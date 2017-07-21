Медведев пообещал разработчикам беспилотников еще больше денег

Глава правительства провел сегодня в НАМИ совещание, посвященное развитию электрического и беспилотного транспорта в России. Сотрудники института устроили для премьера тест-драйв полностью автономного электрического автобуса Шатл.

О беспилотнике Шатл мы уже подробно рассказывали. Напомним, что инновационный автобус без руля и педалей дебютировал прошлым летом на Московском автосалоне, и именно на этом выставочном образце, судя по всему, сегодня и катался Дмитрий Медведев. Как сообщил руководитель проекта Шатл Алексей Гуськов (его слова цитирует агентство ТАСС), беспилотный автобус пока существует в единственном экземпляре и вообще «только-только появился». К марту 2018 года Гуськов пообещал четыре работающих автобуса, которые, возможно, будут использоваться в качестве транспорта на чемпионате мира по футболу.

Дмитрий Медведев в свою очередь рассказал, что в этом году государство выделило более 600 млн рублей отечественным разработчикам беспилотных автомобилей, а в следующем году размер поддержки будет еще больше. Перспективы этого направления премьер описал так (цитата ТАСС):

«Наши ученые и инженеры активно занимаются разработкой беспилотников в рамках дорожной карты „Автонет“ Национальной технологической инициативы. Цель — фактически с нуля создать в России отрасль беспилотного транспорта пассажирских и грузовых перевозок и закрепиться на мировых рынках. Эту работу мы и дальше будем поддерживать, в том числе и бюджетным финансированием».

По мнению главы правительства, беспилотные машины будут способствовать снижению числа ДТП, гармоничному распределению транспортных потоков и удешевлению поездок, но для этого необходимо снабдить их «абсолютно совершенными интеллектуальными системами», которые способны «принимать сложные решения, прогнозировать поведение автомобилистов и пешеходов».

Что до электромобилей, то Дмитрий Медведев полагает, что к 2020 году 17% выпускаемого в России транспорта будет электрифицировано, но три четверти от этого объема составят не чистые электромобили, а гибриды. В этом году производителям такого транспорта выделены субсидии на сумму 900 млн рублей. Кроме того, правительство рассматривает различные варианты налоговых льгот и экспортных стимулов для производителей компонентов электромобилей, планирует развивать инфраструктуру зарядных станций, без которых невозможно сделать электрический транспорт доступным и массовым.

Еще более сияющие перспективы развития инновационного транспорта в России очертил на этой неделе в рамках авиасалона МАКС руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин. Он рассказал, что в московском инновационном центре «Сколково» полным ходом идет разработка летающего мотоцикла и аэротакси.

Глава компании Tesla Илон Маск на прошлой неделе потряс мир заявлением о том, что искусственный интеллект, являющийся ключевым компонентом беспилотников, может в перспективе стать слишком самостоятельным и погубить человечество.

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС