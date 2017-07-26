Водитель не нужен: Daimler сделал паркинг будущего

Автомобили в нем сами будут находить свободные места, а возвращаться к владельцам станут по команде со смартфона.

Компании Bosch и Daimler создали экспериментальный полностью автоматический паркинг, в котором водителю не нужно искать свободное место, мучиться с процессом парковки, а затем искать оставленную машину. Все действия выполняются ею самой, а отдавать команды автомобилю можно с помощью смартфона.

Пока такой многоэтажный паркинг работает в тестовом режиме в музее Mercedes—Benz в Штутгарте. Этот проект стал первым в мире законченным инфраструктурным решением для полностью автоматизированной службы парковки автомобилей в реальных условиях.

Водитель с помощью смартфона вызывает автомобиль. Сама поездка начинается в момент, когда беспилотная машина подъезжает к месту вызова. Возврат автомобиля на парковку осуществляется точно так же: клиент выходит из транспортного средства в специальном отсеке паркинга и возвращает авто с помощью мобильного приложения. Интегрированная система паркинга идентифицирует автомобиль, и он самостоятельно уедет в назначенное электроникой место.

Весь паркинг окутан системой датчиков, которые контролируют коридор парковки и прилегающие зоны, они взаимодействуют с автомобилем и направляют его. Bosch разработал датчики инфраструктуры паркинга и коммуникационные технологии, а Daimler предоставил сам паркинг и тестовые автомобили.

«Эпоха беспилотного вождения наступит быстрее, чем многие думают. Автоматизированная парковка в музее демонстрирует впечатляющий уровень развития технологий», — заявил руководитель отдела беспилотного вождения и активной безопасности компании Mercedes-Benz Майкл Хафнер.

В настоящее время автоматический паркинг работает в тестовом режиме под контролем местных властей и специалистов TUV Rheinland. Они должны оценить безопасность технологий, после чего регулирующие органы выдадут окончательное разрешение на работу автоматического паркинга. В случае успешного завершения тестов посетители музея Mercedes—Benz смогут воспользоваться автоматическим паркингом уже в начале 2018 года.

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Фото, видео: Daimler