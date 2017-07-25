Jaguar Land Rover рассказала о ближайших новинках в России

Компания Jaguar Land Rover провела пресс-конференцию по итогам первого полугодия продаж на российском рынке. Помимо сухих цифр статистики собравшиеся увидели симпатичные фото будущих новинок, которые приедут в салоны дилеров обеих британских марок до конца 2018 года.

Вячеслав Кузяков, гендиректор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь и Казахстан

Вячеслав Кузяков, гендиректор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь и Казахстан, меньше года возглавляет представительство двух марок из Туманного Альбиона, так что его выступление с результатами января-июня 2017 года можно считать программным. Говорил г-н Кузяков бодро, держался уверенно, то и дело повторяя словосочетание «на сегодняшний день».

Так вот, на сегодняшний день ситуация у Jaguar и Land Rover следующая. Во всем мире премиальный дуэт реализовал 317 006 машин, причем если у Ягуара значительный прирост продаж (+55% за счет удачного ввода в модельную гамму кроссовера F-Pace, обеспечившего примерно половину продаж машин с кошками на радиаторных решетках), то Ленд Роверу не помог и новый Диско — как итог, минус 4% за полугодие. Отвечая на вопрос «За рулем.РФ» о том, почему Discovery V «не пошел» (за два неполных месяца со старта продаж лишь 283 реализованные машины), глава марки среди прочих причин назвал неготовность россиян к новому имиджу модели. Говоря русским языком, клиенты попросту не поняли, почему цена на него сравнялась с Range Rover Sport.

Как бы там ни было, наша страна идет в общемировом тренде продаж JLR. То есть у нас все тот же прирост продаж Ягуаров (+67,1% или 1205 реализованных машин) на фоне падения спроса на Ленд Роверы (-3,8%, 4557 машин). Хотя суммарно речь и идет о 5,5%-ном росте.

Богатые тоже плачут

Jaguar E-Pace

Подспудно выяснилось, что дела в премиум-сегменте, в отличие от масс-маркета с его локализованными в РФ моделями, идут неважно — он просел на 4,7%, если мы говорим о восьмерке производителей (Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Infiniti, Volvo, Porsche и пара Jaguar Land Rover).

Что может стать палочкой-выручалочкой для рынка? В первую очередь — так называемый «отложенный спрос»: откладывавшие покупку автомобилей (новых и подержанных) россияне ринутся в ближайшее время в автосалоны, верят производители. Кроме того, есть и объективные факторы: прогнозируемый правительством до конца года рост доходов граждан на 1,5%, удорожание барреля нефти (47–50 долл. против 41,9 долл. годом ранее) и, как следствие, укрепление национальной валюты (прогноз на конец года — 62–65 руб./долл. против 67 в декабре 2016-го).

Кто на новеньких?

Jaguar F-Type

Но это не все причины хорошего расположения духа Вячеслава Кузякова «на сегодняшний день». Он и его коллеги в ожидании сразу нескольких новичков на российском рынке, которые позволят представительству уверенно заявить о себе среди конкурентов. Например, автосалоны JLR уже приступили к продаже обновленного спорткупе Jaguar F-Type 2018 модельного года. Главная новость для него — появление под капотом альтернативного бензинового турбомотора семейства Ingenium объемом 2,0 л. Для трехдверки его форсировали аж до 300 л.с., так что разгон до 100 км/ч происходит за вполне бодрые 5,7 с. Мы увидим это семейство бензиновых, а также дизельных даунсайзинговых двигателей и в других моделях обеих марок.

В сентябре настает черед троицы других Ягуаров. «Сердцем» для XE и XF станет мощный V6 (380 л.с.), новый 250-сильный бензиновый, а также 240-сильный дизельный Ingenium. В багажники седанов можно будет получить доступ, не касаясь двери. Для кроссовера F-Pace припасли опциональную аудиосистему Meridian Surround Sound (825 Вт) и те же моторы Ingenium 2.0.

Range Rover Velar

Из прочих российских премьер — абсолютно новый кроссовер Range Rover Velar, который появится у дилеров уже в октябре по цене от 3 880 000 руб. Ранее «За рулем.РФ» рассказывал, что именно начиная с этой модели у британцев локально появится на борту Яндекс.Навигатор и прочие сервисы от российского интернет-поисковика — это стало возможным благодаря интеграции приложений в мультимедиасистему Jaguar Land Rover InControl Touch c опцией InControl Apps. Новый Рэндж разместится в гамме премиальных британских кроссоверов аккурат между Эвоком и Спортом.

Обновится и текущая линейка. В версии 2018 модельного года Land Rover Discovery Sport получит уже в базе предпусковой подогреватель, моторы Ingenium (240- и 290-сильный бензиновый, а также 240-сильный дизельный агрегат), новые цвета кузова и комплектацию SE для базовой 180-сильной модификации. Range Rover Evoque ожидает те же моторы, что и Discovery Sport, а также спортивные сиденья и лимитированную версию Landmark LE. Оба кроссовера дилеры получат уже в октябре.

Land Rover Discovery V

В декабре подоспеет и едва стартовавший на нашем рынке Land Rover Discovery с новыми фишками. Например, 300-сильным бензиновым мотором Ingenium, что и у F-Type, а также мультимедийкой InControl Touch Pro, подобной веларовской.

Прорывным обещает стать и появление весной будущего года в стане Ягуаров еще одного кроссовера — компактного E-Pace с широкой линейкой моторов уже на старте продаж. Помните, это он попал недавно в Книгу рекордов Гиннесса, исполнив «бочку» в воздухе? На автомобиль силами 56 дилеров марки в четырех странах, подведомственных Кузякову, уже принимаются заказы — автомобиль оценен от 2 500 000 руб.

Концепт Jaguar I-Pace

Ну и к концу 2018 года нас обещали ударить током. На российском рынке появится первый электрический Jaguar — спортивный компактный кроссовер I-Pace с двумя электромоторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 400 л.с. и тягой 700 Нм. По европейскому циклу NEDC запас его хода составляет 500 км, а это уже серьезная заявка на успех. Уже ближайшей зимой первые опытные образцы приедут в нашу страну на тесты в холодных условиях, тогда и станет понятно, насколько эта цифра реальна.

Фото: Jaguar Land Rover