Опять закончились: в Москве выдают госномера с новым кодом региона

Московская ГИБДД «распечатала» серию государственных регистрационных знаков с кодом региона «799».

Российский авторынок, кажется, действительно оживает: в Москве снова закончились государственные регистрационные знаки транспортных средств. Столичная ГИБДД сообщила о том, что приступила к выдаче номеров с новым кодом региона — «799».

В ведомстве отметили, что все регистрационные подразделения получили достаточное количество новых номеров и уже приступили к их выдаче. При этом в некоторых отделениях еще есть остатки номеров с кодом региона «777»: их будут выдавать пока они полностью не закончатся.

В ГИБДД говорят о том, что распечатана новая серия была в связи с окончанием возможных цифровых и буквенных комбинаций для использования при изготовлении государственных регистрационных знаков с кодом «777».

Предыдущую серию с кодом региона «777» в Москве начали выдавать в сентябре 2013 года. Тогда выбор семерки в качестве третьего символа объясняли тем, что только эта цифра без проблем встает в отведенную для кода региона часть госномера, а также тем, что такие номера лучше всего считываются камерами фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Таким образом, сегодня за Москвой закреплены серии номеров с кодами регионов «77», «99» «97», «177», «199», «197», «777» и «799». Представители ГИБДД говорят, что номеров новой серии хватит на несколько лет.

Возможно, вскоре при покупке автомобиля поставить его на учет и получить госномера можно будет прямо в салоне дилера.





Новый главный госавтоинспектор России Михаил Черников считает правильным продавать «красивые» номера (с особым буквенно-цифровым индексом) на специальных аукционах.

Фото: Instagram