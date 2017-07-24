Реформа регистрации автомобилей: номера будут выдавать дилеры

МВД готовит очередной этап масштабной реформы процедуры государственной регистрации транспортных средств. Самое важное нововведение состоит в том, что дилеры получат право сами выдавать номера.

В распоряжении газеты «Коммерсантъ» оказался текст законопроекта об изменении порядка регистрации ТС, подготовленный ко второму чтению в Госдуме (первое прошло еще в 2013 году, с тех пор документ дорабатывается). В нем, в частности, прописана возможность получения регистрационного номера на новую машину прямо в автосалоне. Такую опцию некоторые дилеры предлагают и сейчас: уполномоченный сотрудник ездит вместо клиента (по его доверенности) в ГИБДД. Новая же редакция закона предполагает, что практически всё станут делать на месте, то есть в автосалоне: данные о новых машинах будут пересылать в ГИБДД в электронном виде, а номера — печатать на специальном оборудовании, которое может приобрести дилер. Курьеру надо будет лишь заехать в ближайшее подразделение за свидетельством о регистрации транспортного средства (СТС).

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В связи с реформой планируется ужесточится контроль за фирмами, изготавливающими регистрационные номера: такие фирмы включат в специальный реестр и заставят выполнить ряд дополнительных требований, касающихся спецоборудования, условий хранения номеров и системы учета продукции. Все это, разумеется, скажется на стоимости услуги получения номера у дилера.

Впервые в законе прописаны два отдельных термина: «государственный регистрационный знак» (металлическая пластина) и «государственный регистрационный номер». Владельцы сами смогут выбрать цифры номера, но как именно это будет происходить, пока не конкретизируется.

Также предлагается упростить оборот автомобилей с нечитаемыми из-за коррозии идентификационными номерами (на кузове или на раме): проблемная машина должна будет лишь один раз пройти проверку у эксперта-криминалиста и получить дополнительную маркировку, при дальнейших сделках купли-продажи проходить эту процедуру будет не нужно.

Когда именно новая редакция закона вступит в силу, пока неизвестно, ведь будет еще финальное третье чтение, к которому документ может быть основательно переписан.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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Комментарии (4)

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Ребят, бросайте курить!! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую ссылкассылка

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Новое, это хорошо забытое старое. Помню, покупая Ниву в 2001 году, мне дилер совершенно бесплатно зарегистрировал авто в салоне и выдал номера. И это было нормально и удобно. Инспектор сидел в салоне и занимался регистрацией авто. А потом решили отменить эту услугу, и начался снова АД в ГИБДД!!!

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Гаишникам надоело заниматься нумерологией, решили взвалить всю магию чисел на дилеров. Пусть колдуют.

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Редактура! Сделайте обнулитель комментария после его отправки. В рамке должно быть чисто.

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