9599 километров дождей. Но КАМАЗы снова лучшие!

Марафон «Шелковый путь 2017» финишировал. Команда «КАМАЗ-мастер» полностью заняла призовой подиум, в зачете автомобилей лучшим стал Сириль Депре на Peugeot.

Любопытно, что финиш состоялся под дождем — как на старте и на протяжении большей части дистанции. Именно из-за дождя организаторы отменили четырнадцатый, финальный этап соревнования. Трасса спецучастка не отвечала нормам безопасности, и участников попросили проследовать по дорожной секции прямо на финиш в Сиань.

Шелковый путь, Шелковый путь 2017, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Peugeot, Сириль Депре, Стефан Петерансель

Впрочем, до самого финала уже стал понятен расклад сил: соперничать с грузовиками «КАМАЗ-мастер» уже никто не мог, в категории Т4 борьба шла за места ниже третьего, а в зачете автомобилей безоговорочным лидером стал Сириль Депре (Peugeot Total) после схода своего напарника Себастьена Лёба.

Шелковый путь, Шелковый путь 2017, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Peugeot, Сириль Депре, Стефан Петерансель Сириль Депре/Давид Кастера (Team Peugeot Total)

В «КАМАЗ-мастере» разве что решалось, кто будет первым — Дмитрий Сотников или Антон Шибалов. На последних этапах они шли практически вровень. И все же Сотников смог на 6 минут опередить Шибалова. Третьим в генеральной классификации Т4 стал Айрат Мардеев. Эдуард Николаев занял десятое место.

Шелковый путь, Шелковый путь 2017, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Peugeot, Сириль Депре, Стефан Петерансель Айрат Мардеев/Айдар Беляев/Дмитрий Свистунов («КАМАЗ-мастер»)

Свою роль в таком распределении мест сыграл тринадцатый этап, которых проходил по дюнам пустыни Гоби. На машине Николаева сломался передний редуктор, и экипажу пришлось досрочно свернуть на лиазон и направиться на бивуак.

Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»): «Перед финишем первого отрезка услышали сильный треск, почувствовали вибрацию. Понимали, что проблема с трансмиссией, и вскоре выяснили, что сломался передний редуктор. Мы знали, что вторая часть ещё сложнее, и приняли решение, что без переднего редуктора в эти пески ехать нельзя. Замена переднего редуктора занимает у нас часа три-четыре, его сложнее менять, чем задний. Если бы сломался задний, мы починили бы его за час и продолжили, но в данной ситуации приняли решение ехать сразу на бивуак».

Шелковый путь, Шелковый путь 2017, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Peugeot, Сириль Депре, Стефан Петерансель Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер»): «Сегодня, наверное, самый сложный этап был, очень много бездорожья, пески. Вначале были мокрые пески после дождя, но, честно говоря, это был разогрев, а дальше пошли сухие на второй части, больше бездорожья, похоже на нашу Астрахань. С топливом прогадали, не ожидали, что будет такая рыхлая земля и столько дюн, кое-как доехали до финиша. Навигация такая же, как и в прошлые дни, особо заковыристых мест не было для штурманов, обычный день».

Сразу позади «КАМАЗ-мастера» в марафоне финишировали Артур Ардавичус (Astana Motorsport Team De Rooy Iveco) и Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто). Непросто для них сложились последние спецучастки, особенно для Ардавичуса. На десятом этапе его штурман Серж Брюнкенс получил травму — защемление нерва, и уже начиная с двенадцатого этапа его место занял Марко Ферран, который до этого ехал с Тоном ван Генугтеном, тоже из команды Жерара де Роя. У ван Генугтена штурманом стал Барт де Гуйерт.

Шелковый путь, Шелковый путь 2017, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Peugeot, Сириль Депре, Стефан Петерансель Артур Ардавичус/Марко Ферран/Майкл Хьюсман (Astana Motorsport Team De Rooy Iveco)

После 13-го этапа Артур Ардавичус (Astana Motorsport De Rooy Iveco) рассказал:

«Просто замечательный этап! „Проскакали“ 90 километров, на CP1 догнали де Роя, „МАЗ“. Затем перестали работать амортизаторы: сначала задняя рессора сломалась, затем — передняя. Сломались мы до CP2, но в песках получили массу удовольствия. Несмотря на сломанные рессоры, все равно ехали в газ, уходя от трека, возвращаясь, но с огромным удовольствием. Очень ждал этих песков!»

Шелковый путь, Шелковый путь 2017, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Peugeot, Сириль Депре, Стефан Петерансель Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто): «Очень много дюн, было душно и жарко. Требовалась высочайшая концентрация в этих дюнах — было где положить грузовик на бок, да и подняться не везде было легко. Сегодня очень ждали финиша».

Чех Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing), который лидировал в начале марафона, пытался отыграться в генеральной классификации. Он выиграл одиннадцатый этап, а на двенадцатом сломал рулевое управление. Чтобы Коломы смог добраться до финиша, организаторы доставили ему новую деталь. В категории Т4 по итогам марафона экипаж Tatra Buggyra Racing занял одиннадцатое место.

Шелковый путь, Шелковый путь 2017, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Peugeot, Сириль Депре, Стефан Петерансель Дмитрий Сотников/Руслан Ахмадеев/Ильнур Мустафин («КАМАЗ-мастер»)

В зачете автомобилей путь к победе у Сириля Депре не получился таким уж простым. На двенадцатом этапе у него возникли проблемы с рулевым управлением. Его напарник Стефан Петерансель остановился помочь, и оба экипажа потеряли на этом порядка 20 минут. Конечно, запаса времени над ближайшими соперниками хватало, но техника все же иногда подводила.

Стефан Петерансель занял пятое место среди всех автомобилей категории Т1.

Шелковый путь, Шелковый путь 2017, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Peugeot, Сириль Депре, Стефан Петерансель Дуэт Peugeot: Сириль Депре/Давид Кастера и Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре

Вторым в генеральной классификации стал Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team). Причем на последних этапах опередить его мог Хань Вэй (Geely SMG). Китайский экипаж шел очень уверенно, особенно на последних этапах, и до француза ему не хватило всего 7 минут.

Шелковый путь, Шелковый путь 2017, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Peugeot, Сириль Депре, Стефан Петерансель После финиша марафона Сириль Депре признался, что результат гонки мог быть и другим: «Это прекрасно, я счастлив! Мы со штурманом Давидом Кастера и всей командой Peugeot Sport отлично поработали. В этот раз было очень много коварных мест, где можно было потерять всю гонку, нужно было справляться с самыми разными условиями. В ралли-рейдах побеждает тот, кто допускает меньше ошибок, так было и на „Шелковом пути“. В самом начале гонки мы застряли в канаве и потеряли 40 минут, но в этом спорте никогда нельзя сдаваться, всегда нужно подгонять себя, и наша победа доказывает это».

Очень хорошо проявил себя новичок «Шелкового пути» американец Брайс Мензис. Он записал на свой счет победу на этапе, первую в карьере, и финишировал в генеральной классификации категории Т1 девятым. Сложнее всего ему дались участки в пустыне — по ним он тоже ехал впервые.

Шелковый путь, Шелковый путь 2017, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Peugeot, Сириль Депре, Стефан Петерансель Брайс Мензис (X-Raid MINI) после двенадцатого этапа: «Вначале мы ехали очень хорошо, шли вторыми, но затем сбились с маршрута и потеряли минут 30, пытаясь вернуться обратно. Просто кружили между дюнами. Это было где-то за 50 километров до финиша. В итоге мы потеряли второе место в общем зачете, но, думаю, сможем отыграться завтра. Психологически мы готовы к борьбе за места в первой тройке, машина тоже держится великолепно, да и стартовая позиция нам поможет».

Лучшим из российских стал экипаж «ГАЗ Рейд Спорт» Александра Кострукова/Евгения Павлова — они заняли 11-е место в зачете автомобилей. Брат-близнец пилота Михаил Коструков со своим штурманом Олегом Нежновым («ГАЗ Рейд Спорт») стали тринадцатыми.

Дуэт из Владивостока — Сергей Шалыгин/Артем Канивец — добрались до финиша марафона на 16-й позиции. Причем ехали они только на своем Toyota Land Cruiser, без техничек и помощи. Сами обслуживали автомобиль, ремонтировали, а утром выходили на старт нового этапа. Теперь своим ходом из Сианя они отправились домой.

Шелковый путь, Шелковый путь 2017, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Peugeot, Сириль Депре, Стефан Петерансель Хань Вэй/Ляо Минь (Geely Auto Goopertires Team)

Латышская AVMotorsport прошла дистанцию марафона только одним экипажем, второй сошел еще в начале гонки. Алдис Вилцанс/Антон Плетнев на своем Mitsubishi L200 заняли 18-е место в общей классификации.

Настоящими героями «Шелкового пути 2017» стал российский женский экипаж — единственный женский во всем пелетоне: Мария Опарина/Таисия Штанева (Suprotec Racing) стали 15-ми в генеральной классификации и первыми в своем зачете Т3.

По-настоящему выдающийся результат, тем более что дюны и горы ни к кому не бывают благосклонными. Одиннадцатый этап стал для женского экипажа настоящим испытанием.

Шелковый путь, Шелковый путь 2017, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Peugeot, Сириль Депре, Стефан Петерансель Мария Опарина (Suprotec-racing): «Сегодня не мой день! Во-первых, на 40-м километре я сначала подумала, что проколола колесо, но все оказалось намного хуже — мы раскололи диск. Плюс еще и отвалилась защита диска от камней. Рядом с машиной валялись какие-то железки — я подумала, наверное, „финита ля комедиа“, но нет! У нас с собой было запасное колесо, мы его поменяли — спасибо большое ребятам из Казахстана, команда „Актау“. Они нас не бросили до финиша лиазона, они ехали за нами, они нам помогали, опекали. Есть еще галантные мужчины, и не только в русских селеньях, но с казахским гражданством и в китайских пустынях. Мы уложились во все нормативы, взяли все точки. На замене, конечно, потеряли минут пятнадцать, потом еще останавливались — проверяли. Потом, километров за 30 до финиша, стало спускать другое колесо, но запаска у нас была только одна, пришлось сбавить скорость. Но хорошо, что мы здесь».

В воскресенье, 23 июля, в Сиане состоялась торжественная церемония награждения. Забавно, что во время нее опять пошел дождь. Однако это не испортило отличного настроения всех причастных к марафону. Преодолеть дистанцию в 9599 километров способен не каждый, и дождь на подиуме — сущая мелочь, которую легко не заметить.

Шелковый путь, Шелковый путь 2017, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Peugeot, Сириль Депре, Стефан Петерансель Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер»): «Я таких гонок даже не помню. Каждая минута и секунда чувствовались на физическом уровне. Приходилось выцарапывать их каждый день. С каждым днем становилось все сложнее и сложнее. Лидировать столько дней — еще сложнее. Я рад тому, что все получилось именно так. Рад, что Антон Шибалов навязал такую острую борьбу — она добавляла гонке интриги. Оба получили удовольствие, потому что выкладывались полностью. К сожалению, победитель один. Я поздравляю Антона — очень хотел видеть его на первом месте — он отлично ехал. Отставание минимальное. Это говорит об уровне конкуренции».

Шелковый путь, Шелковый путь 2017, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Peugeot, Сириль Депре, Стефан Петерансель Владимир Чагин (руководитель проекта, международное ралли «Шелковый путь»): «В этом году ралли „Шелковый путь“ вновь стало грандиозным международным праздником, за ходом которого следили миллионы людей по всему миру, а также российские, казахстанские и китайские болельщики, приветствовавшие нас везде, куда бы мы ни приехали. В этом году для участников гонка получилась еще сложнее: дождь, преследовавший нас от самой Москвы, стал дополнительным испытанием. Но мы рады, что все участники с честью этот вызов приняли и смогли ответить на него со всей отвагой, присущей настоящим спортсменам. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в этом ралли, и команду организаторов ралли „Шелковый путь“ — это была настоящая гонка и незабываемое приключение!»

Результаты марафона «Шелковый путь 2017»

Категория Т4 (грузовики), генеральная классификация:

Дмитрий Сотников/Руслан Ахмадеев/Ильнур Мустафин (КАМАЗ-мастер) Антон Шибалов/Андрей Мокеев /Дмитрий Никитин (КАМАЗ-мастер) Айрат Мардеев/Айдар Беляев/Дмитрий Свистунов (КАМАЗ-мастер) Артур Ардавичус/Марко Ферран/Майкл Хьюсман ( Astana Motorsport Team De Rooy Iveco ) Сергей Вязович/Павел Гаранин/Андрей Жигулин (МАЗ-СПОРТавто) Тон ван Генугтен/Барт де Гуйерт/Бернард дер Киндерен ( Petronas Team De Rooy Iveco ) Алексей Вишневский/Максим Новиков/Андрей Неверович (МАЗ-СПОРТавто) Александр Василевский/Дмитрий Вихренко/Антон Запорощенко (МАЗ-СПОРТавто) Миклош Ковач/Петер Шегледи/Ласло Ач ( Qualisport Racing ) Эдуард Николаев/Евгений Яковлев/Владимир Рыбаков (КАМАЗ-мастер) Мартин Коломы/Иржи Стросс/Михал Эрнст (Tatra Buggyra Racing) Терухито Сугавара/Хироюки Сугиура ( Hino Team Sugawara ) Серж Лакур/Паскаль Боннэр/Тьерри Паскуле ( Team Peugeot Total ) Михаил Шкляев/Александр Лагута (ГАЗ Рейд Спорт) Мишель Буку/Дейв Бергманс/Жан-Жак Мартине ( Boucou ) Жерар де Рой/Мойзес Торраллардона/Дариуш Родевальд ( Petronas Team De Rooy Iveco )

Шелковый путь, Шелковый путь 2017, КАМАЗ-мастер, КАМАЗ, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Peugeot, Сириль Депре, Стефан Петерансель Брайс Мензис/Питер Мортенсен (X-raid MINI John Cooper Works Rally Team)

Зачет автомобили (категории Т1, Т2, Т3, «Рейд», «Open»), генеральная классификация:

Сириль Депре/Давид Кастера ( Team Peugeot Total ) Кристиан Лавьей/Жан-Пьер Гарсин (Baicmotor Racing Team) Хань Вэй / Ляо Минь (Geely Auto Goopertires Team) Эдженио Амос / Себастьен Делонэ (Two Wheels Drive Ford) Стефан Петерансель / Жан — Поль Коттре (Team Peugeot Total) Бинглонг Лу / Хе Ша (Baicmotor Racing Team) Кунь Лиу / Мингжи Фанг (Geely Auto Goopertires Team) Жером Пелише/Эжени Декре ( Raid Lynx ) Брайс Мензис / Питер Мортенсен (X-raid MINI John Cooper Works Rally Team) Язид Альраджи / Тимо Готтшальк (X-raid MINI John Cooper Works Rally Team) Александр Коструков/Евгений Павлов (ГАЗ Рейд Спорт) Житао Хе / Каи Жао (Boundless Young Team) Михаил Коструков/Олег Нежнов (ГАЗ Рейд Спорт) Адриан ди Лалло/Хироаки Сузуки ( ISUZU Motorsport ) Мария Опарина/Таисия Штанева ( Suprotec Racing ) Сергей Шалыгин/Артем Канивец Мао Руиджин/Рафаэль Торнабель Кордоба ( XTREME Plus ) Алдис Вилцанс/Антон Плетнев ( AVMotorsport ) Балаш Шалай/Ласло Бункочи ( Opel Dakar Team ) Фуджанг Ванг/Вей Ли ( XTREME Plus ) Петар Ценков / Пламен Николов ( Rally Raid . BG Sports Club ) Кирилл Черненков / Алексей Мун ( Aktau Motorsport ) Пьетро Чинотто / Фулвио Цини ( XTREME Plus )

Фото: пресс-служба Silk Way Rally, КАМАЗ-мастер