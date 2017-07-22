DTM: пятый раз в Москве

Впервые российский этап DTM состоялся на Moscow Raceway в 2013 году. Выиграл его Майк Рокенфеллер. В текущем сезоне он занимает восьмую позицию, а лидирует Маттиас Экстрём (Audi Sport Team Abt Sportsline), который трижды поднимался на подиум Moscow Raceway. Причем в 2015 году он разбил свой кубок, пытаясь сделать селфи, и через год автодром преподнес ему дубликат награды.
DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас АуэрМаттиас Экстрём — очень веселый и доброжелательный человек. Что не может не располагать к нему болельщиков и прессу.
На пресс-конференции перед стартом российского этапа не обошлось без напоминания об этом инциденте. На вопрос о самом запоминающемся событии на Moscow Raceway Маттиас Экстрём сразу ответил: «Конечно, как я попытался сделать на подиуме селфи, уронил свой трофей и разбил его! Сама трасса мне очень нравится, я люблю здесь выступать. Хотя самым сложным событием стало для меня столкновение с Тимом Глоком в седьмом повороте, когда я вылетел и ударился об ограждение».
DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас АуэрМаттиас Экстрём: «На мой взгляд, чемпионат становится сложнее с каждым годом. Особенно, наверное, это заметно в сравнении прошлого и текущего годов. В этом сезоне у нас уменьшилось количество машин до 18, завоевывать очки стало тяжелее. Ты должен использовать каждый шанс. Если посмотрите на личный зачет, то увидите, насколько плотные у нас результаты. Пример Максима Мартена показателен: если заработать много очков за уикенд, моментально переместишься на много позиций вверх». В настоящее время Максим Мартен занимает третью строчку в личном зачете, отставая от Маттиаса Экстрёма на 11 очков, а Лукаса Ауэра — на 9.
Второе место в личном зачете занимает 22-летний Лукас Ауэр (Mercedes—AMG DTM Team HWA). С Экстрёмом их разделяет 2 очка. Ауэр выступает в DTM третий год. По итогам прошлого года он стал 12-м, а в дебютном сезоне — 23-м. Прогресс заметен!
DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас АуэрЛукас Ауэр: «Moscow Raceway — хорошая трасса, мне нравится. У нас новая машина, новые шины, но Mercedes чувствует себя уверенно. Возможно, в субботу нам будет сложнее, поскольку надо приспособиться к трассе, но в воскресенье мы должны быть сильнее».
Плотность результатов в таблице личных результатов впечатляет: пилотов разделяют в среднем 5 очков. Расклад может измениться в любой момент, поскольку максимально за уикенд можно набрать 56 баллов. Или верх возьмут регулярные финиши в очках. Так, Маттиас Экстрём лидирует в чемпионате благодаря своей стабильности: он не выиграл пока ни одной гонки, однако исправно набирает очки в каждом заезде.
DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас АуэрСовременный DTM выглядит так.
Соревнования на Moscow Raceway — пятые по счету в календаре, самая середина. Уже состоялись гонки на немецких трассах Хоккенхаймринге, Лаузицринге, Хунгароринге (Венгрия) и Норисринге. Впереди еще четыре этапа: в голландском Зандфорте, легендарном Нюрбургринге, австрийском Шпильберге (Red Bull Ring) и финальный вновь на Хоккенхаймринге.
DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас АуэрDTM приехал на Moscow Raceway в пятый раз. Интересно, что неделю назад, 15 июля, подмосковный автодром отметил свой пятый день рождения.
Что DTM в этом году мало предсказуем подтверждает и прошлый этап. Тогда Максим Мартен (BMW Team RBM) набрал 25 очков и разом переместился на третью строчку в личном зачете.
Кстати, двумя неделями ранее во время гонки на Норисринге произошло столкновение между Майком Рокенфеллером (Audi Sport Team Phoenix) и Гэри Паффиттом (Mercedes—AMG Motorsport Mercedes me).
Гэри Паффет: «Да, серьезный инцидент, пожалуй, один из самых серьезных за последнее время. Со стороны он выглядел пугающе, но спасибо конструкторам, инженерам, дизайнерам, которые работают над автомобилями DTM и делают их максимально безопасными даже в подобных авариях. Конечно, Майк Рокенфеллер пострадал серьезнее — у него перелом кости в ступне, я отделался легкими ушибами. Но в целом степень защиты машин очень высокая».
DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас АуэрГэри Паффет (слева): «После аварии я быстро восстановился. Физически — уже через несколько дней смог тренироваться по полной программе. А ментально — мы понимаем, что возможны аварии, это опасный вид спорта, поэтому относимся к этому спокойно. Сейчас я здесь, на Moscow Raceway, и готов к новому этапу».
В текущем сезоне изменился технический регламент — мощность машин теперь превышает 500 л.с., и расписание уикендов. Гонки стали длиться дольше: каждый «боевой» заезд продолжается 55 минут плюс один круг. Грелки для шин запрещены. Гонщики должны вывести покрышки в рабочий диапазон самостоятельно — как после старта, так и после пит-стопа. Причем количество сликов на уикенд ограничено восемью комплектами для каждого пилота.
DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас АуэрВ боксах Майка Рокенфеллера (Audi Sport Team Phoenix). Кстати, теперь зрители могут увидеть, как с машинами работают механики: каждая из трех марок — Audi, BMW, Mercedes-Benz — специально выделили свободные боксы со стеклянными окнами в соседние гаражи и пит-лейн.
Изменили и условия проведения пит-стопов: теперь команда с пилотом сами решают, когда заехать для смены шин, не нужно ждать обязательного «окна». А работать с машиной во время пит-стопа могут только два механика с гайковертом — по одному с каждой стороны автомобиля.
DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас АуэрПит-стоп в DTM нынешнего сезона
В пятницу на Moscow Raceway уже состоялась первая тренировка, в которой лучшим стал Джейми Грин (Audi Sport Team Rosberg). Второй результат показал Гэри Паффет, третий — Майк Рокенфеллер.
DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас АуэрПятничная тренировка DTM на Moscow Raceway.
Расписание уикенда DTM на Moscow Raceway, 22–23 июля
Суббота, 22 июля
09.00–09.40 DTM: Тренировка пит-стопов
10.00–10.20 Кубок Mitjet 2L: Квалификация
10.50–11.20 DTM: Тренировка
11.35 Концерт группы Haarps (сцена DTM)
11.35–12.25 DTM: Прогулка зрителей по пит-лейну
12.00 Концерт группы A la Ru (сцена DTM)
12.40–13.00 DTM: Квалификация к гонке №1
13.25–13.50 Кубок Mitjet 2L: Гонка №1
13.50 Автограф-сессия пилотов DTM (паддок)
14.00 Концерт группы «Жулики» (сцена DTM)
15.00 DTM: Стартовая решетка
15.43–16.43 DTM: Гонка №1
DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас АуэрПрактически фотофиниш четвертого этапа DTM на Норисринге.
Воскресенье, 23 июля
09.40–10.10 DTM: Тренировка
10.10–10.15 DTM: Тренировка стартов
10.25–11.15 DTM: Прогулка зрителей по пит-лейну
11.30–11.50 DTM: Квалификация к гонке №2
11.55 Мотофристайл-шоу MadMen FMX (зона второй трибуны)
12.20–12.45 Кубок Mitjet 2L: Гонка №2
12.45 Автограф-сессия пилотов DTM (паддок)
13.10 Концерт группы Trubetskoy (сцена DTM)
14.05 DTM: Стартовая решетка
14.48–15.48 DTM: Гонка №2
16.10 Концерт группы The Remark Band
Фотографии: DTM, Александр Феоктистов
Видео: DTM