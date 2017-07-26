На трассе М-11 повысят скоростной режим (до 130 км/ч)

К сожалению, пока не на всем протяжении, а лишь на участке с 258-го по 334-й км, проложенном в обход Вышнего Волочка. Изменения вступят в силу в полночь 1 августа 2017 года.

Осенью прошлого года «Автодор» обещал повысить разрешенную скорость на означенном участке платной трассы Москва — Санкт-Петербург к началу дачного сезона, то есть к весне, однако согласования с ГИБДД и все необходимые проверки заняли чуть больше времени, чем предполагалось, и новый скоростной режим вступит в силу лишь 1 августа.

Участок категории 1А в обход Вышнего Волочка был сдан в эксплуатацию 28 ноября 2014 года, пока что разрешенная на нем максимальная скорость составляет 110 км/ч. Конструктивные особенности четырехполосной дороги с разделительным барьером между встречными потоками вполне позволяют ехать все 150 км/ч, но согласно текущей редакции ПДД, максимальная скорость движения на российских дорогах не может превышать 130 км/ч, так что потолок поднимут только до этой отметки.

  • Ранее «Автодор» повысил скоростной режим до 130 км/час на некоторых участках трассы М-4 «Дон».
  • Осенью прошлого года «Автодор» сообщил о том, что строящееся скоростное кольцо вокруг Москвы (ЦКАД) получит безостановочную систему взимания платы free flow. Расчетная скорость движения на новой трассе — 140 км/ч.

Фото: Автодор и Daimler

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Комментарии (10)

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Это зря! Авто надо постепенно делать непривлекательным и невыгодным для владельца! Скорость огр. на уровне 80 км.ч. как в Америке, и побольше камер! А то ишь, гоняют. Идите детьми занимайтесь, растут бесхозными сабочатами, а не тупые гонки устраивать!

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0

1. Автор,а где Вы видели 8 полос?
Там их ЧЕТЫРЕ !
2. Сейчас на этом участке и так легковые автомобили едут со скоростью 130 км/час.Грузовые до 90км/час.
Теперь же легковые поедут все 150км/час.И начнутся попутные столкновения с грузовиками.Ведь разница скоростей в потоке будет БОЛЕЕ 60 км/час.

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0
Валерий

Упорядочить движение на скоростной магистрали довольно просто:
Первая полоса для тихоходов.
Вторая до 100 км/ч
Третья — от 100 до 200 км/ч
Четвёртая — от 200 и до бесконечности.
Всё регулируется знаками.
Наглядное пособие:
ссылкассылка

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0

Категория 1А — это автомагистраль, т.е. высшая.
Никаких ограничений быть не должно, все едут кто сколько может, стрелка спидометра в положении «дальше некуда».
ПДД вступают в противоречие с законом о правах потребителя, ограничивая и запрещая пользование всеми преимуществами качественного продукта.
Такой хоккей нам не нужен. Нам ещё до Аляски ехать, а сыпят песок в буксы уже в Вышнем Волочке.

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+1
робот

А с какого перепугу на автомагистрали не должно быть ограничений?
И причём здесь права потребителей?

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Валерий

С такого, что если не выполняются вышеизложенные требования, то это дорога не категории 1А и нужно срочно заводить уголовное дело о расхищении государственных (читай народных) средств.
Такой футбол нам не нужен, а вам?

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0
робот

Анархия —- мать порядка: так, что ли?

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Колодочкин Михаил

Это ж робот, причём старой модели, из 50-х. У него разрядная сетка мала, большие числа просто не вмещаются, потому и требует «без ограничений».

Кстати, я Вам в память о бывшем разговоре фотки вишнёвых двадцатьчетвёрок подкинул — видели?

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Akopov Mikhail

Миша, вы повторяете урок о темновой адаптации глаза?
Повторенье — мать ученья.

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Колодочкин Михаил

Выдёргивать тихоходов из левого ряда и нещадно наказывать лишением прав на месяц — это ничто иное, как наведение порядка железной рукой.

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