понижайки, ни механических блокировок дифференциалов. Да, All-Terrain не стал вездеходом, но геометрическая проходимость впечатляет: глубина преодолеваемого брода — 500 мм, угол въезда — 35,8 градуса, угол съезда — 35,6 градуса, угол рампы — 31,7 градуса. А самое приятное, что компания Daimler всерьез рассматривает возможность мелкосерийного производства чудо-«сарая», и если это случится, что мы наверняка увидим Mercedes-Benz E-класса All-Terrain 4x4² на российских дорогах.

Продажи обычных кросс-универсалов Mercedes-Benz E-класса All-Terrain стартовали в России в феврале, цены с тех пор уже выросли и теперь начинаются с отметки 4 080 000 рублей.

Самая крутая дорожная модификация даймлеровского «сарая» называется Mercedes-AMG E 63 Estate и оснащается 612-сильным бензиновым V8.

Фото: Daimler