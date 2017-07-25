Бывший глава АВТОВАЗа нашел новую работу (у японцев)

Бу Андерссон назначен президентом европейского подразделения компании Yazaki, занимающейся производством автокомплектующих. По иронии судьбы, именно комплектующие в свое время положили конец российской карьере шведского топ-менеджера.

Пост президента АВТОВАЗа Бу Андерссон покинул весной 2016 года. Иностранного руководителя, сумевшего запустить на отечественном предприятии две принципиально новые модели — Весту и XRAY, обвинили в том, что он неправильно выбирал для них поставщиков комплектующих, предпочитал иностранные компании российским, машины в итоге получились слишком дорогими, а АВТОВАЗ погряз в убытках.

После отбытия из России Андерссон стал преподавать у себя на родине в Линчепингском университете, а также подрабатывал консультантом в различных автомобильных и неавтомобильных фирмах. Теперь же отставной шведский майор возвращается в большой бизнес: он будет руководить европейской штаб-квартирой японской компании Yazaki.

На данный момент Yazaki находится на 13-м месте списка крупнейших поставщиков комплектующих для автомобильной отрасли и производит в основном электрооборудование, в том числе для электромобилей и гибридов — именем Yazaki называется один из типовых разъемов подключения электрокаров к внешней сети.

Будет ли компания Yazaki с приходом Бу Андерссона налаживать контакты с АВТОВАЗом и предлагать ему свои изделия, пока неизвестно.

На посту президента АВТОВАЗа Бу Андерссона сменил француз Николя Мор, который недавно пообещал представить три новинки под маркой Lada в 2018 году.

Фото: Андрей Холмов/ТАСС