Встречка, мажор и пожар... Что случилось на Волоколамке?!

Утром 25 июля водитель Мерседеса на большой скорости вылетел на встречную полосу на Волоколамском шоссе и протаранил три машины. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

ДТП произошло примерно в шесть утра по московскому времени и на несколько часов парализовало движение по Волоколамке. Видеорепоратаж с места событий опубликовал телеканал РЕН ТВ, в нем утверждается, что за рулем Мерседеса находился сын бывшего генерального директора МГТС. По свидетельству очевидцев, Мерседес обгонял на большой скорости (140–150 км/ч) машину «скорой помощи», но не смог успешно завершить маневр и протаранил три машины — автобус, фургон и легковушку. От удара Мерседес (судя по видео, это купе S-класса последнего поколения) загорелся, при этом двигатель машины вырвало из кузова. Машины разбросало на несколько полос (в том числе встречных). В результате ДТП пострадали четыре человека, они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Самое удивительное, что водитель Мерседеса таинственным образом исчез с места аварии, теперь его ищет полиция.

В результате аварии на Волоколамке образовалось грандиозная пробка. По направлению в область общественный транспорт ходил очень медленно.

Редакция «За рулем» будет следить за развитием событий.

  • С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: ren.tv

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (13)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

///По свидетельству очевидцев, Мерседес обгонял на большой скорости (140–150 км/ч) ///
Обычно очевидцы, те что пешеходы, говорят, что скорость была больше 200. У них глаз алмаз. А эти наверняка сами 130 ехали, от этой отметки и отсчитали..

Ответить#
-3
робот

Это водитель скорой заявил, а нешеходы. Впринцепи для S-ки, 140 это не сильно много. И если жу мотор вылетел, то тут два варианта, либо он не тормозил, либо скорость была ещё больше!

Ответить#
+1
Кулиненков Сергей

140 для мерседеса — это много. Его мотать начинает. Не догоняют немцы до итальянцев в плане геометрии. Моторы мощные, а шасси вектор не держат.

Ответить#
0

Вот только зачем они в ролике Порше вставили, рассказывая когда и за сколько был куплен Мерседес? Вот и искать так же будут...

Ответить#
+1

"...Merсedes виновного в ДТП на Волоколамке принадлежит 35-ти летнему жителю Рублевки...Полиция ведет поиски водителя..." Чо его искать-то? ...все равно тоже будет, очевидно, вертолетами руководить...

Ответить#
+1
ghgjgh

Автомобиль в угоне, а хозяин бродит по тайге и собирает кедровые шишки, ничего не ведая.

Ответить#
0

интересно- а кто виноват? водитель автобуса? или фургона? или легковушки?
мерседесы никогда не нарушают, как и не бывает свадеб за 2млн$/

Ответить#
+8
Бобровский

Ну это же очевидно — виновата «скорая помощь», очень не вовремя оказалась на пути...

Ответить#
0
Бобровский

Виноват водитель катка, который подрезал....

Ответить#
+1

Походит пешком постоит в углу, подумает над своим поведением.
Плохо что не в горах он кувыркнулся в ущелье, а вот сгинул бы и одним дебилом на свете меньше,Эх жаль....

Ответить#
+26
Евгений

Не походит и не постоит. Он сейчас заявит, что за рулем был кто-то другой (для того и сбежал), и органы будут ближайшие лет десять это расследовать. А потом по ситуации: либо совсем замнут дело, либо, даже если признают виновным, то отпустят потому что «год за два в КПЗ». Ну или отсрочат наказание а потом амнистируют как было с Шавенковой.

Ответить#
0

Так у этих мажоров московских (да и любых других) смелости и мужества хватает только перед девками понтоваться, а как пришло время отвечать за свои поступки сразу очко заиграло...

Ответить#
+12

Сейчас от Мерседесов надо держаться подальше. На них седоки злющие, как никогда, после того, как Альфа Ромео от папы ФИАТа их сокровище уделала.
Будут тужиться и доказывать окружающим, что они чего-то да ёще стоят.

Ответить#
-3

Комментарий удален

#
0