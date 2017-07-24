Британские ученые: вождение более двух часов в день приводит к оглуплению

К такому сенсационному выводу пришли в ходе длительного исследования ученые из английского Университета Лестера. По их мнению, длительное сидение за баранкой почти так же негативно сказывается на умственных способностях, как просмотр телевизора.

То, что «зомбоящик» приводит к отупению населения, многие знают и без британских ученых, а вот то, что вождение автомобиля негативно влияет на разум, для многих станет неприятным сюрпризом. Как сообщает газета Independent, исследование, проведенное Университетом Лестера, длилось в течение пяти лет и охватило 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет: у тех 93 тысяч из них, кто водит машину от двух до трех часов в день, отмечено устойчивое снижение умственных способностей, подтвержденное множеством специальных тестов. Оглупление при этом происходит примерно с той же интенсивностью, как при просмотре телевизора более трех часов в день. Исследователи объясняют это тем, что вождение происходит преимущественно на рефлексах, мозг в этом процессе практически не участвует и, соответственно, «дряхлеет». Страшно подумать, что происходит с таксистами и дальнобойщиками, которые после трудового дня любят «повтыкать в телек»…

Любопытно, что, по данным британских ученых, людям, которые вместо телевизора проводят два-три часа в день за компьютером (в том числе за компьютерными играми), удается, наоборот, поддерживать свой мозг в тонусе — исследования зафиксировали повышение IQ со временем у таких респондентов.

Долгое вождение — процесс утомительный: согласно исследованию компании Ford, каждый третий российский водитель хотя бы раз засыпал за рулем.

Водители перестанут глупеть, когда автомобили станут полностью беспилотными и люди в них смогут сосредоточиться на более продуктивных задачах, считают немецкие ученые из института Фраунгофера.

Фото: Mr. Bean/YouTube