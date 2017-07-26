ГИБДД разберется с Ладой-рекордсменом из Тольятти

В УГИБДД Самарской области пообещали разобраться со штрафом, который пришел с камеры фиксации нарушений скоростного режима, зафиксировавшей движение пикапа Lada 4x4 со скоростью 206 км/ч.

Госавтоинспекция проведет проверку выписанного водителю Центра гражданской защиты (ЦГЗ) Тольятти штрафа. Как сообщал «За рулем.РФ» ранее, водитель, по данным с камеры фиксации нарушений ПДД, двигался на пикапе Lada 4x4 по одной из улиц города со скоростью 206 км/ч, то есть превысил разрешенную скорость на 146 км/ч!

В УГИБДД Самарской области пообещали проверить не только правомерность выписанного постановления, но и работоспособность камеры. В Центре автофиксации административных правонарушений ГУ ГИБДД по Самарской области сейчас ждут получения всех необходимых документов.

Руководитель тольяттинского ЦГЗ Андрей Дербенев заявил, что машина действительно двигалась с нарушением скоростного режима, но с включенными маячками и «оповещательным сигналом». Их использование было правомерно, так как автомобиль выехал по вызову жителей, которые сообщили о задымлении одной из квартир тольяттинской пятиэтажки.

Сейчас Центр готовит пакет документов в ГИБДД для обжалования штрафа и рассчитывает на его аннулирование, сообщил Дербенев газете «КоммерсантЪ». По его словам, в ЦГЗ регулярно приходят штрафы с камер фиксации нарушений, так как машины выполняют до пяти срочных вызовов в день и, естественно, превышают максимально разрешенную скорость. По каждому такому случаю проводится внутреннее расследование. Если в ходе проверки выясняется, что нарушение скоростного режима не было обусловлено служебной необходимостью, сотрудника привлекают к строгой административной ответственности.

Напомним, что разрешенная скорость ВИС-234610000012 (спецверсия на базе длиннобазной Lada 4x4) равна 146 км/ч, даже по паспортным данным автомобиль не может разгоняться выше 110 км/ч.

Камеры фотофиксации порой дают сбои и «выписывают» штрафы не только за фантастическую скорость. Например, в прошлом году, одна из камер зафиксировала выезд на обочину… тени автомобиля.



В Москве работает система «Пит-стоп», позволяющая переключать камеры фиксации в ручной режим и превращать их в радары. Информация с камеры передается ближайшему экипажу ДПС, который и ловит нарушителя.

Фото: АВТОВАЗ