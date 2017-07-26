Поступил в продажу джин с деталями мотоциклов Harley-Davidson

Бутылки алкоголя с насекомыми внутри — отличное украшение любого бара, да и вкус многим нравится. Но куда круче пузырек с плавающими в нем шестеренками! Производство необычного напитка наладила немецкая фирма Ehinger Kraftrad.

Ehinger Kraftrad — это гамбургская мотомастерская, основанная Уве Эхингером и специализирующая на реставрации и постройке эксклюзивных мотоциклов. Она же выпускает довольно большой ассортимент сопутствующих товаров для любителей мототехники — одежду, аксессуары, сувениры. Недавно в лавке Уве появилась новинка — джин The Archaeologist трех разновидностей, с деталями двигателей Harley-Davidson внутри.

Самый дорогой называется Flathead (1100 евро за бутылку) и содержит распредвал от одноименного двигателя 1939 года. За бутылку с болтом и гайками от мотора Knucklehead 1947 года Уве просит 1000 евро. Наконец, есть «бюджетный» вариант за 900 евро — с клапанным коромыслом от двигателя Panhead 1962 года.

Каждая металлическая деталь обработана специальным образом в целях сохранности и исключения влияния на вкус напитка. Бутылки ручной работы завернуты в бумагу, на которой напечатан рассказ о том, где именно Уве доставал мотоциклетные ингредиенты для своего напитка.

Что и говорить, идея Уве интересная, и наверняка ее возьмут на вооружение другие производители алкоголя, автомобилей и мотоциклов. Как вам, например, пиво Жигулевское с деталями Жигулей? Это же будет хит!

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Фото, видео: Ehinger Kraftrad