Известный кулинарный блогер DJ BBQ попробовал собрать бургер в машине из чемпионата мира по ралли-кроссу. Движущейся по гоночной трассе машине.

Чемпионат мира по ралли-кроссу World RX в последние годы набрал высокую популярность, и не только из-за зрелищных гонок, но и из-за различных необычных мероприятий, которые привлекают дополнительный интерес публики, казалось бы, далекой от автоспорта. Так, организаторы чемпионата пригласили популярного в США кулинарного блогера DJ ВВQ приготовить что-нибудь в одной из машин, принимающих участие в первенстве. Почуяв подвох, тот решил не готовить пищу, а собрать бургер из готовых ингредиентов. Машина при этом двигалась в гоночном режиме по треку.

Пилотом болида выступил комментатор чемпионата Эндрю Коли. Узнать, завершилась ли попытка сделать первоклассный бургер в гоночном снаряде, несущимся то по асфальту, то по гравию, можно, посмотрев видео, которое выложили организаторы первенства.

О том, как прошел чемпионат мира по ралли-кроссу в прошлом сезоне, рассказал наш автор.



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Фото, видео: YouTube