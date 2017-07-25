Mercedes верит в электричество и уходит из DTM

Сразу после успешного этапа DTM в России немецкий производитель Mercedes объявил о своем уходе из серии.

В конце 2018 года Mercedes—Benz планирует покинуть немецкий туринговый чемпионат DTM и сосредоточиться на участии в Формуле Е, начиная с сезона 2019–2020 (сезон в Формуле Е начинается осенью и завершается летом следующего года — прим. ред.).

DTM, Mercedes, Mercedes-Benz, Формула 1, Формула Е, Тото Вольф Вместе с тем Mercedes остается в Формуле 1: немецкий концерн считает ее вершиной автоспорта, которая сочетает в себе высокие технологии и соревновательную составляющую.

В DTM концерн Mercedes—Benz присутствовал с 1988 года, проведя в чемпионате 26 сезонов и выиграв в них 10 титулов в личном зачете пилотов, 13 титулов в командном зачете и шесть титулов в зачете производителей. За прошедшие годы Mercedes выиграл 183 гонки, завоевал 128 поул-позиций и 540 раз поднялся на подиум.

DTM, Mercedes, Mercedes-Benz, Формула 1, Формула Е, Тото Вольф В настоящее время Mercedes занимает вторую строчку в зачете производителей DTM. Он уступает Audi 80 очков и опережает BMW на 33 балла. Последнюю гонку в DTM во время уикенда на Moscow Raceway выиграл представитель штутгартского концерна Маро Энгель (SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport).

Тото Вольф: «Годы, проведенные в DTM, всегда будут важной главой в автоспортивной истории Mercedes. Я хочу поблагодарить каждого члена команды, который своей выдающейся работой помог сделать Mercedes—Benz самым успешным производителем в DTM. Хотя нам тяжело покидать эту серию, мы сделаем все возможное в этом и следующем сезонах, чтобы завоевать так много титулов DTM, сколько это возможно».

В настоящее время компания делает ставку на развитие электромобилей и считает, что за ними будущее. Формула Е станет подходящей платформой для демонстрации успехов в их разработке.

DTM, Mercedes, Mercedes-Benz, Формула 1, Формула Е, Тото Вольф Тото Вольф: «В автоспорте, как и в других сферах, мы нацеливаемся на премиальный сегмент и планируем исследовать новые, инновационные проекты. Сочетание Формулы 1 и Формулы Е позволяет это сделать. Формула Е — привлекательный старт-ап: он предлагает новый формат, сочетающий в себе гонки и кампании, позволяющие продвигать текущие и будущие технологии. Электрификация идет в мире автомобилей, и Формула Е предлагает производителям интересную платформу для демонстрации своих технологий широкой аудитории. Причем делает это в формате гонок, что заметно отличается от других серий. Я рад, что у нас будет целый год для подготовки к дебюту в этом чемпионате. У нас будет время, чтобы лучше понять его и подготовиться».

Объявление Mercedes—Benz стало неожиданностью для двух других марок и организатора и промоутера чемпионата, компании ITR. Казалось: только появился новый руководитель серии — экс-пилот Формулы 1 Герхард Бергер, введен новый технический регламент, DTM обрел новое дыхание. Однако штутгартский концерн решил пересмотреть свои стратегические планы в автоспорте.

Компания ITR опубликовала свой официальный ответ на объявление Mercedes—Benz: «ITR, как организатор и промоутер DTM, сожалеет об этом шаге Mercedes. Однако мы должны уважать такое решение и честность. DTM — одна из самых заметных туринговых серий в мире. Mercedes объявил о своем уходе в конце 2018 года. Это дает ITR время для анализа ситуации и разработки подходящей концепции на будущее».

Фотографии: DTM, Media Daimler AG