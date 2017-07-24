Бес в ребро: стариковскую мотоколяску разогнали до 180 км/ч!

Моторизованные кресла-каталки для пожилых людей — одни из самых медленных транспортных средств в мире. Однако когда речь заходит о мировых рекордах, то с помощью тюнинга такие самобеглые повозки превращают в настоящих гоночных монстров!

Конструктор Руди Дитл по сути превратил кресло-каталку в мощный карт с 750-кубовым мотором, только нелепо скомпонованный: высоко установленное и широкое, пенсионерское кресло не лучшим образом сказывается на устойчивости транспортного средства, поэтом езда на большой скорости на такой мотоколяске — занятие довольно опасное. Тем не менее, под управлением опытного пилота Свена Олера данный «дедушковоз» сумел разогнаться на тестовом полигоне сертификационной организации DEKRA в немецком городе Клетвитц до 180,26 км/ч — такую среднюю скорость по итогам двух заездов в противоположных направлениях зафиксировала комиссия Книги рекордов Гиннеcса, о чем и выдала гонщику и конструктору соответствующий сертификат.

Предыдущий мировой рекорд скорости для этого типа транспортных средств принадлежит британской команде и был установлен на острове Мэн — 173,16 км/ч. Теперь, очевидно, найдутся желающие побить психологическую отметку в 200 км/ч. «Чистое безумие!», — наверняка скажут представители целевой аудитории таких мотоколясок.

В этом месяце очередной рекорд Гиннесса установила фирма Jaguar : ее новый компактный кроссовер E-Pace под управлением опытного каскадера Терри Гранта исполнил в воздухе одну из фигур высшего пилотажа — «бочку», то есть переворот на 270 градусов вокруг продольной оси.

Фото: RTL II