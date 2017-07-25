Infiniti прекращает производство кроссовера QX70 (бывшего FX). Возможно, навсегда

Наследник этой модели если и появится, то не раньше 2022 года.

Infiniti QX70 Vettel Edition

Компания Infiniti в ближайшее время свернет производство кроссовера QX70 и не будет обновлять его для 2018 модельного года. Представители японского бренда объяснили свое решение тем, что компания намерена сосредоточиться на компактном кроссовере QX50 и других моделях.

Кроссовер QX70 дебютировал в 2003 году под индексом FX и пережил несколько модернизаций и рестайлингов. Эта модель — самая популярная у Infiniti на российском рынке.

Таким образом, кроссовер, ставший легендарным и с которого началось продвижение Infiniti на рынки за пределами Северной Америки, не будет иметь наследника. В Infiniti говорят, что если они и решатся на создание новой модели в этом сегменте, то только после того, как будет представлено следующее поколение Nissan Murano, который и послужит базой для создания кроссовера. То есть произойдет это не раньше 2022 года.

С одной стороны, желание Infiniti сосредоточиться на компактных кроссоверах понятно: сегмент дорогих премиальных SUV небольшого размера растет небывалыми темпами. С другой стороны — теперь в гамме бренда образовалась брешь между компактным QX50 и огромным внедорожником QX80, который ждет очередного обновления в 2018 году.

Компактный кроссовер Infiniti QX50 представят в этом году, вероятнее всего — в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Его облик заимствован у одноименного концепта, который компания показала в январе этого года на автосалоне в Детройте.

Именно на этой модели дебютирует уникальный 2-литровый бензиновый турбодвигатель с изменяемой степенью сжатия. В зависимости от условий система VC-T (Variable Compression Turbo) позволяет регулировать высоту цилиндров, изменяя объем силового агрегата и степень сжатия от 8:1 до 14:1. По словам представителей компании, его мощность сопоставима с 3,5-литровым атмосферником, но новый мотор на 27% экономичнее.

Кроме традиционных кроссоверов и легковых моделей, в Infiniti работают над своим первым в истории электромобилем. Концепт седана показали еще в 2012 году, но запуск в серию был отложен на неопределенное время.





работают над своим первым в истории электромобилем. Концепт седана показали еще в 2012 году, но запуск в серию был отложен на неопределенное время. Большой внедорожник QX 80 при обновлении сохранит старые платформу и двигатель, но получит новое оборудование.

Фото: Infiniti