Не пытайтесь повторить: девушка залила в мотор Mini стеклоомывающую жидкость

Ох, не зря многие автопроизводители красят крышки горловин для заливки технических жидкостей в разные цвета и помечают их специальными пиктограммами! Увы, не все водители обращают на них внимание, что порой приводит к фатальным для техники последствиям.

Эту историю рассказал французский клуб владельцев автомобилей BMW на своей страничке в социальной сети Facebook. У владелицы Mini на щитке приборов загорелся значок, сигнализирующий, что в автомобиле закончилась жидкость для омывания стекол. Дамочка приобрела в автосервисе 5-литровую баклажку с омывайкой и решила залить ее в машину, однако не разобралась, в какое именно отверстие стоит опорожнить емкость. Выбрала то, что по центру, то есть масляную горловину, закачала в мотор все пять литров «мыла» и поехала. Через пару минут из выхлопной трубы машины повалил сизый дым, который заставил автовладелицу вернуться в мастерскую. В сумме с нестандартным лубрикантом в двигателе автомобиль провел в дороге порядка 10 минут — их хватило, чтобы полностью угробить двигатель.

Стеклоомывающая жидкость, смешавшись с маслом, превратилась в жуткую буро-зеленую субстанцию, напоминающую грязь. Удалить ее вполне возможно, вот только двигатель за короткую поездку перегрелся, многие детали деформировались, так что ремонту агрегат не подлежит — только полная замена.

С типовыми признаками грядущего капитального ремонта двигателя можно ознакомиться в материале наших экспертов.

Фото: Club BMW région centre/Facebook