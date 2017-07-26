Не пытайтесь повторить: девушка залила в мотор Mini стеклоомывающую жидкость

Ох, не зря многие автопроизводители красят крышки горловин для заливки технических жидкостей в разные цвета и помечают их специальными пиктограммами! Увы, не все водители обращают на них внимание, что порой приводит к фатальным для техники последствиям.

Эту историю рассказал французский клуб владельцев автомобилей BMW на своей страничке в социальной сети Facebook. У владелицы Mini на щитке приборов загорелся значок, сигнализирующий, что в автомобиле закончилась жидкость для омывания стекол. Дамочка приобрела в автосервисе 5-литровую баклажку с омывайкой и решила залить ее в машину, однако не разобралась, в какое именно отверстие стоит опорожнить емкость. Выбрала то, что по центру, то есть масляную горловину, закачала в мотор все пять литров «мыла» и поехала. Через пару минут из выхлопной трубы машины повалил сизый дым, который заставил автовладелицу вернуться в мастерскую. В сумме с нестандартным лубрикантом в двигателе автомобиль провел в дороге порядка 10 минут — их хватило, чтобы полностью угробить двигатель.

Стеклоомывающая жидкость, смешавшись с маслом, превратилась в жуткую буро-зеленую субстанцию, напоминающую грязь. Удалить ее вполне возможно, вот только двигатель за короткую поездку перегрелся, многие детали деформировались, так что ремонту агрегат не подлежит — только полная замена.

Фото: Club BMW région centre/Facebook

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Комментарии (9)

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Вспоминается видео, где пытались убить жигулевский движок — в маслозаливную горловину (слив предварительно масло) запускали «Фейри», подсолнечное масло, молоко, соль, пепси, яйца... Двиг в итоге все-таки смогли угробить, когда яйца пожарились и забили масляные каналы).. Вот это я понимаю, живучесть) А тут... Фи)

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Брависсимо!!!

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Приехал к нам как-то 2106, слегка искупавшийся. Дёрнули щуп — два уровня. Открутили пробку: на 1,5 л. масла 3 л. чистой воды. Хозяин сказал, что проехал на этом 120 вёрст. Сняли поддон, сдёрнули крышки шатунов — все норм, сняли коренные — тоже норм. Для профилактики заменили вкладыши (ну не просто так же залезли, да и хозяин уже привёз), хозяина попросили больше так не делать.
Какой вывод? Тазик, это вам не БэМэВэ.

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Одной дамочке любовник подарил мерседес, однажды она очевидно прочитала на приборке что надо долить масло, купила литр) и попросила открыть горловину, прохожего, которым оказался мой друг, открутить не смог, недалеко в шиномонтаже взяли газовый ключ метровый и только им свернули, спрашиваем, а когда масло то меняла хозяйка??? Она говорит никогда вот первый раз лампочка загорелась. Когда подорили сказали это мерседес он 20 лет не ломается) )))) мы поржали) ))

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30 лет назад один человек вместо масла АС-8 залил в двигатель ГАЗ-21 олифу. И ничего не случилось. 5 километров. А потом мотор умер. Когда потом попытались снять головку блока, руками снять не получилось. Зацепили головку полиспастом к крышной балке, попытались оторвать от блока и подняли....... вместе с машиной. Колёса передние отделились от пола и поднялись вместе с машиной.

20 лет назад другой чел на ВАЗовской классике в попытке заменить масло в двигателе, слил масло из коробки (ну агрегат-то один, легко перепутать), и налил 2 литра в двигатель. Обрадовался экономии, что вместо 3,8 обошёлся двумя литрами и стало больше максимальной отметки на щупе. Проехал 5 км. передачи перестали переключаться. Позвонил мне. Дальше Вы знаете.

Таких историй в моей практике ещё много. Думаю, и в Вашей тоже.

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К приятелям в сервис привозили «на галстуке» машину, владелица которой так же хотела вылить омывайку в масляную горловину. Хорошо, мимо проходящий человек оказался водителем и увидел это. Поэтому девушке повезло, что он не дал ей запустить двигатель, а отбуксировал в сервис...

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А к чему это предупреждение «не пытайтесь повторить»?

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Vasily

Надо по-другому: если повторили, не пытайтесь запустить!

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Воробьев-Обухов Алексей

А если повторили и запустили — шлите фотки)

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