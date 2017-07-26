Компактный кроссовер Volvo XC40: первое изображение

Благодаря ошибке немецкого отделения Volvo мы можем взглянуть на компактный кроссовер XC40 до его официальной премьеры. Правда, лишь на фрагмент, но и он о многом говорит.

Немецкое отделение Volvo случайно опубликовало на своей странице в соцсетях первое изображение серийной версии кроссовера XC40. Тизер с фрагментом задней части автомобиля был оперативно удален, но его все же успели сохранить и распространить дальше по Сети.

Конечно, по изображению фрагмента задней части сложно сделать выводы о дизайне модели в целом, но кое о чем можно судить уже сейчас. Стилистически серийная версия кроссовера практически не отличается от концепта Volvo 40.1. Фонари имеют точно такую же форму, лишь их нижняя горизонтальная часть меньше по длине. У серийной версии кроссовера не так сильно завалены вперед задние стойки, по всей видимости, это сделано для того, чтобы увеличить свободное пространство в грузовом отсеке Volvo XC40. Также на изображении просматриваются трапециевидные оконечники выхлопной системы и бампер иного, нежели весь кузов, цвета.

Вероятнее всего, и передняя часть автомобиля будет похожа на концепт, а значит, получит широкую радиаторную решетку и фары со светодиодными ходовыми огнями «молот Тора». Передняя часть Volvo XC40 будет схожей с XC90 и XC60, но более граненой и угловатой.

Концепт Volvo 40.1

Так как публичный дебют компактного кроссовера Volvo XC40 запланирован на сентябрьский автосалон во Франкфурте, то вполне можно уже а ближайшее время ожидать новых официальных изображений модели.

На прошлой неделе Volvo поделилась первой информацией о кроссовере XC 40. По словам шведов это будет самая экспрессивная модель за всю историю компании.



поделилась первой информацией о кроссовере 40. По словам шведов это будет самая экспрессивная модель за всю историю компании. Компактный крососвер Volvo XC 40 появится и в России. Эту информацию официально подтвердили представители компании.



40 появится и в России. Эту информацию официально подтвердили представители компании. Кроме XC 40 в Volvo хотят создать и еще более компактный кроссовер, который предположительно получит индекс XC 20.

Фото: Volvo