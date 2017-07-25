Рассекречена внешность флагманского кроссовера Mazda CX-8

В модельной линейке Мазды уже есть один большой кроссовер — CX-9, но он предназначен в основном для рынка США и не продается в Японии. CX-8 — чуть компактнее, но тоже предложит в салоне полноценные семь мест.

Пока неизвестно, на какой именно платформе построен CX-8: размер колесной базы у него такой же, как у «американского» CX-9, — 2930 мм, но длина меньше: 4900 против 5065 мм, а ширина (1840 мм) — такая же, как у СХ-5 последнего поколения. Высота нового кроссовера составляет 1730 мм. Скорее всего, в основе CX-8 лежит растянутая «тележка» СХ-5 — уж больно похожи машины в профиль. Двигатель тоже позаимствован у СХ-5 — 2,2-литровый турбодизель Skyactive-D. Коробка передач — 6-ступенчатый гидромеханический автомат.

Ранее в интернете была опубликована фотография интерьера нового кроссовера с шестью посадочными местами, но официальный релиз гласит, что в среднем ряду может быть как два индивидуальных кресла повышенной комфортности, так и стандартная 3-местная «скамейка». Сообщается также, что в третьем ряду в любом случае свободно разместятся два взрослых человека, то есть по сути CX-8 не будет уступать по вместимости минивэну.

На домашнем японском рынке CX-8 поступит в продажу до конца текущего года, а дальнейшая география распространения новинки пока не известна. Не исключено, что CX-8 заменит на ряде азиатских рынков одновременно CX-9 и снятый в прошлом году с производства минивэн Mazda 8 (у которого, к слову, была и полноприводная модификация). Если техническое родство между СХ-5 и CX-8 велико, то несложно будет оперативно наладить производство последнего во Владивостоке на заводе Mazda Sollers.

В прошлом месяце в России стартовали производство и продажи кроссоверов Mazda CX-5 второго поколения.

Осенью прошлого года Mazda обновила свой младший паркетник CX-3, который пока так и не добрался до нашей страны.

Фото: Mazda