Сказка для взрослых: Pirelli вновь удивит своим календарем

45-й по счету календарь шинной фирмы выдержан в стиле сказки «Алиса в Стране чудес». Эротический контекст в ней создают исключительно темнокожие модели.

Многие литературоведы сходятся в том, что знаменитая сказка Льюиса Кэрролла написана совсем не для детских умов и представляет собой изящнейший образец социальной сатиры. Британский фотограф Тим Уокер совместно с костюмером и сценографом Шоной Хит решили сделать «Алису в Стране чудес» еще более взрослой —сюрреалистическое произведение стало темой эротического календаря Pirelli 2018.

Особую пикантность проекту придает тот факт, что все задействованные в нем модели — темнокожие. Главную роль, то есть Алису, сыграла австралийская модель африканского происхождения Даки Тот, ставшая знаменитой благодаря своей специфической «кукольной» внешности. Еще более колоритным получился шляпник: он теперь женщина, а сыграла его американская модель Слик Вудс, ломающая каноны глянца своими нарочито пухлыми губами и широко расставленными передними зубами.

Мартовского зайца исполнила молодая американская актриса Саша Лэйн, опытная Вупи Голдберг предстала в образе Герцогини, кенийку Лупиту Нионго (получила «Оскара» за роль в фильме «12 лет рабства») нарядили мышкой Соней. Королева — это певец и актер Ру Пол, сделавший себе карьеру именно на использовании женского образа. Королевские палачи — супермодель Наоми Кэмпбелл и американский рэпер и продюсер Шон «Дидди» Комбс.

Напомним, что календари Pirelli не продаются, а рассылаются в виде новогодних подарков лучшим клиентам и партнерам шинной фирмы. Впоследствии, конечно, некоторые экземпляры всплывают на интернет-аукционах и уходят за кругленькие суммы.

Лупита Нионго снимается в календаре Pirelli второй раз подряд: в прошлом году ее наравне с одиннадцатью другими известными актрисами задействовал в съемках немецкий фотограф Питер Линдберг.

Очень неоднозначным вышел календарь Pirelli 2016 года, снятый американкой Энни Лейбовиц: ее концепция женской красоты без прикрас, показанной на примере непрофессиональных и далеко не молодых моделей, разочаровала многих критиков.

Если вам нравится более традиционная эротика, то рекомендуем обратить внимание на календари Liqui Moly и Miss Tuning, тем более в отличие от сувенира Pirelli их можно купить в розницу за вполне подъемные деньги.

Фото, видео: Pirelli