Шок-исследование: каждый третий водитель хотя бы раз засыпал за рулем

32% опрошенных в России водителей признались, что засыпали во время управления автомобилем, 3,8% из них просыпались уже от столкновения или в кювете. В Европе, для сравнения, в ходе аналогичного исследования лишь каждый пятый водитель признался, что хотя бы раз «проваливался» в сон, при этом каждое пятое ДТП в Старом Свете происходит именно по причине усталости водителя.
24% российских автомобилистов заявили в ходе опроса, что за рулем никогда не выключались, но чувство сонливости им знакомо. Только 30% опрошенных практикуют самый действенный метод побороть усталость: остановить машину и поспать 20–30 минут. Остальные предпочитают во что бы то ни стало продолжать движение. 33% респондентов, чтобы взбодриться себя, пьют тонизирующие напитки: на кофе и чай приходится 18%, на энергетические напитки — 15%. Второй по популярности способ не заснуть во время езды — прослушивание громкой музыки и пение, им пользуются 23% опрошенных. 7% водителей прогоняют сон с помощью физических упражнений и готовы делать ради них короткие остановки. 6,7% бодрствуют за счет интенсивной работы челюстей: жуют жвачку или щелкают семечки. Чуть менее популярны такие средства, как «положить под язык лимон», «взять с собой друзей, которые развлекут разговорами», «выполнять математические операции».
Специалисты Американской Академии медицины сна рекомендуют прекратить движение или передать управление автомобилем другому водителю при появлении следующих симптомов:
— продолжительное зевание или слипающиеся глаза;
— непроизвольные кивки головой, неспособность постоянно держать ее прямо;
— неспособность вспомнить последние километры поездки;
— сильное сближение с автомобилем впереди во время движения или при торможении;
— невнимательность к дорожным знакам, пропуск нужного поворота;
— непреднамеренное смещение на другую полосу или обочину.
Автопроизводители все чаще оснащают свои автомобили системами контроля усталости водителя, у Форда, она называется Driver Alert и использует следящую за разметкой фронтальную камеру. Когда электроника распознает непреднамеренные пересечения линий разметки, то на щитке приборов загорается изображение чашки кофе как сигнал водителю о том, что ему пора отдохнуть.
- Системы автоматического аварийного торможения, которые благодаря организации Euro NCAP становятся в Европе обязательным оборудованием, существенно уменьшают риск попадания в ДТП по причине уснувших водителей. Полностью же проблема исчезнет, когда автомобильный транспорт станет беспилотным и люди в машинах смогут, наконец, как следует выспаться. Компания Ford обещает представить свой первый полностью автономный автомобиль в 2021 году.
- В июне Ford опубликовал результаты еще одного любопытного исследования, посвященного обуви. Выяснилось, что только 48% российских водителей надевают правильную обувь перед тем как сесть в машину.
Фото: drivingschoolsbrooklyn.com