У стритрейсеров будут конфисковывать автомобили

В Госдуме создана рабочая группа, которая займется вопросом ужесточения наказания для уличных гонщиков, лихачей и мажоров на дорогах.

Специальная рабочая группа, созданная в Госдуме, займется разработкой законопроекта, который ужесточит наказание для стритрейсеров, устраивающих нелегальные гонки на дорогах общего пользования, автохамов и мажоров.

В рабочую группу войдут не только депутаты, но и представители МВД, Генпрокуратуры, эксперты из научного сообщества и представители общественных организаций. Депутаты могут распространить на стритрейсеров и автохамов статью «Хулиганство», которая предусматривает не только реальные сроки лишения свободы, но и конфискацию орудия преступления, то есть автомобиля.

«Основной целью для нас является изучение правоприменительной практики по этому явлению. Нужно разобраться, что беспокоит правоохранителей и водителей, чтобы получился полноценный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы должны максимально объективно подойти к вопросу и в дальнейшем к совершенствованию законодательства в этой области, — заявил глава рабочей группы, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборнов.

Одновременно депутаты намерены заставить уличных гонщиков «выйти из тени», пишут «Известия». Для этого парламентарии подготовят предложения по оборудованию специальных площадок для заездов, где водители могли бы на законных условиях удовлетворять свою жажду скорости. Такого же мнения придерживаются и эксперты, которые считают, что вместо того, чтобы бороться со стритрейсерами, это явление нужно легализовать, создав доступную инфраструктуру и проводя организованные чемпионаты.

  • Уличные гонки и опасное вождение нередко заканчиваются крупными авариями. Так, недавно водитель купе MercedesBenz S—класса не справился с управлением машины на Волоколамском шоссе, что привело к крупному ДТП и полностью парализовало магистраль на несколько часов.
  • В прошлом году глава столичной ГИБДД Виктор Коваленко встретился с нелегальными гонщиками и пообещал им найти площадку для покатушек. За прошедший год такого места у стритрейсеров так и не появилось.

Фото: YouTube

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Комментарии (18)

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Надо не конфисковать такие авто, а сжигать их на обочине, а м/лом потом мусоровоз соберет! :))) Глядишь и Гнилой-аплан попадется! :)))
Адреналин б... им девать некуда... в поле идите, землю вскапывайте и адреналин уйдет!

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-2
Рыжий Леонид

Согласен!

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0

«Такого же мнения придерживаются и эксперты, которые считают, что вместо того, чтобы бороться со стритрейсерами, это явление нужно легализовать, создав доступную инфраструктуру и проводя организованные чемпионаты.»

Вряд ли стритрейсеры оценят такую заботу. Им в кайф гонять именно по улицам, ибо запрет этих гонок добавляет им адреналина.

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+4
Громов Сергей

Адреналин можно получить на велосипеде с подвесным моторчиком, разогнавшись до 30 км/ч. И можно плыть 230 км/ч, слегка покачиваясь на волнах, без всякого намёка на адреналин.
В первом случае мы говорим о запредельной скорости, а во втором о средней.
Подумайте о природе возникновения адреналина.

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0

Вангую итог: Забирать машины будут только у нищих стритрейсеров не имеющих возможности откупится. «Мероприятия» будут крайне редки, неэффективны, но трубить об этом будут громко. Мажоры, богатые хамы и прочие неприкасаемые как гоняли так и будут гонять и никто их трогать не будет. Никаких трасс для гонок, уверен на 99%, не появится, а если вдруг и появятся будут или у чёрта на куличках или с конскими ценниками, а вероятнее всего это объединят.

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+9
Зимин Влад

Владик, о больших трассах и думать забудьте. Если даже зимние площадки для езды боком и отработки навыков зимнего вождения сделать не удосужатся.

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0

будет очень полезно организовывать легальные места и соревнования для любителей, все будут только рады

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0
Алексей Ахтямов

будет очень полезно навести железной рукой порядок по п.9.4 ПДД и освободить левый ряд для прохода более скоростных машин.
Всему виной в сложившейся ситуации является диктатура тихоходов, которые ползают там, где им не положено.
Ничего лишнего. Только наведение порядка по п.9.4ПДД: «Запрещается занимать левые полосы при свободных правых.»
Главным гаишникам поставить на вид.

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+3
робот

Точно. Часто по м2 езжу от Москвы до Тулы и на участке в московской области где по 3–4 полосы движения основной поток идет по крайней левой полосе, когда правые полосы пустуют.

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0
Nikolai

Из-за массового нарушения п.9.4.ПДД (вот где деньги для пополнения бюджетов!) правая полоса взяла на себя функции опережения. Зеркальный эффект.

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0
Nikolai

Загородом можно по любой ехать.вроде как

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0
Безымянный

Ещё раз, и внимательно — п.9.4.ПДД «Вне населённых пунктов...» и далее по тексту.

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0

Госдума нашла себе врага — скорость. О масштабах Державы Российской она представления не имеет.

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+4
робот

Пусть себе ездят —- так, что ли?

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0
Колодочкин Михаил

Отнимаете у людей скорость на земле, дайте возможность летать.

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0
робот

Материал не мой, но я отвечу. Вы, похоже, из породы мары багдасарян, которая мнит себя эдакими свободными волками, которые превыше законов. Так вот, вы и летать по правилам не захотите. А потому никаких поглаживаний по шерстке не заслуживаете. Могу процитировать коллегу:
Рыжий Леонид

Надо не конфисковать такие авто, а сжигать их на обочине, а м/лом потом мусоровоз соберет! :))) Глядишь и Гнилой-аплан попадется! :)))
Адреналин б... им девать некуда... в поле идите, землю вскапывайте и адреналин уйдет!
28 минут назадОтветить#

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0
Колодочкин Михаил

Ладно Леонид, возможно, уже помайданил вдосталь. А Вас то почему потянуло? Разве мало было июня 2002 года?

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0

404

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0