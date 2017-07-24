Попались! Крупнейших немецких автопроизводителей обвиняют в картельном сговоре

Скандал вокруг дизельных двигателей европейских брендов вышел на новый виток: власти Германии расследуют возможный картельный сговор ведущих национальных автопроизводителей.

Когда разгорелся знаменитый «дизельгейт» вокруг концерна Volkswagen AG, казалось, что этим все и ограничится: компанию показательно наказали, дабы другим неповадно было. Однако в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что все ведущие автопроизводители Германии могли быть в сговоре с целью продвижения автомобилей с дизельными моторами. Речь идет об Audi, BMW, Daimler, Porsche и собственно Volkswagen.

Изначально в руки следователей во время выемок документации из офисов Volkswagen попала презентация, в которой говорилось о многочисленных встречах специалистов с представителями других компаний. На этих встречах обсуждались и утверждались методы по сокращению издержек при производстве автомобилей с дизельными двигателями, удовлетворяющими экологическим требованиям Евро-5 и Евро-6.

В итоге выяснилось, что Audi, BMW, Daimler, Porsche и Volkswagen с середины 90-х годов согласовывали свои действия по производству, стоимости, выбору поставщика и установке систем очистки выхлопных газов. Как пишет Der Spiegel, известно об этом стало из письма Volkswagen в немецкое антимонопольное ведомство. В этом письме говорится, что в ходе внутреннего расследования в компании обнаружили признаки нарушения закона о конкуренции.

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В частности, по данным издания, автопроизводители обсуждали размер бака для раствора мочевины (AdBlue), который впрыскивается для нейтрализации вредных веществ в выхлопе. Все автопроизводители договорились устанавливать на машины бачки малого объема, чтобы сократить свои издержки. Для сертификационных испытаний этого достаточно, а потом своевременная заправка AdBlue ложится на плечи потребителя.

Косвенным подтверждением информации немецкого издания служат заявления, которые на прошлой неделе опубликовали Daimler и Audi. Первый организовал сервисную кампанию в отношении миллиона автомобилей Mercedes—Benz с дизельными двигателями, вторая — в отношении 850 тыс. машин с турбодизелями V6 и V8. При этом сервисная кампания коснется и моделей Volkswagen и Porsche с такими же силовыми агрегатами, но их количество неизвестно. В рамках отзыва обе компании перепрограммируют блоки управления двигателем, чтобы снизить вредные выбросы.

В BMW категорически отрицают всякое участие в картеле и махинации с целью занизить вредные выбросы на дизельных машинах. В заявлении компании говорится, что бачок для AdBlue действительно небольшого размера, но в отличие от других компаний BMW использует в своих машинах и сажевые фильтры. К тому же при низком уровне раствора мочевины водителю будет постоянно высвечиваться напоминание о необходимости пополнить ее запасы.

В компаниях пока отказываются комментировать информацию издания, ссылаясь на то, что все подробности о будущем дизелей раскроют 2 августа на «Дизельном Саммите», посвященном спасению автомобилей с турбодизелями. Ведь власти многих европейских городов хотят запретить их эксплуатацию.

Кроме дизельных проблем, Audi настигли и проблемы с бензиновыми машинами. Компания была вынуждена временно приостановить продажи ряда моделей с «мягкой» гибридной силовой установкой.



настигли и проблемы с бензиновыми машинами. Компания была вынуждена временно приостановить продажи ряда моделей с «мягкой» гибридной силовой установкой. Расследование по первому «дизельгейту» еще не завершено: американские правоохранители объявили в международный розыск пять бывших менеджеров Volkswagen .

Фото: Daimler AG