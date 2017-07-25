Лада Веста — в сотне самых популярных автомобилей Европы!

По итогам первого полугодия седан Lada Vesta по продажам на европейском рынке вошел в Топ-100 самых популярных моделей и обошел по объемам продаж Hyundai Solaris.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

По итогам первого полугодия на европейском рынке новых легковых автомобилей Lada Vesta вошла в Топ-100 самых популярных моделей и закрепилась на 87-м месте, обогнав не только премиальные модели, но и Hyundai Solaris.

С результатом 34 999 проданных автомобилей Лада Веста совсем немного уступила Peugeot 108 (35 196), зато продавалась лучше, чем Audi Q5 (34 814) или Range Rover Evoque (34 777). Hyundai Solaris же в европейской «табели о рангах» находится на 93-м месте с результатом 32 798 проданных автомобиля.

Такой расклад может вызвать удивление. Но тут важно учитывать следующее: специалисты аналитического агентства Focus2Move к европейскому рынку традиционно относят не только Старый Свет, но и Россию, Турцию, Украину, Белоруссию, Молдову и другие страны. Если же из результата Лады Весты вычесть показатели продаж на российском внутреннем рынке (34 595 ед.), то получится, что экспортные поставки российского седана составили всего 404 автомобиля. А вот Hyundai Solaris в Европу не поставляется вовсе.

Лидером же по популярности уже 11-й год подряд остается Volkswagen Golf. Правда, из-за смены поколений и всех скандалов вокруг немецкой марки в январе-июне его продажи упали на 11% до 279 370 автомобилей. На втором месте еще один Volkswagen, компактный хэтчбек Polo, его продажи выросли на 1,1% и составили 205 213 автомобилей.

Аналитики отметили, что единственным новичком в Топ-100 стал компактный кроссовер Toyota CHR, продажи которого начались в этом году. Он довольно быстро набрал популярность и занял сразу 54-е место с результатом 50 429 проданных автомобилей.

  • Популярность Лады Весты в Европе может вырасти с появлением универсала. В России его продажи начнутся во второй половине года, недавно стало известно, что он получит топовую комплектацию Exclusive.

  • Новое поколение седана Hyundai Solaris появилось на российском рынке минувшей зимой. Сегодня автомобиль входит в Топ-5 самых востребованных в России новых машин.

Фото: АВТОВАЗ

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Vesta (5)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В "максималке " Юбилейная.Вроде все для жизни есть.Внешне "пять +",внутри "три +"

Недостатки:

Скрипела подвеска,втулки стабилизатора,до 7000–8000,прошло. после 9000 стало греметь,стойка стаб. левая.замена по гарантии. На 10 000 кончился аккумулятор,менять по гарантии не хотят.(одна банка села плотность до 1,10,остальные 1,25 при температуре +15С. Сервис готов поменять,отказ инженера Авто...

Комментарий:

С таким аккумулятором потенциальная "недостижимость". На вазах не ездил девять лет,последняя 99- 2004–2009 проблем не доставляла.потом бюджетные иномарки(Фиат Альбеа;Шевроле Лачетти) без проблем до пробега в 100 000 км. На проч забыл про "нагрузочные вилки,альтиметры,зарядные устр...

Написать отзыв

Комментарии (40)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Ниачем!

Ответить#
0

Илья каплан рыдает ) )). Не верит своим глазам, звонит по телефону с криками шеф усе пропало) )) .

Ответить#
-2
Михайлов Иван

Так сколько там в Европе продали Вест?
Россия у нас с каких пор член ЕС?
ВАЗофилы такие ВАЗофилы — овноВеста на своем поле Рио/Солярису слила, вот незадача:)
«Зато наши микросхемы — свмые большие в мире!»
Больше-то нечем гордиться, да, ВАЗофилы?:)

Ответить#
+1
Каплан Илья

Аа, вылез, черт из табакерки, у нас все как надо. Современно, технологично, практично, и одноразовые китайско-корейские автомобили нам не нужны.

Ответить#
+1
Каплан Илья

Наконец-то копрофил собрался с мыслями после шока. Оказывается Лады продаются в Европе и есть конкретные цифры, а его вожделенные крузы и солярисы нафиг никому не нужны. Шах и мат, лобненский сортироархитектор.

Ответить#
0
Свиридов Константин

Я так понял, вы не только моему автопарку завидуете, но и моей профессии:)
Тут тоже все в ваших руках — шесть лет обучения, десять лет практики — и вы тоже будете архитектором:)
Но, думаю, у вас терпения не хватит:))

Ответить#
-1
Каплан Илья

Какой ты архитектор, горе луковое, не смеши, у тебя мозг то не больше фисташки. Где 10 лет практики тебя терпели? В Житомирском заборостроительном, если только и то на факультет строительство свинарников и автоцентров рио/солярисов.

Ответить#
0
Каплан Илья

По клавишам не попадаешь? Дышите глубже, вы, [у нас не ругаются], сильно взволнованы!

Ответить#
0
Михайлов Иван

Как бы на скорой его не увезли...

Ответить#
-2
Lumi

Люмичка, я еще на ваших похоронах спляшу, не переживайте;)

Ответить#
+1
Каплан Илья

А я на твоих, уже думаю тебе не долго осталось.

Ответить#
0

«А вот Hyundai Solaris в Европу не поставляется вовсе.»

Интересно, вот почему «супер» авто не поставляется в Европу?

Ответить#
+3
Баронин Сергей

Потому что туда возят i20.

Ответить#
-1
Каплан Илья

И не продают Круз, как второй сорт. В кредит, овноархитектор.

Ответить#
0
Свиридов Константин

Завидовать плохо, Константин:)
Вот заработаете на автомобиль — подуспокоитесь, я думаю))

Ответить#
-1
Баронин Сергей

А в це европу?

Ответить#
-1

Вот про Ладу в Германии, первоисточник найдете сами, информация на март 2017г.:

«Над входом — вывеска Skoda, на стоянке — сплошь Рапиды и Октавии, но тот, кто войдет внутрь, первым делом встретит у дверей голубую Калину. Это — один из самых успешных новых дилеров Лады в Германии: салон работает всего полгода, но уже продал пять автомобилей...

У других дилеров, где я побывал, Лада тоже подселена к автомобилям Seat, Toyota, Hyundai или Kia. И это откровение номер два: вазовские машины выступают в роли наживки, чтобы в салон заглянули те, кто ищет автомобиль почти задаром. А если такой клиент в итоге уйдет с ключами от Тойоты, то никто сильно и не расстроится.
Видимо, этим отчасти объясняются результаты продаж. Вдумайтесь: в Германии сейчас работают 264 официальных дилера Лады, в России их немногим больше — 327! Но за 2016 год все вместе дилеры Германии смогли продать лишь 2272 машины — в среднем по восемь на салон.

Ответить#
+3
Безымянный

В принцЫпе,- здраво написано. Но, с одним не согласен, не Рапид Шкода, а радиП..

Ответить#
0
Безымянный

Лада — #никомунинада

:)

Ответить#
0

У Ильи выходной??

Ответить#
0
Безымянный

У него работы прибавилось, ведь ему дали ещё один аккаунт... Вот и не успевает откомментировать от своего имени.

Ответить#
+1
Lumi

Люмичка, а не расскажете, какой второй?
Не расскажете:)
Люмичка, он как всегда — тявкнул и в кусты. Очень путриотично:!

Ответить#
0
Каплан Илья

Кто бы говорил... Только не вы!

Ответить#
+1
Рыжий Леонид

Фууу... едроссс....

Ответить#
-1
Каплан Илья

Ну вот опять не поделу Фу... навальненок!

Ответить#
+1
Безымянный

Коплан пока в шоке от заголовка. Отойдет, соберется с силами и пустил фонтан поноса.

Ответить#
+2
Свиридов Константин

Не, я в шоке от количества реально проданных в Европе Вест.
А заголовок — обычная желтушка:)

Ответить#
0
Каплан Илья

Отошёл, коплан, покакал. С облегчением.

Ответить#
+1
Свиридов Константин

На вас попало?
Так вы не стойте так близко:)))
Или вам нравится?:)))

Ответить#
-1
Свиридов Константин

,пустит,

Ответить#
0
Безымянный

его сегодня из спецприёмника в 6ю оформляют для подготовки к лоботомии
ждите завтра из 6й начнет строчить

Ответить#
-1
Безымянный

Я вообще в отпуске, а что?

Ответить#
+1
Каплан Илья

ну вот нашего особо избранного досрочно к ночи перевели в 6ю из спецприёмника и посадили в 6й в отпуск
в отпуске его будут готовить к лоботомии

Ответить#
0
Каплан Илья

Ты всю жизнь в отпуске, неудачник на пузотерках.

Ответить#
0

Статистика такая статистика, а журналисты такие журналисты... )))
А я уж хотел за бутылкой бежать прочитав заголовок.

Ответить#
+3
Слава

и чо не побежал решил колес наглотаться вместо бутылки

праздник праздник праздник

лажа веста в гейропе попала в опу100 обогнала соплярис и продвинулась на 87 место

уггааа товагищщи

Ответить#
-3

400 из 404 в Белоруссии?

Ответить#
-4
Калашников Дмитрий

Федеральное автомобильное ведомство Германии (Kraftfahrt-Bundesamt) опубликовало статистику продаж новых автомобилей на немецком рынке в первом полугодии. В конце февраля у местных дилеров появился новый седан «Лада Веста»: результат модели Веста в Германии, по итогам первого полугодия — 211 проданных автомобилей.
Ещё, помимо Германии, LADA официально продается из стран ЕС в Венгрии и Болгарии, там по продажам именно Весты статистику не нашёл.

Ответить#
+4
Veresov Kirill

Чего вы мутите воду? Не путриот, штоле???
Согласно заголовку данного материала Лада — в сотне лучших. Плевать, что в конце 8-го десятка:)
Ламборгини и Феррари тоже как-то так себе продались в этом году, а значит — Веста значииительно их лучше;)

*сарказм

Ответить#
+1

у нас в 6й сегодня по этому поводу праздник лажы весты обогнавшей ослярис в забугорном дурдоме
это ж супер 87место аж в опе100

а напишите нам тута кто занимает с 86 по 1е места кого ещё должна обогнать лажа веста шоб войти в топ25 в топ10 и внимание в топ3

Ответить#
-1