Новая Honda CR-V доехала до России

Российские дилеры марки Honda получили первые кроссоверы CR-V нового поколения. Пока автомобиль у нас доступен лишь с одним силовым агрегатом.

Honda CR-V
Honda CR-V

Honda > CR-V

Первые «живые» кроссоверы Honda CRV нового поколения добрались до российских шоу-румов. Сейчас автомобиль у нас доступен исключительно с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 186 л.с., вариатором и полным приводом, вкомплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige.

Кроссовер Honda CR-V поставляется к нам из США и стоит заметно дороже своих конкурентов. Базовая версия обойдется минимум в 2 109 900 руб. В ее оснащение входят восемь подушек безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, иммобилайзер, ABS, системы стабилизации, помощи при подъеме, при маневрировании, контроля давления в шинах, а также адаптивный электроусилитель руля.

Уже в базовом варианте CRV может похвастать светодиодными фарами, 2-зонным климат-контролем, подогревом передних сидений, круиз-контролем с функцией ограничителя скорости, датчиками дождя и света, бесключевым доступом в салон, парктрониками, системами старт/стоп и дистанционного запуска двигателя, информационно-развлекательной система с камерой заднего вида.

В сентябре этого года у российских дилеров должен появиться и более доступный вариант с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Цены на него будут объявлены ближе к началу продаж.

  • Недавно Honda представила новое поколение седана Accord. Пока он будет продаваться только в США, но если российский рынок восстановится, то есть шансы увидеть машину и у нас.

  • Один из основных конкурентов Honda CRV — Mazda CX—5 также пережила обновление и предсказуемо подорожала.

Фото: Honda

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Комментарии (3)

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Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем! — ссылкассылка

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«Не нужна тебе брат такая машина...»

За 2.1+ можно купить настоящий кроссовер, а не cr-v...

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300 поедет?

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