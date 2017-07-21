Возместить ущерб по ОСАГО станет проще

Центральный Банк России хочет упростить процедуру прямого возмещения убытков, распространив ее на все аварии, даже если в них приняли участие более двух автомобилей.

Центральный Банк России подготовил изменения (есть в распоряжении ЗР) в Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В ведомстве решили упростить процедуру прямого возмещения убытков (ПВУ), когда пострадавшей обращается в свою страховую компанию, а не в компанию виновника ДТП.

До сих пор сделать это можно было, только если ущерб причинен исключительно автомобилям (нет пострадавших в ДТП), коих в аварии участвовало лишь два, и оба участника имеют полисы ОСАГО. В Центробанке хотят изменить пункт о количестве участников, чтобы он звучал как «два и более». То есть, вне зависимости от числа участников аварии, каждый пострадавший будет вправе обратиться за возмещением в ту страховую компанию, с которой у него оформлен договор ОСАГО.

Страховщики считают, что упрощение процедуры ПВУ приведет к росту убыточности их бизнеса.

«Чем больше портфель договоров ОСАГО, тем большие убытки будет нести страховая компания. Связано это с тем, что расчеты между участниками рынка происходят по фиксированным суммам, и они недостаточны», — заявил ЗР официальный представитель СК «Альфа Страхование» Юрий Нехайчук.

В случае прохождения всех процедур подготовленные ЦБ поправки вступят в силу 25 сентября 2017 года.

  • В ближайшее время лимит возмещения по Европротоколу может быть увеличен вдвое. Соответствующий законопроект подготовило правительство России.
  • Центробанк хочет ввести «заморозку» электронных полисов ОСАГО сроком на несколько дней после заключения договора. Так в ведомстве хотят снизить количество мошеннических действий в сфере «автогражданки».

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

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Комментарии (4)

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Осаго — это приглашение к безответственной езде, индульгенция на совершение аварий, усыпляющее снотворное для водителя и запрограммированное ДТП.

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Короче, крутитесь при дтп сами, как хотите. И держитесь там...

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Да ладно, убыточно! Цены за страховки и так уже поднебесные, еще поднимут. Как будто каждый автовладелец каждый день колотит своей машиной чужую. Все равно страх..вщики своей выгоды никогда не упустят.

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Страховщикам самим-то не надоел их репертуар песен про убыточность? Убыточно? Сдайте лицензию и вздохните с облегчением!
Не сдаете? Не убыточно!

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