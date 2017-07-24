МАКС-2017: премьера Audi SQ5 и RS5 и перегонки с самолетами

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС — 2017 немецкая марка Audi устроила премьерный показ спортивного кроссовера SQ5 и купе RS 5. А пока посетители выставки глазели на новинки автопроизводителя из Ингольштадта, его спорткары гонялись наперегонки с самолетами.

Для гостей МАКС-2017 Audi подготовила шоу парашютистов: они совершили прыжок с высоты 4 000 м и образовали в небе логотип из четырех колец.

То, что в Жуковском происходит показ не только последних достижений авиакосмической отрасли, мы поняли, когда недавно посетили подмосковный смотр. А уж проходимость в сотни тысяч посетителей не могла оставить равнодушными и представителей прочих направлений, к примеру, автомобильный сектор. Audi приурочила к этому действу российскую премьеру сразу двух своих новинок, причем обе — спортивной направленности. А как же иначе, ведь самолеты — тоже суть про скорость!

Cамый быстрый Audi — R8 V10 plus — состязался в скорости с реактивным истребителем МиГ-29

Кроссоверы в нашей стране почитают превыше всего, поэтому начнем с нового Audi SQ5. Быстрый? Не то слово! Разгон до сотни происходит за какие-то 5,4 с. Виновник торжества скорости — двигатель 3.0 TFSI, развивающий 354 л.с. и тягу в 500 Н·м (см. график кривой мощности в галерее ниже). Понятное дело, без фирменного полного привода quattro тут дело не обошлось, причем опциональный спортивный самоблокирующийся дифференциал на задней оси вносит весьма любопытные нотки в управляемость спорт-SUV. Из прочих конструктивных особенностей отметим пятирычажную конструкцию передней и задней подвесок, позволяющую филигранно отрабатывать дорожный профиль в различных ситуациях. Еще в апреле дилеры немецкой марки стали принимать заказы на новичка, огласив прайс-лист — он стартует с 4 100 000 руб.

Российская премьера нового Audi SQ5 на авиасалоне МАКС-2017 — стенд стилизовали под тормозной парашют

Новый Audi RS 5 Coupe — из того же теста. Спецы из подразделения Audi Sport поколдовали над гражданской версией трехдверки и выкатили из цехов это. V-образную 2,9-литровую «шестерку», как у второго поколения Porsche Panamera, наддули двумя турбонагнетателями и выжали из нее чудовищные 450 л.с. (заведя единожды мотор, его уже не хочется глушить). Ну а полка крутящего момента взмыла до 600 Н·м (и все это в диапазоне 1900–5000 об/мин). Стоит ли удивляться, что до 100 км/ч спорткар улетучивается за 3,9 с. Причем ограниченную электроникой на отметке 250 км/ч максималку можно повысить до 280 км/ч при помощи специального пакета повышения динамики. Ранее мы уже сообщали цены на новинку, который стартуют с отметки 5 050 000 руб.

Новый Audi RS5 на МАКС-2017

Чтобы продемонстрировать, на что способны творения Audi Sport, на самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосе (представьте себе, она находится на аэродроме Раменское) в минувшие выходные устроили целый фестиваль скорости. В программе выступления — R8 V10 plus, RS 6 Avant performance, RS 7 Sportback performance и TT RS Coupe. Кого выставили против них? Поочередно в небо взмывали ЯК-54, а также Extra-330 под управлением абсолютной чемпионки мира по высшему пилотажу Светланы Капаниной. А самый быстрый Audi — R8 V10 plus — составил пару реактивному истребителю МиГ-29, которым управлял герой России, летчик-испытатель первого класса Михаил Беляев. Было очень жарко — спорткары разгонялись до 300 км/ч и выше, чтобы довести итоговый счет до 3:3.