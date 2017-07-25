По итогам первого полугодия седан Lada Vesta по продажам на европейском рынке вошел в Топ-100 самых популярных моделей и обошел по объемам продаж Hyundai Solaris.

По итогам первого полугодия на европейском рынке новых легковых автомобилей Lada Vesta вошла в Топ-100 самых популярных моделей и закрепилась на 87-м месте, обогнав не только премиальные модели, но и Hyundai Solaris.

С результатом 34 999 проданных автомобилей Лада Веста совсем немного уступила Peugeot 108 (35 196), зато продавалась лучше, чем Audi Q5 (34 814) или Range Rover Evoque (34 777). Hyundai Solaris же в европейской «табели о рангах» находится на 93-м месте с результатом 32 798 проданных автомобиля.

Такой расклад может вызвать удивление. Но тут важно учитывать следующее: специалисты аналитического агентства Focus2Move к европейскому рынку традиционно относят не только Старый Свет, но и Россию, Турцию, Украину, Белоруссию, Молдову и другие страны. Если же из результата Лады Весты вычесть показатели продаж на российском внутреннем рынке (34 595 ед.), то получится, что экспортные поставки российского седана составили всего 404 автомобиля. А вот Hyundai Solaris в Европу не поставляется вовсе.

Лидером же по популярности уже 11-й год подряд остается Volkswagen Golf. Правда, из-за смены поколений и всех скандалов вокруг немецкой марки в январе-июне его продажи упали на 11% до 279 370 автомобилей. На втором месте еще один Volkswagen, компактный хэтчбек Polo, его продажи выросли на 1,1% и составили 205 213 автомобилей.

Аналитики отметили, что единственным новичком в Топ-100 стал компактный кроссовер Toyota CH—R, продажи которого начались в этом году. Он довольно быстро набрал популярность и занял сразу 54-е место с результатом 50 429 проданных автомобилей.

Популярность Лады Весты в Европе может вырасти с появлением универсала. В России его продажи начнутся во второй половине года, недавно стало известно, что он получит топовую комплектацию Exclusive.





Новое поколение седана Hyundai Solaris появилось на российском рынке минувшей зимой. Сегодня автомобиль входит в Топ-5 самых востребованных в России новых машин.

Фото: АВТОВАЗ