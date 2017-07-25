Не битый, один хозяин, 15 тысяч км за 22 года...

Аукционный дом Bonhams планирует выручить рекордную для современного автомобиля сумму на продаже суперкара McLaren F1. Это первый McLaren F1, который импортировали в США.

McLaren F1

Аукционный дом Bonhams в августе проведет в Калифорнии очередные торги по продаже раритетных и эксклюзивных автомобилей. Одним из лотов стал суперкар McLaren F1 1995 года производства. За него планируется выручить от 12 до 15 миллионов фунтов стерлингов (15,6–19,5 млн долл.), что станет рекордной ценой для современного суперкара.

Данный экземпляр имеет номер шасси 044 из 64 выпущенных и стал первым суперкаром McLaren F1, который попал в США. Пробег автомобиля на сегодняшний день составляет 9600 миль (около 15,5 тыс. км). Кузов окрашен в серебристый цвет, отделка интерьера —серо-черная.

McLaren F1

У суперкара за это время был всего один владелец. Автомобиль приобрели на заводе McLaren в Великобритании в 1996 году, после чего хозяин отправился на нем в путешествие по Европе. Затем машина вернулась на завод для технического обслуживания, а после была отправлена в США. Всего же в Соединенные Штаты Америки было поставлено семь экземпляров McLaren F1. Лишь один из них выставляется на торги.

В Bonhams сообщают, что автомобиль имеет полную сервисную историю, а последнее обслуживание проходил в этом году у специалистов McLaren.

McLaren F1

McLaren F1 был создан известным гоночным инженером Гордоном Мюрреем. Суперкар имеет необычную компоновку салона с формулой 1+2 (водительское сиденье расположено спереди по центру, два пассажирских сзади по бокам). Суперкар оснащался модернизированным и форсированным до 627 л.с. двигателем от BMW 850 CSI. Разгон до 100 км/ч у McLaren F1 занимал 3,2 секунды. Всего было выпущено 105 суперкаров, из них 65 имеют допуск на дороги общего пользования.

В Mclaren готовят идеологического преемника F 1 с такой же трехместной компоновкой. Потенциальным клиентам показали лишь дизайнерские скетчи и назвали цену в 2,5 млн долларов. При этом весь небольшой тираж еще не существующей модели был практически мгновенно раскуплен.





готовят идеологического преемника 1 с такой же трехместной компоновкой. Потенциальным клиентам показали лишь дизайнерские скетчи и назвали цену в 2,5 млн долларов. При этом весь небольшой тираж еще не существующей модели был практически мгновенно раскуплен. В июне этого года аукционный дом RM Sothbey ’ s объявил, что в августе выставит на торги Aston Martin DBR 1 1956 года выпуска. За него планируется выручить более 20 млн долл.

Фото: Bonhams