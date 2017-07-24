Спасатель из Тольятти установил рекорд скорости на Ниве

Одна из основных задач пожарных и спасателей — прибыть на место ЧП максимально оперативно. Если верить камерам фотофиксации нарушений, в Тольятти работают самые отважные спасатели, которые даже пикап на базе Lada 4x4 могут разогнать до 206 км/ч.

Сотрудник тольяттинского Центра гражданской защиты вполне мог бы попасть в какую-нибудь книгу рекордов. Судя по штрафному постановлению, ему удалось разогнать пикап на базе удлиненной версии внедорожника Lada 4x4 до скорости 206 км/ч.

«…водитель, управляя транспортным средством ВИС 23460000012… превысил установленную скорость движения на 146 км/ч, двигаясь со скоростью 206 км/ч», — говорится в постановлении о штрафе в 5000 рублей, который камера «выписала» нарушителю, зафиксировав проезд машины по улице Родины в центральном районе Тольятти.

«Карл! НИВУ! Карл, 206 км! Сначала я долго смеялся из-за того, что наши десятилетние машинки (обычно больше 120 ездить не могут) сделали над собой усилие, и случилось чудо! Второй раз я смеялся, когда при проведении внутреннего расследования получил рапорт от водителя, который отрабатывал этот вызов!» — написал на своей странице в одной из социальных сетей руководитель тольяттинского Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

Действительно, объяснительная водителя выглядит не менее фантастической, чем само нарушение.

«Я, спасатель Желнов В.А., 27.06.2017 г. в 11:40 получил вызов от оперативного дежурного о возгорании квартиры по адресу ул. Чапаева, д. 149. Поняв, что это срочный вызов, я принял меры для наибыстрейшего прибытия к месту пожара. Для стартового ускорения автомобиля ВИС 23461 г/н Н306 ХР 163 зацепил с помощью веревки за турбированный ГАЗ-33081. На скорости 160 км/ч я от него отцепился и включил 5-ю передачу. Пролетая мимо ул. Родины, д. 52, со скоростью 206 км/ч, я издал 2 предупредительных гудка, тем самым оповестив камеру фиксации скорости, что я лечу с превышением. Приближаясь к месту пожара, по рации сообщил пожарным, чтобы они меня ловили. Пожарные, натянув рукав поперек дороги, приготовились к встрече со мной. Благодаря слаженным действиям пожарного караула 11 части нам удалось остановить гоночный автомобиль на базе Нивы. Прошу меня не наказывать, так как к месту пожара я прибыл за 2 минуты до начала пожара».

Вероятнее всего, штраф будет аннулирован, так как даже по паспортным данным пикап на базе длиннобазной Lada 4x4 не может разогнаться быстрее 110 км/ч.

Московские камеры вскоре начнут фиксировать новый вид нарушений Правил дорожного движения: выезд на обособленные трамвайные пути.



Камеры фотофиксации порой дают сбои и «выписывают» штрафы не только за фантастическую скорость. Например, в прошлом году, одна из камер зафиксировала выезд на обочину… тени автомобиля.

Фото: АВТОВАЗ