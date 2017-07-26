У стритрейсеров будут конфисковывать автомобили

В Госдуме создана рабочая группа, которая займется вопросом ужесточения наказания для уличных гонщиков, лихачей и мажоров на дорогах.

Специальная рабочая группа, созданная в Госдуме, займется разработкой законопроекта, который ужесточит наказание для стритрейсеров, устраивающих нелегальные гонки на дорогах общего пользования, автохамов и мажоров.

В рабочую группу войдут не только депутаты, но и представители МВД, Генпрокуратуры, эксперты из научного сообщества и представители общественных организаций. Депутаты могут распространить на стритрейсеров и автохамов статью «Хулиганство», которая предусматривает не только реальные сроки лишения свободы, но и конфискацию орудия преступления, то есть автомобиля.

«Основной целью для нас является изучение правоприменительной практики по этому явлению. Нужно разобраться, что беспокоит правоохранителей и водителей, чтобы получился полноценный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы должны максимально объективно подойти к вопросу и в дальнейшем к совершенствованию законодательства в этой области, — заявил глава рабочей группы, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборнов.

Одновременно депутаты намерены заставить уличных гонщиков «выйти из тени», пишут «Известия». Для этого парламентарии подготовят предложения по оборудованию специальных площадок для заездов, где водители могли бы на законных условиях удовлетворять свою жажду скорости. Такого же мнения придерживаются и эксперты, которые считают, что вместо того, чтобы бороться со стритрейсерами, это явление нужно легализовать, создав доступную инфраструктуру и проводя организованные чемпионаты.

Уличные гонки и опасное вождение нередко заканчиваются крупными авариями. Так, недавно водитель купе Mercedes — Benz S —класса не справился с управлением машины на Волоколамском шоссе, что привело к крупному ДТП и полностью парализовало магистраль на несколько часов.



— —класса не справился с управлением машины на Волоколамском шоссе, что привело к крупному ДТП и полностью парализовало магистраль на несколько часов. В прошлом году глава столичной ГИБДД Виктор Коваленко встретился с нелегальными гонщиками и пообещал им найти площадку для покатушек. За прошедший год такого места у стритрейсеров так и не появилось.

Фото: YouTube