Российский бизнесмен купил у Daimler 1/4 мотоциклов MV Agusta

Компания ComSar Invest, дочка основанного российским предпринимателем Тимуром Сардаровым интернационального холдинга Black Ocean Group, выкупила 25% акций мотоциклетной фирмы MV Agusta у германского автоконцерна Daimler. Теперь мотоциклы MV Agusta станут еще более эксклюзивными.

Германский автоконцерн приобрел 25% акций итальянского мотопроизводителя осенью 2014 года — это был своеобразный ответ Фольксвагену на поглощение компании Ducati. С мотоциклами, однако, у немцев что-то не заладилось: в июне стало известно о том, что VW Group готовится продать Ducati, а на этой неделе издание Motorcycle News сообщило, что долю Даймлера в компании MV Agusta выкупила ComSar Invest. Контрольный пакет акций по-прежнему принадлежит холдингу Джованни Кастильоне (GC Holding), который и руководит фирмой MV Agusta.

За последние четверть века MV Agusta меняла владельцев пять раз. Сотрудничество с Даймлером (точнее с его автоспортивным подразделением Mercedes-AMG) было довольно плодотворным, особенно в части финансирования, однако осенью прошлого года Кастильоне заявил, что на горизонте его фирмы появился новый инвестор — Black Ocean Group, который позволит, наконец, MV Agusta сосредоточиться на своих корнях, а именно на эксклюзивных высокоскоростных мотоциклах. В ближайших планах компании — сокращение модельного ряда и вывод на мировой рынок новых байков уровня Hi-End по соответствующим ценам, хотя и сейчас мотоциклы MV Agusta, мягко говоря, не дешевые. К примеру, 212-сильный супербайк F4 RR RC стоит в России 3 590 000 рублей. Его, кстати, еще можно купить с надписями AMG на обтекателе, но уже совсем скоро такая окраска станет раритетной.

MV Agusta F4 RR RC

Фото: MV Agusta