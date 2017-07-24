Британские ученые: вождение более двух часов в день приводит к оглуплению

К такому сенсационному выводу пришли в ходе длительного исследования ученые из английского Университета Лестера. По их мнению, длительное сидение за баранкой почти так же негативно сказывается на умственных способностях, как просмотр телевизора.

То, что «зомбоящик» приводит к отупению населения, многие знают и без британских ученых, а вот то, что вождение автомобиля негативно влияет на разум, для многих станет неприятным сюрпризом. Как сообщает газета Independent, исследование, проведенное Университетом Лестера, длилось в течение пяти лет и охватило 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет: у тех 93 тысяч из них, кто водит машину от двух до трех часов в день, отмечено устойчивое снижение умственных способностей, подтвержденное множеством специальных тестов. Оглупление при этом происходит примерно с той же интенсивностью, как при просмотре телевизора более трех часов в день. Исследователи объясняют это тем, что вождение происходит преимущественно на рефлексах, мозг в этом процессе практически не участвует и, соответственно, «дряхлеет». Страшно подумать, что происходит с таксистами и дальнобойщиками, которые после трудового дня любят «повтыкать в телек»…

Любопытно, что, по данным британских ученых, людям, которые вместо телевизора проводят два-три часа в день за компьютером (в том числе за компьютерными играми), удается, наоборот, поддерживать свой мозг в тонусе — исследования зафиксировали повышение IQ со временем у таких респондентов.

  • Долгое вождение — процесс утомительный: согласно исследованию компании Ford, каждый третий российский водитель хотя бы раз засыпал за рулем.
  • Водители перестанут глупеть, когда автомобили станут полностью беспилотными и люди в них смогут сосредоточиться на более продуктивных задачах, считают немецкие ученые из института Фраунгофера.

Фото: Mr. Bean/YouTube

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Комментарии (5)

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Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую! ссылкассылка

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Россия заняла первое место в мире по государственным затратам на пропаганду. Суммарная господдержка проправительственных СМИ в России достигла рекордных 48,65 миллиардов рублей) в 2012 году. Однако, рекорд долго не продержался и был многократно превзойден уже в 2014 году. В число получающих бюджетные деньги в России попали: ВГТРК (19,1 млрд. руб), Russia Today (11 млрд. руб), Голос России (4,4 млрд. руб), Российская газета (3,95 млрд. руб), РИА Новости (2,9 млрд. руб), 1 Канал, НТВ, ТК «Петербург» (5 млрд. руб).

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Зомбиящик — распространение однобокой информации, фактов, аргументов, слухов, полуправды, или лжи — чтобы повлиять на общественное мнение в угоду кучки предателей Родины, прихватизаторов и  коллаборационистов. Телевидение несет в себе — заранее спланированное и целенаправленное духовное воздействие на аудиторию, целью которого является привлечение аудитории на сторону того, кто ведёт пропаганду, то есть контроль за мышлением и поведением.

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Вообще считал что наоборот, думал что вождение приводит к развитию новых нервных окончаний у нервной системы. А вот это неожиданное исследование лично для меня.

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Само вождение занимает гораздо меньшее время, чем стояние в заторах и тупое разглядывание на экране кормы впереди ползущего самосвала.
Может законодатели более двух часов проводят за рулём автомобиля, когда своими законами загоняют легковые автомобили под хвост грузовиков. Теперь понятно — почему.

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