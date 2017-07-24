Новая Honda CR-V доехала до России

Первые «живые» кроссоверы Honda CR—V нового поколения добрались до российских шоу-румов. Сейчас автомобиль у нас доступен исключительно с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 186 л.с., вариатором и полным приводом, в 4 комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige.
Кроссовер Honda CR-V поставляется к нам из США и стоит заметно дороже своих конкурентов. Базовая версия обойдется минимум в 2 109 900 руб. В ее оснащение входят восемь подушек безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, иммобилайзер, ABS, системы стабилизации, помощи при подъеме, при маневрировании, контроля давления в шинах, а также адаптивный электроусилитель руля.
Уже в базовом варианте CR—V может похвастать светодиодными фарами, 2-зонным климат-контролем, подогревом передних сидений, круиз-контролем с функцией ограничителя скорости, датчиками дождя и света, бесключевым доступом в салон, парктрониками, системами старт/стоп и дистанционного запуска двигателя, информационно-развлекательной система с камерой заднего вида.
В сентябре этого года у российских дилеров должен появиться и более доступный вариант с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Цены на него будут объявлены ближе к началу продаж.
- Недавно Honda представила новое поколение седана Accord. Пока он будет продаваться только в США, но если российский рынок восстановится, то есть шансы увидеть машину и у нас.
- Один из основных конкурентов Honda CR—V — Mazda CX—5 также пережила обновление и предсказуемо подорожала.
Фото: Honda