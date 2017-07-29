Бабушка очень быстро ехала на Porsche, чтобы уснуть

От долгой езды на автомобиле, как известно, клонит в сон. Стало быть, если у тебя бессонница, то надо как следует погонять, решила 79-летняя бельгийская пилотесса и налетела на большой штраф.

О необычном способе уснуть поведало издание Gazet van Antwerpen. 18 июня страдающая от бессонницы пожилая жительница города Намюра (Бельгия) решила прокатиться на своем Porsche Boxster GTS. Дороги были свободные, и на одном из прямиков автолюбительница разогнала спорткар до 238 км/ч, что и зафиксировала полицейская камера. Позже в суде пенсионерка призналась, что поехала кататься ночью, чтобы «развеяться», но совершенно не заметила, что ехала слишком быстро. Свою вину подсудимая признала, в качестве наказания ей назначили штраф в размере 4000 евро и на три месяца лишили водительских прав.

Стоит сказать, что предельных возможностей Porsche Boxster GTS его владелица в ту ночь не достигла: максимальная скорость спорткара, снабженного 330-сильной оппозитной «шестеркой», составляет 281 км/ч, а первую «сотню» автомобиль с автоматической коробкой PDK набирает всего за 4,7 с. Впрочем, не исключено, что наша героиня — любительница хардкора и приобрела машину с ручной коробкой передач, в таком случае до 100 км/ч Boxster GTS разгоняется чуть дольше — за 4,9 с.

Согласно недавнему исследованию компании Ford, каждый третий российский водитель хотя бы раз засыпал за рулем.

В Германии на этой неделе был поставлен новый мировой рекорд скорости среди моторизованных кресел-каталок для пожилых людей — 180 км/ч. Достижение зафиксировано комиссией Книги рекордов Гиннеcса.

С рейтингом стран по суровости наказаний за превышение скорости можно ознакомиться здесь.

Фото: Porsche