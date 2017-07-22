DTM: пятый раз в Москве

Подмосковный автодром Moscow Raceway в пятый раз принимает у себя престижный немецкий чемпионат DTM. Гонки пройдут в эти выходные.

Впервые российский этап DTM состоялся на Moscow Raceway в 2013 году. Выиграл его Майк Рокенфеллер. В текущем сезоне он занимает восьмую позицию, а лидирует Маттиас Экстрём (Audi Sport Team Abt Sportsline), который трижды поднимался на подиум Moscow Raceway. Причем в 2015 году он разбил свой кубок, пытаясь сделать селфи, и через год автодром преподнес ему дубликат награды.

DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас Ауэр Маттиас Экстрём — очень веселый и доброжелательный человек. Что не может не располагать к нему болельщиков и прессу.

На пресс-конференции перед стартом российского этапа не обошлось без напоминания об этом инциденте. На вопрос о самом запоминающемся событии на Moscow Raceway Маттиас Экстрём сразу ответил: «Конечно, как я попытался сделать на подиуме селфи, уронил свой трофей и разбил его! Сама трасса мне очень нравится, я люблю здесь выступать. Хотя самым сложным событием стало для меня столкновение с Тимом Глоком в седьмом повороте, когда я вылетел и ударился об ограждение».

DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас Ауэр Маттиас Экстрём: «На мой взгляд, чемпионат становится сложнее с каждым годом. Особенно, наверное, это заметно в сравнении прошлого и текущего годов. В этом сезоне у нас уменьшилось количество машин до 18, завоевывать очки стало тяжелее. Ты должен использовать каждый шанс. Если посмотрите на личный зачет, то увидите, насколько плотные у нас результаты. Пример Максима Мартена показателен: если заработать много очков за уикенд, моментально переместишься на много позиций вверх». В настоящее время Максим Мартен занимает третью строчку в личном зачете, отставая от Маттиаса Экстрёма на 11 очков, а Лукаса Ауэра — на 9.

Второе место в личном зачете занимает 22-летний Лукас Ауэр (Mercedes—AMG DTM Team HWA). С Экстрёмом их разделяет 2 очка. Ауэр выступает в DTM третий год. По итогам прошлого года он стал 12-м, а в дебютном сезоне — 23-м. Прогресс заметен!

DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас Ауэр Лукас Ауэр: «Moscow Raceway — хорошая трасса, мне нравится. У нас новая машина, новые шины, но Mercedes чувствует себя уверенно. Возможно, в субботу нам будет сложнее, поскольку надо приспособиться к трассе, но в воскресенье мы должны быть сильнее».

Плотность результатов в таблице личных результатов впечатляет: пилотов разделяют в среднем 5 очков. Расклад может измениться в любой момент, поскольку максимально за уикенд можно набрать 56 баллов. Или верх возьмут регулярные финиши в очках. Так, Маттиас Экстрём лидирует в чемпионате благодаря своей стабильности: он не выиграл пока ни одной гонки, однако исправно набирает очки в каждом заезде.

DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас Ауэр Современный DTM выглядит так.

Соревнования на Moscow Raceway — пятые по счету в календаре, самая середина. Уже состоялись гонки на немецких трассах Хоккенхаймринге, Лаузицринге, Хунгароринге (Венгрия) и Норисринге. Впереди еще четыре этапа: в голландском Зандфорте, легендарном Нюрбургринге, австрийском Шпильберге (Red Bull Ring) и финальный вновь на Хоккенхаймринге.

DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас Ауэр DTM приехал на Moscow Raceway в пятый раз. Интересно, что неделю назад, 15 июля, подмосковный автодром отметил свой пятый день рождения.

Что DTM в этом году мало предсказуем подтверждает и прошлый этап. Тогда Максим Мартен (BMW Team RBM) набрал 25 очков и разом переместился на третью строчку в личном зачете.

Кстати, двумя неделями ранее во время гонки на Норисринге произошло столкновение между Майком Рокенфеллером (Audi Sport Team Phoenix) и Гэри Паффиттом (Mercedes—AMG Motorsport Mercedes me).

Гэри Паффет: «Да, серьезный инцидент, пожалуй, один из самых серьезных за последнее время. Со стороны он выглядел пугающе, но спасибо конструкторам, инженерам, дизайнерам, которые работают над автомобилями DTM и делают их максимально безопасными даже в подобных авариях. Конечно, Майк Рокенфеллер пострадал серьезнее — у него перелом кости в ступне, я отделался легкими ушибами. Но в целом степень защиты машин очень высокая».

DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас Ауэр Гэри Паффет (слева): «После аварии я быстро восстановился. Физически — уже через несколько дней смог тренироваться по полной программе. А ментально — мы понимаем, что возможны аварии, это опасный вид спорта, поэтому относимся к этому спокойно. Сейчас я здесь, на Moscow Raceway, и готов к новому этапу».

В текущем сезоне изменился технический регламент — мощность машин теперь превышает 500 л.с., и расписание уикендов. Гонки стали длиться дольше: каждый «боевой» заезд продолжается 55 минут плюс один круг. Грелки для шин запрещены. Гонщики должны вывести покрышки в рабочий диапазон самостоятельно — как после старта, так и после пит-стопа. Причем количество сликов на уикенд ограничено восемью комплектами для каждого пилота.

DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас Ауэр В боксах Майка Рокенфеллера (Audi Sport Team Phoenix). Кстати, теперь зрители могут увидеть, как с машинами работают механики: каждая из трех марок — Audi, BMW, Mercedes-Benz — специально выделили свободные боксы со стеклянными окнами в соседние гаражи и пит-лейн.

Изменили и условия проведения пит-стопов: теперь команда с пилотом сами решают, когда заехать для смены шин, не нужно ждать обязательного «окна». А работать с машиной во время пит-стопа могут только два механика с гайковертом — по одному с каждой стороны автомобиля.

DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас Ауэр Пит-стоп в DTM нынешнего сезона

В пятницу на Moscow Raceway уже состоялась первая тренировка, в которой лучшим стал Джейми Грин (Audi Sport Team Rosberg). Второй результат показал Гэри Паффет, третий — Майк Рокенфеллер.

DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас Ауэр Пятничная тренировка DTM на Moscow Raceway.

Расписание уикенда DTM на Moscow Raceway, 22–23 июля

Суббота, 22 июля

09.00–09.40 DTM: Тренировка пит-стопов

10.00–10.20 Кубок Mitjet 2L: Квалификация

10.50–11.20 DTM: Тренировка

11.35 Концерт группы Haarps (сцена DTM)

11.35–12.25 DTM: Прогулка зрителей по пит-лейну

12.00 Концерт группы A la Ru (сцена DTM)

12.40–13.00 DTM: Квалификация к гонке №1

13.25–13.50 Кубок Mitjet 2L: Гонка №1

13.50 Автограф-сессия пилотов DTM (паддок)

14.00 Концерт группы «Жулики» (сцена DTM)

15.00 DTM: Стартовая решетка

15.43–16.43 DTM: Гонка №1

DTM, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Moscow Raceway, Майк Рокенфеллер, Гэри Паффет, Лукас Ауэр Практически фотофиниш четвертого этапа DTM на Норисринге.

Воскресенье, 23 июля

09.40–10.10 DTM: Тренировка

10.10–10.15 DTM: Тренировка стартов

10.25–11.15 DTM: Прогулка зрителей по пит-лейну

11.30–11.50 DTM: Квалификация к гонке №2

11.55 Мотофристайл-шоу MadMen FMX (зона второй трибуны)

12.20–12.45 Кубок Mitjet 2L: Гонка №2

12.45 Автограф-сессия пилотов DTM (паддок)

13.10 Концерт группы Trubetskoy (сцена DTM)

14.05 DTM: Стартовая решетка

14.48–15.48 DTM: Гонка №2

16.10 Концерт группы The Remark Band

Фотографии: DTM, Александр Феоктистов

Видео: DTM