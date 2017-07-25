Снова подорожание: за месяц 22 компании подняли цены на автомобили

Несмотря на стабильную ситуацию с курсом валют, цены на авторынке пошли вверх. Правда, в большинстве случаев рост цен не так уж и высок.

За месяц — с 16 июня по 15 июля 2017 года — цены на свои автомобили на российском рынке пересмотрели 22 компании. Практически на все затронутые модели и модификации ценники были переписаны в сторону увеличения, а некоторые компании ограничились повышением цен на одну модель.

Так, Hyundai подняла цены на свой бестселлер Solaris второго поколения на 1,1–1,4% в зависимости от комплектации, одновременно прекратив поставки дилерам седана первого поколения. У Kia подорожал топовый внедорожник Mohave (0,7–0,8%), а Nissan на 2,6% увеличил цены на спорткар GT—R.

Но большинство компаний пересмотрели прайс-листы сразу на несколько моделей. Так, у Datsun подорожали обе модели, причем прошлого года выпуска: седан on—DO стал дороже на 1,4–2,7%, а хэтчбек mi—DO — на 1,2–1,8%. Как сообщает агентство «Автостат», у дилеров Ford выросли цены на Fiesta (0,5–1,5%), Focus (0,9–1,3%), Mondeo (0,8–1,1%) и EcoSport (0,8 — 1,3%). А вот переднеприводные версии Kuga стали доступнее на 1,9–2,5%.

Седан Renault Logan стал дороже на 0,6–4,2%, увеличение цен не коснулось только топовой версии Luxe Privilege, хэтчбек Sandero подорожал на 1,9% в комплектации Access и на 3,3% в комплектации Confort (1,6 л, 113 л.с.). Mini подняла цены на универсал Clubman (плюс 8,5–14,3%) и One (на 4,5–12,5%, кроме комплектаций Jonh Cooper Works).

Аналитики ожидают, что до конца года плавное повышение цен продолжится практически у всех автомобильных компаний.

Повышение цен может быть связано с восстановлением российского авторынка. Так, в июне продажи достигли своего очередного пика.





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Фото: Mercedes-Benz