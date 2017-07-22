DTM: гонки вернулись

На Moscow Raceway завершился первый день уикенда DTM. За победу в гонке пришлось побороться — давно на автодроме не было таких заездов.

Хочется начать с пояснения: на самом деле из машины DTM видно очень мало. Немного трассы перед тобой, небо и ограждение автодрома. Автору довелось проехать пассажиром на прошлогодней BMW M4. Автомобиль подготовлен для промо-мероприятий, то есть в нем справа установлен ложемент, — однако по техническим характеристикам он полностью соответствует «боевой» версии.

Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz BMW M4 DTM 2016 года.

Мы с пилотом Рикки Коллардом оказались одного роста — 1,60 м. Конечно, сиденье пассажира расположено чуть дальше — примерно за стойкой двери, чтобы могли поместиться гости любой комплекции, однако и у пилота невысокого роста обзор невелик. На мой вопрос, как же пилотировать, Рикки улыбаясь ответил: «Практически на ощупь. Поворачиваешь — ага, угадал!».

Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz Рикки Коллард — английский пилот, выступающий преимущественно в британских чемпионатах, включая Формулу 4 и Формулу 4.

Разумеется, он немного кокетничает, однако доля правды в этом есть. А ведь еще перегрузки в поворотах и на торможении. Ты не замечаешь — вроде бы смотришь прямо, но голову прижимает к боковине сиденья. После заезда Коллард сам обратил на это внимание: «Мне очень нравится тот затяжной девятый поворот, в котором ты всё поворачиваешь и поворачиваешь, а поворот всё не заканчивается. Там у тебя, кстати, голова в сторону наклонялась». И ведь разглядел! Наверное, поворот слишком долгий, скучно стало.

Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz Функции рейс-такси выполняют BMW M4 DTM и BMW M3 E30.

А вот в последний поворот Moscow Raceway мы входили, оттормаживаясь с 235 км/ч на шестой передаче. Да и в принципе ниже 85 км/ч скорость ни в одном из поворотов не опускалась. Ехал Коллард не осторожничая лишний раз — мне повезло оказаться последней в очереди на рейс-такси. Время оставалось, и Рикки решил показать на что способен — мы проехали четыре круга. Уже на втором я подумала: «Как же они выдерживают целый час?».

Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz Moscow Raceway, DTM

После такого рейс-такси начинаешь немного иначе смотреть на происходящее на трассе. Традиционные столкновения в первом повороте гонки происходят не от неумения ездить, это известно. Только теперь становятся понятнее обстоятельства: автомобилям DTM надо вписаться в 90-градусный поворот, который еще к тому же поднимается на холм. Видимость ограничена, попасть на траекторию, понятно, могут не все, да и места всем не хватит. Именно это старт первой гонки и продемонстрировал.

С поул-позиции стартовал Рене Раст (Audi Sport Team Rosberg), хотя лучшее время в квалификации показал Марко Виттман (BMW Team RMG). Причина — в штрафе, который получил немец за три предыдущих инцидента в гонках. Поэтому на Moscow Raceway он стартовал шестым.

Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz

Положение пилотов в середине пелетона оказалось заметно перетасовано еще по ходу первого круга. Самые же серьезные сражения за позицию разгорелись впереди. Аугусто Фарфус, Том Бломквист, Марко Виттман, Маттиас Экстрём, Майк Рокенфеллер — все старались прорваться наверх. В одном из таких сражений и получили повреждения автомобили Фарфуса и Бломквиста, из-за которых пилоты свернули в боксы. До финиша добрались шестнадцать автомобилей.

Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz

В столкновениях пострадала и Audi RS5 Майка Рокенфеллера. Еще в самом начале гонке они боролись с Аугусто Фарфусом (BMW Team RMG). На обратной прямой бразилец взял левее, пытаясь обогнать соперника. Туда же сместился немец. Места Фарфусу не хватило, он сбил столбик, обозначающий въезд на пит-лейн, и ударил в левый борт автомобиль Рокенфеллера. В стороны полетели аэродинамические элементы.

Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz Майк Рокенфеллер и Тимо Глок получили от дирекции гонки предупреждения за столкновения, в которые оказались вовлечены.

Под конец гонки из-за инцидента бразилец все-таки был вынужден сойти, а Audi немца на протяжении всего заезда при использовании DRS начала заметно подпрыгивала на прямой. С технической точки зрения, по заверениям Майка, проблем не было, разве что вибрация стала более заметной.

Майк Рокенфеллер до самого финиша держался близко к Рене Расту и пытался атаковать. На финише их разделило всего 0,7 секунды. Третьим стал Марко Виттман.

Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz Майк Рокенфеллер преследовал Рене Раста на протяжении всей дистанции.

Рене Раст: «Я понимал, что несмотря на близость машины Майка к моей, атаковать Рокенфеллер не будет — его техника не позволяла провести атаку. К тому же мы представляем одну марку, и столкновения по неосторожности нам не нужны. Поэтому я достаточно уверенно провел гонку и рад отличному результату».

Майк Рокенфеллер: «Второе место — хороший результат, особенно с учетом травмы, которую я получил на прошлом этапе. Сегодня была интересная гонка. Спасибо всем, кто верил в меня и помогал. Рад, что удалось оправдать их надежды и подняться на подиум».

Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz Первая гонка уикенда на Moscow Raceway: 1 место — Рене Раст (Audi Sport Team Rosberg), 2 место — Майк Рокенфеллер (Audi Sport Team Phoenix), 3 место — Марко Виттман (BMW Team RMG).

Любопытно, что уже во время общения с журналистами, которое происходит в пресс-центре — гонщики, представляющие три марки, приходят друг за другом, по шесть человек, — Майк Рокенфеллер и Аугусто Фарфус начали спорить, кто виноват в их столкновении. Спустя несколько минут бурного обсуждения они разошлись, явно оставшись каждый при своем мнении.

Да, в этом сезоне гонки DTM насыщены спорами не только на трассе.

В воскресенье на автодроме Moscow Raceway пройдет второй день уикенда DTM. Квалификация: 11:20 — 11:50, гонка: 14:48 — 15:48.

Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz

Результаты первой гонки 5 этапа, Moscow Raceway:

1. Рене Раст (Audi Sport Team Rosberg)

2. Майк Рокенфеллер (Audi Sport Team Phoenix)

3. Марко Виттман (BMW Team RMG)

4. Роберт Уикенс (Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me)

5. Тимо Глок (BMW Team RMR)

6. Лукас Ауэр (BWT Mercedes-AMG Motorsport)

7. Гэри Паффет (Mercedes-AMG Motorsport Mercedes-me)

8. Маттиас Экстрём (Audi Sport Team Abt Sportsline)

9. Джейми Грин (Audi Sport Team Rosberg)

10. Маро Энгель (SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport)

11. Лоик Дюваль (Audi Sport Team Phoenix)

12. Бруно Спенглер (BMW Team RBM)

13. Эдуарду Мортара (BWT Mercedes-AMG Motorsport)

14. Пол ди Реста (SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport)

15. Нико Мюллер (Audi Sport Team Abt Sportsline)

16. Максим Мартен (BMW Team RBM)

17. Аугусто Фарфус (BMW Team RMG)

Том Бломквист (BMW Team RMR) — не классифицирован

Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz Рене Раст с наградой от Moscow Raceway.

Личный зачет, текущее положение, очки:

1. Рене Раст (Audi Sport Team Rosberg) — 99

2. Лукас Ауэр (BWT Mercedes-AMG Motorsport) — 95

3. Маттиас Экстрём (Audi Sport Team Abt Sportsline) — 93

4. Максим Мартен (BMW Team RBM) — 78

5. Джейми Грин (Audi Sport Team Rosberg) — 77

6. Майк Рокенфеллер (Audi Sport Team Phoenix) — 73

7. Тимо Глок (BMW Team RMR) — 70

8. Марко Виттман (BMW Team RMG) — 64

9. Гэри Паффет (Mercedes-AMG Motorsport Mercedes-me) — 61

10. Роберт Уикенс (Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me) — 56

11. Пол ди Реста (SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport) — 53

12. Бруно Спенглер (BMW Team RBM) — 43

13. Эдуарду Мортара (BWT Mercedes-AMG Motorsport) — 40

14. Нико Мюллер (Audi Sport Team Abt Sportsline) — 36

15. Том Бломквист (BMW Team RMR) — 15

16. Аугусто Фарфус (BMW Team RMG) — 6

17. Маро Энгель (SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport) — 4

18. Лоик Дюваль (Audi Sport Team Phoenix) — 0

Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz

Командный зачет, текущее положение, очки:

1. Audi Sport Team Rosberg — 176

2. BWT Mercedes-AMG Motorsport — 135

3. Audi Sport Team Abt Sportsline — 129

4. BMW Team RBM — 121

5. Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me — 117

6. BMW Team RMR — 85

7. Audi Sport Team Phoenix — 73

8. BMW Team RMG — 70

9. SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport — 57

Зачет производителей, текущее положение, очки:

1. Audi — 378

2. Mercedes-Benz — 309

3. BMW — 276

Фотографии: DTM, Ricky Collard’s Twitter, Александр Феоктистов