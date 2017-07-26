Все модели BMW получат электрифицированные версии

Компания BMW объявила о глобальном плане по «озеленению» своих автомобилей. Все модельные серии получат электрифицированные варианты, а у MINI, которая принадлежит баварцам, появится полноценный электромобиль.

Ужесточающиеся экологические требования и нормы выбросов вредных веществ в атмосферу заставляют все больше автопроизводителей расширять количество гибридных и электрических версий своих моделей. Так, накануне концерн BMW объявил о глобальной электрификации: каждая модель брендов, входящих в концерн (BMW, MINI и Rolls—Royce), получит гибридные или полностью электрические версии.

«Зеленые» новинки выведут на рынок в ближайшие годы. В линейках большинства моделей BMW появятся версии с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Также компания работает над новой платформой, которая позволит создавать полностью электрические транспортные средства.

В BMW ожидают, что к 2025 году гибриды и электромобили займут от 15% до 25% в общем объеме продаж автомобилей. Однако это соотношение может изменяться в зависимости от различных факторов: стимулирование продаж экологически чистых транспортных средств, стоимость топлива и т.д. Поэтому в концерне разрабатывают новую гибкую систему производства, позволяющую каждом заводу BMW оперативно реагировать на конъюнктуру рынка и производить автомобили с привычными двигателями внутреннего сгорания, гибриды и электромобили одновременно.

Вместе с объявлением «курса на электрификацию» в BMW подтвердили слухи о том, что в 2019 году на рынке появится электрический хэтчбек MINI на базе трехдверной модификации. Собирать его будут в Великобритании, но силовые установки для него BMW будет поставлять из Германии.

Недавно компания Volvo объявила о том, что все модели компании без исключения будут электрифицированными.



объявила о том, что все модели компании без исключения будут электрифицированными. В России тоже работают над «озеленением» автомобилей. Правда, пока лишь производители коммерческой техники. Так, «Группа ГАЗ» разработала платформу для электрических версий «ГАЗели Next ».

Фото: BMW