«Китаец» на миллион: объявлены цены и комплектации кроссовера DFM AX7

Китайские автомобили производства Dongfeng Motor Corporation больше известны российским покупателям под маркой DFM. Именно под ней с сегодняшнего дня в России стартовали продажи кроссовера AX7. Для Китая это машина не новая — в Поднебесной ее продают с 2014 года.

DFM AX7. В России — по цене от 990 000 рублей.

В 2015 году ходило много слухов, что автомобиль вот-вот станут продавать и в России, но кризис и введение в нашей стране обязательной сертификации машин с системой ЭРА-ГЛОНАСС отбросили запуск аж на июль этого года.

В пресс-релизе говорится, что DFM AX7 — первый автомобиль такого класса, сделанный корпорацией Dongfeng Motors. Так оно и есть, но без японского автопрома все равно не обошлось. Китайцы купили лицензию на платформу Honda CR-V третьего поколения и модернизировали ее.

Автомобиль существует только в переднеприводном варианте. Габариты: длина — 4690 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1727 мм. Колесная база — 2712 мм. Получается, что в конкурентах оказываются Toyota RAV4, Hyundai Santa Fe и Nissan X-Trail.

Схема подвесок AX7 стандартная: спереди — Мак-Ферсон, сзади — многорычажная. Это должно положительно сказаться на плавности хода.

Интерьер DFM AX7

Под капотом — безальтернативный двухлитровый бензиновый атмосферник производства французского концерна PSA, мощностью 140 л.с. (200 Нм). Тяга с него на передние колеса передается посредством пятиступенчатой механики BE4/5, которой двадцать лет от роду. Но за это время она хорошо себя показала, так что с надежностью у агрегата, как заверили в компании, все в порядке. Впрочем, этому агрегату можно предпочесть более современный шестиступенчатый автомат Aisin.

Комплектации DFM AX7

Базовое оснащение Comfort (990 000 руб.) включает в себя системы динамической стабилизации (ESC), распределения тормозных усилий (EBD), помощи при торможении (BA) и противобуксовочную TCS.

(990 000 руб.) включает в себя системы динамической стабилизации (ESC), распределения тормозных усилий (EBD), помощи при торможении (BA) и противобуксовочную TCS. В версии Prestige (1 149 000 руб.) — автомат, круиз-контроль, электрический стояночный тормоз и розетка на 220 В.

(1 149 000 руб.) — автомат, круиз-контроль, электрический стояночный тормоз и розетка на 220 В. Комплектацию Premium (1 099 000 руб.) отличают цветной дисплей борткомпьютера, подсветка дверей Ice Blue, кожаная обивка салона, подогрев передних сидений и шторка в багажнике.

(1 099 000 руб.) отличают цветной дисплей борткомпьютера, подсветка дверей Ice Blue, кожаная обивка салона, подогрев передних сидений и шторка в багажнике. Топовый вариант Luxury (1 249 000 руб.) включает люк с электроприводом, легкосплавные колеса 225/60 R18, электрорегулировку водительского сиденья с памятью положений, систему бесключевого доступа, зеркала с электроприводом, парктроники и камеру заднего вида.

DFM AX7 построен на модернизированной платформе Хонды CR-V третьего поколения

В конкуренты новичку рынка запишем Haval H6, пусть он и дороже — от 1 119 000 рублей. А вот Chery Tiggo 5 компактнее, потому до AX7 недотягивает.

Китайцы обещают регулярно радовать новинками. Так, уже скоро у нас появится еще одни кроссовер DFM — AX4. Он уже проходит сертификацию.

О том, что к омпания «Дунфэн Мотор Рус» закончила сертификацию и готовит к началу продаж паркетник DFM AX7, стало известно еще в конце прошлого года.

DFM AX7 засветился на ММАС-2016 прошлым летом наряду с семью премьерами китайцев. Уже тогда заявлялось, что решение о ввозе их в нашу страну будет зависеть в том числе от реакции местной публики на новинки. Впервые на наших просторахпрошлым летом наряду с семью премьерами китайцев. Уже тогда заявлялось, что решение о ввозе их в нашу страну будет зависеть в том числе от реакции местной публики на новинки.

Фото: Максим Гомянин и DFM