DTM: гонки вернулись

Хочется начать с пояснения: на самом деле из машины DTM видно очень мало. Немного трассы перед тобой, небо и ограждение автодрома. Автору довелось проехать пассажиром на прошлогодней BMW M4. Автомобиль подготовлен для промо-мероприятий, то есть в нем справа установлен ложемент, — однако по техническим характеристикам он полностью соответствует «боевой» версии.
Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-BenzBMW M4 DTM 2016 года.
Мы с пилотом Рикки Коллардом оказались одного роста — 1,60 м. Конечно, сиденье пассажира расположено чуть дальше — примерно за стойкой двери, чтобы могли поместиться гости любой комплекции, однако и у пилота невысокого роста обзор невелик. На мой вопрос, как же пилотировать, Рикки улыбаясь ответил: «Практически на ощупь. Поворачиваешь — ага, угадал!».
Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-BenzРикки Коллард — английский пилот, выступающий преимущественно в британских чемпионатах, включая Формулу 4 и Формулу 4.
Разумеется, он немного кокетничает, однако доля правды в этом есть. А ведь еще перегрузки в поворотах и на торможении. Ты не замечаешь — вроде бы смотришь прямо, но голову прижимает к боковине сиденья. После заезда Коллард сам обратил на это внимание: «Мне очень нравится тот затяжной девятый поворот, в котором ты всё поворачиваешь и поворачиваешь, а поворот всё не заканчивается. Там у тебя, кстати, голова в сторону наклонялась». И ведь разглядел! Наверное, поворот слишком долгий, скучно стало.
Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-BenzФункции рейс-такси выполняют BMW M4 DTM и BMW M3 E30.
А вот в последний поворот Moscow Raceway мы входили, оттормаживаясь с 235 км/ч на шестой передаче. Да и в принципе ниже 85 км/ч скорость ни в одном из поворотов не опускалась. Ехал Коллард не осторожничая лишний раз — мне повезло оказаться последней в очереди на рейс-такси. Время оставалось, и Рикки решил показать на что способен — мы проехали четыре круга. Уже на втором я подумала: «Как же они выдерживают целый час?».
Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-BenzMoscow Raceway, DTM
После такого рейс-такси начинаешь немного иначе смотреть на происходящее на трассе. Традиционные столкновения в первом повороте гонки происходят не от неумения ездить, это известно. Только теперь становятся понятнее обстоятельства: автомобилям DTM надо вписаться в 90-градусный поворот, который еще к тому же поднимается на холм. Видимость ограничена, попасть на траекторию, понятно, могут не все, да и места всем не хватит. Именно это старт первой гонки и продемонстрировал.
С поул-позиции стартовал Рене Раст (Audi Sport Team Rosberg), хотя лучшее время в квалификации показал Марко Виттман (BMW Team RMG). Причина — в штрафе, который получил немец за три предыдущих инцидента в гонках. Поэтому на Moscow Raceway он стартовал шестым.
Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz
Положение пилотов в середине пелетона оказалось заметно перетасовано еще по ходу первого круга. Самые же серьезные сражения за позицию разгорелись впереди. Аугусто Фарфус, Том Бломквист, Марко Виттман, Маттиас Экстрём, Майк Рокенфеллер — все старались прорваться наверх. В одном из таких сражений и получили повреждения автомобили Фарфуса и Бломквиста, из-за которых пилоты свернули в боксы. До финиша добрались шестнадцать автомобилей.
Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz
В столкновениях пострадала и Audi RS5 Майка Рокенфеллера. Еще в самом начале гонке они боролись с Аугусто Фарфусом (BMW Team RMG). На обратной прямой бразилец взял левее, пытаясь обогнать соперника. Туда же сместился немец. Места Фарфусу не хватило, он сбил столбик, обозначающий въезд на пит-лейн, и ударил в левый борт автомобиль Рокенфеллера. В стороны полетели аэродинамические элементы.
Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-BenzМайк Рокенфеллер и Тимо Глок получили от дирекции гонки предупреждения за столкновения, в которые оказались вовлечены.
Под конец гонки из-за инцидента бразилец все-таки был вынужден сойти, а Audi немца на протяжении всего заезда при использовании DRS начала заметно подпрыгивала на прямой. С технической точки зрения, по заверениям Майка, проблем не было, разве что вибрация стала более заметной.
Майк Рокенфеллер до самого финиша держался близко к Рене Расту и пытался атаковать. На финише их разделило всего 0,7 секунды. Третьим стал Марко Виттман.
Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-BenzМайк Рокенфеллер преследовал Рене Раста на протяжении всей дистанции.
Рене Раст: «Я понимал, что несмотря на близость машины Майка к моей, атаковать Рокенфеллер не будет — его техника не позволяла провести атаку. К тому же мы представляем одну марку, и столкновения по неосторожности нам не нужны. Поэтому я достаточно уверенно провел гонку и рад отличному результату».
Майк Рокенфеллер: «Второе место — хороший результат, особенно с учетом травмы, которую я получил на прошлом этапе. Сегодня была интересная гонка. Спасибо всем, кто верил в меня и помогал. Рад, что удалось оправдать их надежды и подняться на подиум».
Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-BenzПервая гонка уикенда на Moscow Raceway: 1 место — Рене Раст (Audi Sport Team Rosberg), 2 место — Майк Рокенфеллер (Audi Sport Team Phoenix), 3 место — Марко Виттман (BMW Team RMG).
Любопытно, что уже во время общения с журналистами, которое происходит в пресс-центре — гонщики, представляющие три марки, приходят друг за другом, по шесть человек, — Майк Рокенфеллер и Аугусто Фарфус начали спорить, кто виноват в их столкновении. Спустя несколько минут бурного обсуждения они разошлись, явно оставшись каждый при своем мнении.
Да, в этом сезоне гонки DTM насыщены спорами не только на трассе.
В воскресенье на автодроме Moscow Raceway пройдет второй день уикенда DTM. Квалификация: 11:20 — 11:50, гонка: 14:48 — 15:48.
Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz
Результаты первой гонки 5 этапа, Moscow Raceway:
1. Рене Раст (Audi Sport Team Rosberg)
2. Майк Рокенфеллер (Audi Sport Team Phoenix)
3. Марко Виттман (BMW Team RMG)
4. Роберт Уикенс (Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me)
5. Тимо Глок (BMW Team RMR)
6. Лукас Ауэр (BWT Mercedes-AMG Motorsport)
7. Гэри Паффет (Mercedes-AMG Motorsport Mercedes-me)
8. Маттиас Экстрём (Audi Sport Team Abt Sportsline)
9. Джейми Грин (Audi Sport Team Rosberg)
10. Маро Энгель (SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport)
11. Лоик Дюваль (Audi Sport Team Phoenix)
12. Бруно Спенглер (BMW Team RBM)
13. Эдуарду Мортара (BWT Mercedes-AMG Motorsport)
14. Пол ди Реста (SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport)
15. Нико Мюллер (Audi Sport Team Abt Sportsline)
16. Максим Мартен (BMW Team RBM)
17. Аугусто Фарфус (BMW Team RMG)
Том Бломквист (BMW Team RMR) — не классифицирован
Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-BenzРене Раст с наградой от Moscow Raceway.
Личный зачет, текущее положение, очки:
1. Рене Раст (Audi Sport Team Rosberg) — 99
2. Лукас Ауэр (BWT Mercedes-AMG Motorsport) — 95
3. Маттиас Экстрём (Audi Sport Team Abt Sportsline) — 93
4. Максим Мартен (BMW Team RBM) — 78
5. Джейми Грин (Audi Sport Team Rosberg) — 77
6. Майк Рокенфеллер (Audi Sport Team Phoenix) — 73
7. Тимо Глок (BMW Team RMR) — 70
8. Марко Виттман (BMW Team RMG) — 64
9. Гэри Паффет (Mercedes-AMG Motorsport Mercedes-me) — 61
10. Роберт Уикенс (Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me) — 56
11. Пол ди Реста (SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport) — 53
12. Бруно Спенглер (BMW Team RBM) — 43
13. Эдуарду Мортара (BWT Mercedes-AMG Motorsport) — 40
14. Нико Мюллер (Audi Sport Team Abt Sportsline) — 36
15. Том Бломквист (BMW Team RMR) — 15
16. Аугусто Фарфус (BMW Team RMG) — 6
17. Маро Энгель (SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport) — 4
18. Лоик Дюваль (Audi Sport Team Phoenix) — 0
Moscow Raceway, DTM, Майк Рокенфеллер, Рене Раст, Марко Виттман, Audi, BMW, Mercedes-Benz
Командный зачет, текущее положение, очки:
1. Audi Sport Team Rosberg — 176
2. BWT Mercedes-AMG Motorsport — 135
3. Audi Sport Team Abt Sportsline — 129
4. BMW Team RBM — 121
5. Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me — 117
6. BMW Team RMR — 85
7. Audi Sport Team Phoenix — 73
8. BMW Team RMG — 70
9. SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport — 57
Зачет производителей, текущее положение, очки:
1. Audi — 378
2. Mercedes-Benz — 309
3. BMW — 276
Фотографии: DTM, Ricky Collard’s Twitter, Александр Феоктистов