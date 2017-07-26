Чьи Жигули круче? Увидим на ЖиФесте-2017

Что такое Жигули? В первую очередь — классика. А классические автомобили вызывают только положительные и яркие эмоции. Первый Всероссийский фестиваль Жигулей прошел отлично. Поэтому организаторы решили повторить шоу!

Жигули — символ целой эпохи. Для рожденных в СССР они неотъемлемый элемент ностальгии, для нового поколения — стильные раритетные автомобили. Для тех и других Жигули не просто средство передвижения. Они дарят вдохновение, настроение, заряд ярких эмоций, энергию для движения вперед.

Идея ЖиФеста, который соберет владельцев, любителей и просто ностальгирующих, воплотилась год назад в жизнь в виде первого Фестиваля Жигулей всероссийского масштаба. Тогда на территории автодрома ADM Raceway в подмосковном Мячково фестиваль собрал более 1000 машин и свыше 3000 человек из 20 регионов нашей страны. В одном месте и в одно время встретились владельцы Жигулей из Мурманска, Архангельска, Ижевска, Севастополя, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти, Курска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

После ЖиФеста—2016 организаторы получили огромное количество позитивных отзывов от участников, посетителей, а также тех, кто хотел приехать на ЖиФест, но по разным причинам не смог. Поэтому 19 августа 2017 года он пройдет во второй раз на прежнем месте, а вот машин и гостей ожидается намного больше.

В течение дня всех собравшихся будут удивлять нескончаемыми активностями и конкурсами на главной сцене, лайв-концертом, выступлениями каскадеров, мотогонщиков, stunt-райдеров, BMX и даже брейк-дансом. Будут задействованы восемь зон развлечений и отдыха, прокатный картинг, лекции и мастер-классы на тему автоспорта, тюнинга и автозвука, встречи с топовыми автоблогерами, оффроуд-зона, дрифт-трайки и RC-drift.

На трассе автодрома ADM Raceway пройдет жаркий финал дрифт-битвы «Жигули против всех», в которой отечественная классика бросит вызов классике мирового дрифта — Ниссанам, Тойотам и BMW. Кстати, в прошлом году победу одержала отечественная «пятерка»!

Выставочная часть будет включать в себя экспозиции совершенно разных культур и направлений, из которых эксперты выберут Топ-20 лучших Жигулей России:

сток (сохранившиеся в родном исполнении или отреставрированные Жигули),

кастом (построенные по желаниям владельца с использованием индивидуальных решений и существующие, чаще всего, в единичном экземпляре),

спорт (подготовленные для разных дисциплин автоспорта),

ресто (оригинальный экстерьер и интерьер автомобиля при максимальном занижении подвески) и другие.

Оригинальные Жигули, низкие или в злом тюнинге — не имеет значения, ЖиФест объединяет всех!

Ну а кульминацией дня станет розыгрыш автомобиля ВАЗ-2102! Общий призовой фонд фестиваля — более миллиона рублей! Вас ждут множество конкурсов и подарков. Приезжайте и зарядитесь энергией лета — такое событие нельзя пропускать!

Что? ЖиФест-2017!

Где? ADM Raceway (Мячково). Московская область, Раменский район, Островецкий сельский округ, деревня Верхнее Мячково, аэродром Мячково

Когда? 19 августа 2017 года

Сайт фестиваля: ЖИФЕСТ.рф

Фото: ЖиФест