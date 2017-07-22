На Moscow Raceway в эти выходные проходит этап чемпионата DTM. Вторым в личном зачете идет 22-летний австриец Лукас Ауэр, племянник босса серии. И у него есть все шансы стать чемпионом.

Лукас родился 11 сентября 1994 года. Автоспортом начал заниматься в семилетнем возрасте — конечно, картингом. Спустя несколько лет перешел в «формулы» и сразу выиграл свой первый титул — в 2011 году он стал лучшим в JK Racing Asia Series. Годом позже он вернулся из Азии в Европу и по итогам сезона занял второе место в немецкой Формуле 3. В 2013–2014 годах он пробовал свои силы в FIA World Endurance Championship и выступал в европейской Формуле 3, оба раза финишировав в ней четвертым в общем зачете.

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В 2015 году Лукас Ауэр перешел в DTM, где к настоящему времени и продолжает выступать. И если в первый год он стал 23-м, то в следующем сезоне уже 12-м, а сейчас и вовсе по пятам преследует лидирующего Маттиаса Экстрёма (Audi Sport Team Abt Sportsline). В настоящее время их разделяют всего 2 очка. Кто знает, может быть, на Moscow Raceway мы разговаривали с будущим чемпионом DTM?

Лукас Ауэр: «Отличный сезон, я много работал зимой и вышел на новый для себя уровень. Каждому новичку нужны пара сезонов, чтобы освоиться и начать показывать действительно хорошие результаты. Борьба в этом сезоне очень серьезная, но я уверен, что у нас отличная команда, и мы можем быть конкурентоспособными. Говорить, кто станет чемпионом, сложно, поскольку за один уикенд ты можешь заработать 56 очков, и всё изменится».

DTM, Moscow Raceway, Mercedes, Mercedes-Benz, Лукас Ауэр, Герхард Бергер Победа на Лаузицринге — первая в карьере Лукаса Ауэра.

Всю свою карьеру в DTM Лукас связан с Mercedes. В текущем сезоне он выступает за команду Mercedes—AMG DTM Team HWA.

— Лукас, как строится расписание в гоночный уикенд?

— Я прилетел в четверг, и вечером у нас было небольшое маркетинговое мероприятие в центре Москвы. В прошлом году я не успел ничего рассмотреть, поэтому можно считать, что я впервые здесь. Мероприятие проходило на крыше здания, и могу заверить: оттуда открывался один из самых потрясающих видов, которые я когда-либо видел. Сегодня у нас больше спортивной составляющей: в команде проходят совещания — выбираем, какие настройки использовать, как работать на тренировке. Правда, не забываем о маркетинговых активностях — это тоже часть нашей работы, приходится чередовать.

DTM, Moscow Raceway, Mercedes, Mercedes-Benz, Лукас Ауэр, Герхард Бергер Лукас Ауэр (Mercedes-AMG DTM Team HWA)

— Уже ходили по трассе?

— Да, утром в пятницу. Кажется, она не изменилась. (Смеется). Если честно, мне нравится трасса, ее характеристики подходят моему стилю пилотажа. Надеюсь, удастся заработать хорошие очки здесь.

— Что скажете про седьмой поворот (в категории «Гран-при» он носит номер девять — прим. ред.)?

— Седьмой поворот самый сложный на трассе. Ты поднимаешься в гору и не видишь точку торможения и точку для поворота. В квалификации у тебя бывает максимальное сцепление, ты ничего не видишь, но просто поворачиваешь, на задумываясь, что может произойти. Мне он нравится. Наверное, я даже не вспомню аналогичный поворот на трассах из календаря DTM. Он действительно интересный и уникальный. И мне нравится.

DTM, Moscow Raceway, Mercedes, Mercedes-Benz, Лукас Ауэр, Герхард Бергер В текущем сезоне Лукас Ауэр одержал уже две победы: на Лаузицринге и Хоккенхаймринге.

Лукас Ауэр — племянник главы чемпионата DTM Герхарда Бергера, экс-пилота Формулы 1. Сложно обойти этот факт стороной, тем более что в России — что уж скрывать — мы привычны к родственным связям в рамках одной организации или сферы.

Лукас Ауэр: «Да, этот вопрос мне все задают. Но когда я пилотирую машину DTM , я один в машине. А мой босс — вон, он сидит. (Смеется). Не мой дядя, вот это мой босс, из команды Mercedes . Для меня это (дядя в роли главы серии — прим. ред.) ничего не меняет. На мой взгляд, он делает для DTM очень многое. У него огромный опыт как в роли гонщика, так и руководителя. И мне кажется, найти кого-то еще, более отвечающего этой должности, сложно. Я очень рад, как он развивает серию».

DTM, Moscow Raceway, Mercedes, Mercedes-Benz, Лукас Ауэр, Герхард Бергер Лукас Ауэр (Mercedes-AMG DTM Team HWA)

Лукас Ауэр не ограничивается DTM: Force India пригласила его на предстоящие сезонные тесты. 1 и 2 августа австриец будет работать с командой на венгерской трассе Хунгароринг. Правда, говорит он об этом осторожно. Настоящий дипломат.

Лука Ауэр: «Да, это прекрасная возможность, мне будет интересно протестировать эту машину. Но поскольку я еще не пилотировал ее, то сказать что-то определенное не могу. Сейчас моя цель — DTM . Тесты в Формуле 1 — хорошая возможность, но я сосредоточен на DTM ».

DTM, Moscow Raceway, Mercedes, Mercedes-Benz, Лукас Ауэр, Герхард Бергер Лукас Ауэр (Mercedes-AMG DTM Team HWA)

Точно так же он ушел от прямого ответа о своем отношении к системе защиты Halo, которую FIA обязала устанавливать на автомобили, начиная с 2018 года: «Я не знаю, будем ли мы тестировать эту систему. Возможно, ее включат в программу работы. Сказать что-то о Halo я не могу, поскольку никогда не ездил на машине с ней. Вопросы безопасности очень важны, поэтому, думаю, все должны с этим согласиться».

Пятый этап DTM проходит на Moscow Raceway22–23 июля. В субботу пройдут квалификация и первая гонка, в воскресенье — вторая квалификация и вторая гонка.

Фотографии: DTM