Опять закончились: в Москве выдают госномера с новым кодом региона

Московская ГИБДД «распечатала» серию государственных регистрационных знаков с кодом региона «799».

Российский авторынок, кажется, действительно оживает: в Москве снова закончились государственные регистрационные знаки транспортных средств. Столичная ГИБДД сообщила о том, что приступила к выдаче номеров с новым кодом региона — «799».

В ведомстве отметили, что все регистрационные подразделения получили достаточное количество новых номеров и уже приступили к их выдаче. При этом в некоторых отделениях еще есть остатки номеров с кодом региона «777»: их будут выдавать пока они полностью не закончатся.

В ГИБДД говорят о том, что распечатана новая серия была в связи с окончанием возможных цифровых и буквенных комбинаций для использования при изготовлении государственных регистрационных знаков с кодом «777».

Предыдущую серию с кодом региона «777» в Москве начали выдавать в сентябре 2013 года. Тогда выбор семерки в качестве третьего символа объясняли тем, что только эта цифра без проблем встает в отведенную для кода региона часть госномера, а также тем, что такие номера лучше всего считываются камерами фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Таким образом, сегодня за Москвой закреплены серии номеров с кодами регионов «77», «99» «97», «177», «199», «197», «777» и «799». Представители ГИБДД говорят, что номеров новой серии хватит на несколько лет.

  • Возможно, вскоре при покупке автомобиля поставить его на учет и получить госномера можно будет прямо в салоне дилера.

  • Новый главный госавтоинспектор России Михаил Черников считает правильным продавать «красивые» номера (с особым буквенно-цифровым индексом) на специальных аукционах.

Фото: Instagram

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Комментарии (17)

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Просто все Красивые номера закончились! Надо еще наштамповать!

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0

Объясните мне, люди добрые, для чего нужны стране многочисленные математические институты, если с простыми автомобильными номерами, у нас такая петрушка? Любой троечник/первокурсник данного института, легко просчитает вам количество комбинаций номеров, при 3-х значных цифрах и 3-х значных буквах. Используются 12 букв, совпадающие с латинским написанием, в итоге в одном регионе количество номеров может составлять 1 726 272 шт. Учитывая, что раньше номера не передавались от владельца, владельцу, то это ничтожно малое количество не только для Москвы и Питера, но и для всех городов миллиоников. Неужели никто не догадался добавить ещё по 1 цифре и по 1 букве? Сейчас в Москве вводят новый код 799, это уже 8-й код за 24 года, тоесть количество Московских номеров около 12 000 000. А при 4-х значных цифрах и буквах мы бы имели запас на 207 339 264 номеров, как итог, лет 300 не нужно было бы вводить никаких новых кодов регионов.

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+5
Vasily

Все наши руководятелы (любых рангов, любых уровней, не зависимо к какому министерству или ведомству они принадлежат) поставлены не для того чтобы складывать и умножать, а для того чтобы отнимать и делить.

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+3
Безымянный

Ага, один ты, суука, дартаньян в белом костюме!) Давно заметил, громче всех кричит «лови вора» сам вор!!!

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-2

На одном регионе может быть 1 726 272 номера. На Москву выделено 8 регионов или 13 810 176 номеров при том, что автопарк Москвы меньше 6 млн. автомобилей. И номеров не хватает?!!! Нашему ГАИшному руководству, похоже, не хватает мозгов.

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+3
Зимин Влад

В Россию уходят,вместе с машинами.Да и какой смысл теперь в этих кодах.

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-1

Одной Москвы мало, Вторую решили замутить. Где ж на всех номеров напасёшься.

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+3

Ща бюджетное бабло на поддержку этого цирка закончится, и авторынок снова помертвеет.

Элементарно же: выборы скоро — надо создать иллюзию экономического роста. По факту же растут только тарифы и налоги, а «рост рынка» — это тупое разбазаривание бюджетных денег для создания нужной властям иллюзии.

Если Пу в очередной раз себя переизберет с помощью гастарбайтерских каруселей, выпустит снова в народ Айфоню, который снова скажет: «денег нет, но вы держитесь» и добавит: «а рост экономики прекратился потому что это всё происки гадкого Трампа, а совсем не коррупция и мои дворцы»:)

Давайте, путриоты, орите про «экономический рост»
Не забудьте показать статистику по ценам на бензин и тарифам ЖКХ за последние лет 18:)

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+12
Каплан Илья

Так вы и не ответили, кто вы «навальненок» или «бандеровец»???

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-6
Рыжий Леонид

При чем тут город Бендеры?
БАндеровцы они, т.к. у них БАндера!

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0
Lumi

поправил...

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0
Рыжий Леонид

Просто 40-летний тролль и девственник.

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-5
Hellriker

и чо ты об этом про себя тут трезвонишь хочешь публично девственности лишицца
так это у нас в 4ю надо просицца там быстро помогут

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-2
Каплан Илья

Илюша, страна огромная, и  естественно дурак, всегда находят причину поглумиться, для этого ума много не надо. Да что страна, в тебе одном недостатков гора! Например, почему вы, Илюша, жирны как свинья? Неужели так сложно ограничивать себя в пищи? Вас наверное и женщины не любят, а критикуете целую страну!) Начните для начала, хотя бы с себя! А то люди то и по вас, создают мнение о нашей стране..

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0
Безымянный

очень правильный комментарий по поводу вечно орущих и недовольных,
причем, почему то, считающих себя умней других...

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-4
Каплан Илья

а  зачот за высер
ты в спецприёмнике прям на глазах в человека превращаешься
так гляди и в 6ю переведут скоро а там и к нам в 3ю и мож даже без лоботомии обойдешся

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-3
Каплан Илья

Навальный, перелогиньтесь!

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0