Новая Honda CR-V доехала до России

Российские дилеры марки Honda получили первые кроссоверы CR-V нового поколения. Пока автомобиль у нас доступен лишь с одним силовым агрегатом.

Первые «живые» кроссоверы Honda CR—V нового поколения добрались до российских шоу-румов. Сейчас автомобиль у нас доступен исключительно с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 186 л.с., вариатором и полным приводом, в 4 комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige.

Кроссовер Honda CR-V поставляется к нам из США и стоит заметно дороже своих конкурентов. Базовая версия обойдется минимум в 2 109 900 руб. В ее оснащение входят восемь подушек безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, иммобилайзер, ABS, системы стабилизации, помощи при подъеме, при маневрировании, контроля давления в шинах, а также адаптивный электроусилитель руля.

Уже в базовом варианте CR—V может похвастать светодиодными фарами, 2-зонным климат-контролем, подогревом передних сидений, круиз-контролем с функцией ограничителя скорости, датчиками дождя и света, бесключевым доступом в салон, парктрониками, системами старт/стоп и дистанционного запуска двигателя, информационно-развлекательной система с камерой заднего вида.

В сентябре этого года у российских дилеров должен появиться и более доступный вариант с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. Цены на него будут объявлены ближе к началу продаж.

Недавно Honda представила новое поколение седана Accord . Пока он будет продаваться только в США, но если российский рынок восстановится, то есть шансы увидеть машину и у нас.





представила новое поколение седана . Пока он будет продаваться только в США, но если российский рынок восстановится, то есть шансы увидеть машину и у нас. Один из основных конкурентов Honda CR — V — Mazda CX —5 также пережила обновление и предсказуемо подорожала.

Фото: Honda