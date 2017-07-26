На трассе М-11 повысят скоростной режим (до 130 км/ч)

К сожалению, пока не на всем протяжении, а лишь на участке с 258-го по 334-й км, проложенном в обход Вышнего Волочка. Изменения вступят в силу в полночь 1 августа 2017 года.

Осенью прошлого года «Автодор» обещал повысить разрешенную скорость на означенном участке платной трассы Москва — Санкт-Петербург к началу дачного сезона, то есть к весне, однако согласования с ГИБДД и все необходимые проверки заняли чуть больше времени, чем предполагалось, и новый скоростной режим вступит в силу лишь 1 августа.

Участок категории 1А в обход Вышнего Волочка был сдан в эксплуатацию 28 ноября 2014 года, пока что разрешенная на нем максимальная скорость составляет 110 км/ч. Конструктивные особенности четырехполосной дороги с разделительным барьером между встречными потоками вполне позволяют ехать все 150 км/ч, но согласно текущей редакции ПДД, максимальная скорость движения на российских дорогах не может превышать 130 км/ч, так что потолок поднимут только до этой отметки.

Ранее «Автодор» повысил скоростной режим до 130 км/час на некоторых участках трассы М-4 «Дон».

Осенью прошлого года «Автодор» сообщил о том, что строящееся скоростное кольцо вокруг Москвы (ЦКАД) получит безостановочную систему взимания платы free flow. Расчетная скорость движения на новой трассе — 140 км/ч.

Фото: Автодор и Daimler