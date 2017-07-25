Бывший глава АВТОВАЗа нашел новую работу (у японцев)

Бу Андерссон назначен президентом европейского подразделения компании Yazaki, занимающейся производством автокомплектующих. По иронии судьбы, именно комплектующие в свое время положили конец российской карьере шведского топ-менеджера.

Пост президента АВТОВАЗа Бу Андерссон покинул весной 2016 года. Иностранного руководителя, сумевшего запустить на отечественном предприятии две принципиально новые модели — Весту и XRAY, обвинили в том, что он неправильно выбирал для них поставщиков комплектующих, предпочитал иностранные компании российским, машины в итоге получились слишком дорогими, а АВТОВАЗ погряз в убытках.

После отбытия из России Андерссон стал преподавать у себя на родине в Линчепингском университете, а также подрабатывал консультантом в различных автомобильных и неавтомобильных фирмах. Теперь же отставной шведский майор возвращается в большой бизнес: он будет руководить европейской штаб-квартирой японской компании Yazaki.

На данный момент Yazaki находится на 13-м месте списка крупнейших поставщиков комплектующих для автомобильной отрасли и производит в основном электрооборудование, в том числе для электромобилей и гибридов — именем Yazaki называется один из типовых разъемов подключения электрокаров к внешней сети.

Будет ли компания Yazaki с приходом Бу Андерссона налаживать контакты с АВТОВАЗом и предлагать ему свои изделия, пока неизвестно.

Фото: Андрей Холмов/ТАСС

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Комментарии (4)

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ет пральна теперь этот деффективный манагер японскую компанию Yazaki в убытки загонит так им и надо коли у них мозгов нет такое чучело к себе взять

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ДУРДОМ на колёсах

Что ты несёшь «Роман Достоевского», конечно внешний долг автоваза вырос, так как что бы сделать совершенно новый и хороший автомобиль, который был бы конкурентом иномаркам, надо вложить деньги, а потом уже отбивать бабки. Разработка стоит больших денег и Бу Андерссон со своей задачей справился на отлично!

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0
Кулиненков Сергей

ну ты и даун подсоси и подлижи у него
он и у ипошек со своей задачей тоже справится на отлично сделав новые хорошие комлектующие в области электрооборудования и загнав контору Yazaki в астрономические убытки
но нам то без разницы
тем кто со своей задачей справился на отлично под зад пинка не дают без золотых парашютов но тебе дебилу этого не понять

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0

Наконец-то у японцев появится настоящий автомобиль.
Интересно, а куда «основного» пристроили — «всемогущего» Мартина Винтеркорна, который всё на Серджио Маркионне бочку катил? Шёл бы к нему в лавку — папа ФИАТ вовсе не злопамятный.

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