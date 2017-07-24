DTM: как выиграть с предпоследнего места

Moscow Raceway — счастливый трек для Маттиаса Экстрёма и место для сенсаций в DTM.

В новом сезоне DTM непредсказуемых событий в гонках стало заметно больше. На Moscow Raceway в воскресенье, 23 июля, прошла вторая гонка уик-энда. Пожалуй, на каждом круге дистанции совершались обгоны, пилоты много раз обменивались позициями, и финальный порядок никак не походил на стартовую ведомость.

DTM, Moscow Raceway, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Маро Энгель, Бруно Спенглер Поул-позицию во второй квалификации завоевал Том Бломквист (справа), однако в гонке с первой позиции стартовал Бруно Спенглер (слева). Причина — технические делегаты DTM не смогли взять из бака BMW M4 DTM Бломквиста необходимое количество топлива для проверки. На стартовой решетке Том оказался последним.

Победа досталась немцу Маро Энгелю (SILBERPFEIL Energy Mercedes—AMG Motorsport) — в его карьере в DTM она стала первой. Причем стартовал Энгель с семнадцатого места, однако смог прорваться сквозь пелетон и удержать лидерство, несмотря на многочисленные атаки Маттиаса Экстрёма (Audi Sport Team Abt Sportsline). Помогла и машина безопасности, и выбранная стратегия пит-стопов.

DTM, Moscow Raceway, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Маро Энгель, Бруно Спенглер Сейфети-кар появился в самом начале заезда, когда Максим Мартен (BMW Team RBM) остановился в гравии — загорелись передние тормоза.

Вторым стал Маттиас Экстрём, который, казалось, наконец может подняться на верхнюю ступень подиума. Но даже несмотря на атаки до самого клетчатого флага, шведу так и не удалось вырваться вперед, хотя по ходу дистанции он все же побывал в лидерах.

Третий — Бруно Спенглер (BMW Team RBM), который также до самой финишной черты боролся с соперниками.

Маро Энгель: «Я не ожидал выиграть, это фантастика. У нас была сильная машина, которая хорошо выдержала всю дистанцию. Когда выехал сейфети-кар, я понял, что могу обогнать Лоика Дюваля и Марко Виттмана, и у нас появился шанс выиграть гонку. Спасибо всей команде, они проделали огромную работу, поскольку в начале уик-энда у нас были некоторые проблемы, а в квалификации перед второй гонкой я сам допустил небольшую ошибку и оказался семнадцатым».

DTM, Moscow Raceway, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Маро Энгель, Бруно Спенглер Победитель второй гонки — Маро Энгель. 29-летний немец дебютировал в DTM в 2008 году, после 2011 года покинул чемпионат и вернулся в серию лишь в текущем сезоне. Как ни странно, за проведенные в DTM четыре с половиной сезона он ни разу не поднялся на подиум. И наконец сделал это на Moscow Raceway, причем сразу одержав победу.

Маттиас Экстрём: «В первую очередь хочу поздравить Маро с первой победой и сказать, что для победы в DTM недостаточно быть только везунчиком, здесь еще важна быстрая машина и твоя собственная скорость. Борьба за победу была непростой до самого финиша».

DTM, Moscow Raceway, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Маро Энгель, Бруно Спенглер Кажется, Маттиас Экстрём проверяет, насколько крепко сделана награда, если вдруг он ее уронит.

Бруно Спенглер: «Я пятый раз подряд поднимаюсь на подиум Moscow Raceway. Мне здесь везет, плюс мой брат живет в России, так что можно назвать трассу „домашней“ для меня. У нас была отличная машина сегодня, мы хорошо провели квалификацию. Команда улучшила автомобиль по сравнению со вчерашним днем. В гонке возникли некоторые проблемы со сцеплением с полотном, но в целом мне удалось удержаться впереди и даже подняться на подиум».

DTM, Moscow Raceway, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Маро Энгель, Бруно Спенглер Подиум второй гонки DTM на Moscow Raceway собрал представителей всех трех соревнующихся марок автомобилей: Audi, BMW, Mercedes-Benz.

Пока что приезд DTM на Moscow Raceway стал последним. О продлении контракта на данный момент не объявлено. Будем надеяться, что автодром скоро порадует болельщиков хорошими новостями. Гонки в обновленном чемпионате получаются насыщенными, и интерес к ним у российских зрителей есть — в выходные Moscow Raceway посетило 25 000 человек.

DTM, Moscow Raceway, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Маро Энгель, Бруно Спенглер Дитер Гасс, глава Audi Motorsport: «Пока контракт на возвращение DTM в Россию не подписан. Возможно, этот вопрос решится позднее. Самому мне эта трасса нравится, тем более что Audi всегда показывает здесь хорошие результаты. Для нас все зависит от бюджета. Нам, конечно, удобнее приезжать на те трассы, которые находятся ближе всего к Германии. Поэтому следует смотреть на финансовые возможности чемпионата в целом».

Видео: лучшие моменты DTM на Moscow Raceway

Поскольку трансляций гонок DTM в России нет, посмотреть их можно на YouTube—канале серии.

Первая гонка 5-го этапа DTM:

Вторая гонка 5-го этапа DTM:

Результаты второй гонки 5-го этапа, Moscow Raceway:

Маро Энгель (SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport) Маттиас Экстрём (Audi Sport Team Abt Sportsline) Бруно Спенглер (BMW Team RBM) Рене Раст (Audi Sport Team Rosberg) Джейми Грин (Audi Sport Team Rosberg) Марко Виттман (BMW Team RMG) Майк Рокенфеллер (Audi Sport Team Phoenix) Том Бломквист ( BMW Team RMR ) Лукас Ауэр (BWT Mercedes-AMG Motorsport) Роберт Уикенс (Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me) Гэри Паффет (Mercedes-AMG Motorsport Mercedes-me) Эдуарду Мортара (BWT Mercedes-AMG Motorsport) Аугусто Фарфус (BMW Team RMG) Тимо Глок (BMW Team RMR) Лоик Дюваль (Audi Sport Team Phoenix) Нико Мюллер (Audi Sport Team Abt Sportsline) Пол ди Реста (SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport)

Максим Мартен (BMW Team RBM) — не классифицирован

DTM, Moscow Raceway, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Маро Энгель, Бруно Спенглер Максимальную скорость на трассе показал Маттиас Экстрём: 267 км/ч. Причем сделал он это в воскресной гонке, «перебив» показатель Джейми Грина в первой практике на 4 км/ч.

Личный зачет, текущее положение, очки:

Маттиас Экстрём (Audi Sport Team Abt Sportsline) — 113 Рене Раст (Audi Sport Team Rosberg) — 112 Лукас Ауэр (BWT Mercedes-AMG Motorsport) — 97 Джейми Грин (Audi Sport Team Rosberg) — 87 Майк Рокенфеллер (Audi Sport Team Phoenix) — 79 Максим Мартен ( BMW Team RBM ) — 78 Марко Виттман ( BMW Team RMG ) — 72 Тимо Глок (BMW Team RMR) — 70 Бруно Спенглер (BMW Team RBM) — 61 Гэри Паффет (Mercedes-AMG Motorsport Mercedes-me) — 61 Роберт Уикенс (Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me) — 57 Пол ди Реста (SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport) — 53 Эдуарду Мортара (BWT Mercedes-AMG Motorsport) — 40 Нико Мюллер (Audi Sport Team Abt Sportsline) — 36 Маро Энгель (SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport) — 29 Том Бломквист ( BMW Team RMR ) — 19 Аугусто Фарфус ( BMW Team RMG ) — 6 Лоик Дюваль (Audi Sport Team Phoenix) — 0

DTM, Moscow Raceway, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Маро Энгель, Бруно Спенглер DTM на Moscow Raceway

Командный зачет, текущее положение, очки:

Audi Sport Team Rosberg — 199 Audi Sport Team Abt Sportsline — 149 BMW Team RBM — 139 BWT Mercedes-AMG Motorsport — 137 Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me — 118 BMW Team RMR — 89 SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport — 82 Audi Sport Team Phoenix — 79 BMW Team RMG — 78

DTM, Moscow Raceway, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Маттиас Экстрём, Маттиас Экстрем, Маро Энгель, Бруно Спенглер DTM на Moscow Raceway

Зачет производителей, текущее положение, очки:

Audi — 421 Mercedes-Benz — 341 BMW — 308

Фото: DTM, Audi Communications Motorsport, Лариса Лащёнова

Видео: DTM