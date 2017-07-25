Встречка, мажор и пожар... Что случилось на Волоколамке?!

Утром 25 июля водитель Мерседеса на большой скорости вылетел на встречную полосу на Волоколамском шоссе и протаранил три машины. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

ДТП произошло примерно в шесть утра по московскому времени и на несколько часов парализовало движение по Волоколамке. Видеорепоратаж с места событий опубликовал телеканал РЕН ТВ, в нем утверждается, что за рулем Мерседеса находился сын бывшего генерального директора МГТС. По свидетельству очевидцев, Мерседес обгонял на большой скорости (140–150 км/ч) машину «скорой помощи», но не смог успешно завершить маневр и протаранил три машины — автобус, фургон и легковушку. От удара Мерседес (судя по видео, это купе S-класса последнего поколения) загорелся, при этом двигатель машины вырвало из кузова. Машины разбросало на несколько полос (в том числе встречных). В результате ДТП пострадали четыре человека, они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Самое удивительное, что водитель Мерседеса таинственным образом исчез с места аварии, теперь его ищет полиция.

В результате аварии на Волоколамке образовалось грандиозная пробка. По направлению в область общественный транспорт ходил очень медленно.

Редакция «За рулем» будет следить за развитием событий.

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Фото, видео: ren.tv