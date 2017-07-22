Шок-исследование: каждый третий водитель хотя бы раз засыпал за рулем

Таков итог исследования, проведенного компанией Ford. По результатам соцопроса также составлен рейтинг популярных средств борьбы со сном, которыми пользуются российские водители.

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Исследование сделано, что называется, на злобу дня, так как летом, по данным специалистов Ford, люди тратят на сон в среднем на два часа в сутки меньше, чем в другие времена года, то есть спят всего по 5–6 часов. «Лишние» два часа активности, украденные у сна, согласно статистике, вдвое увеличивают вероятность попадания в ДТП, а если водитель спал меньше четырех часов, то риск попасть в аварию увеличивается в 11,5 раза!

32% опрошенных в России водителей признались, что засыпали во время управления автомобилем, 3,8% из них просыпались уже от столкновения или в кювете. В Европе, для сравнения, в ходе аналогичного исследования лишь каждый пятый водитель признался, что хотя бы раз «проваливался» в сон, при этом каждое пятое ДТП в Старом Свете происходит именно по причине усталости водителя.

24% российских автомобилистов заявили в ходе опроса, что за рулем никогда не выключались, но чувство сонливости им знакомо. Только 30% опрошенных практикуют самый действенный метод побороть усталость: остановить машину и поспать 20–30 минут. Остальные предпочитают во что бы то ни стало продолжать движение. 33% респондентов, чтобы взбодриться себя, пьют тонизирующие напитки: на кофе и чай приходится 18%, на энергетические напитки — 15%. Второй по популярности способ не заснуть во время езды — прослушивание громкой музыки и пение, им пользуются 23% опрошенных. 7% водителей прогоняют сон с помощью физических упражнений и готовы делать ради них короткие остановки. 6,7% бодрствуют за счет интенсивной работы челюстей: жуют жвачку или щелкают семечки. Чуть менее популярны такие средства, как «положить под язык лимон», «взять с собой друзей, которые развлекут разговорами», «выполнять математические операции».

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Специалисты Американской Академии медицины сна рекомендуют прекратить движение или передать управление автомобилем другому водителю при появлении следующих симптомов:

— продолжительное зевание или слипающиеся глаза;

— непроизвольные кивки головой, неспособность постоянно держать ее прямо;

— неспособность вспомнить последние километры поездки;

— сильное сближение с автомобилем впереди во время движения или при торможении;

— невнимательность к дорожным знакам, пропуск нужного поворота;

— непреднамеренное смещение на другую полосу или обочину.

Автопроизводители все чаще оснащают свои автомобили системами контроля усталости водителя, у Форда, она называется Driver Alert и использует следящую за разметкой фронтальную камеру. Когда электроника распознает непреднамеренные пересечения линий разметки, то на щитке приборов загорается изображение чашки кофе как сигнал водителю о том, что ему пора отдохнуть.

Системы автоматического аварийного торможения, которые благодаря организации Euro NCAP становятся в Европе обязательным оборудованием, существенно уменьшают риск попадания в ДТП по причине уснувших водителей. Полностью же проблема исчезнет, когда автомобильный транспорт станет беспилотным и люди в машинах смогут, наконец, как следует выспаться. Компания Ford обещает представить свой первый полностью автономный автомобиль в 2021 году.

В июне Ford опубликовал результаты еще одного любопытного исследования, посвященного обуви. Выяснилось, что только 48% российских водителей надевают правильную обувь перед тем как сесть в машину.

Фото: drivingschoolsbrooklyn.com