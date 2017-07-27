Названы самые популярные новые кроссоверы в России

Аналитики составили «горячую десятку» рынка SUV по итогам первого полугодия 2017 г.

В России прослеживается общемировая тенденция: легковушки уступают место кроссоверам. В первом полугодии в сегменте SUV на российском рынке было продано 273,9 тыс. автомобилей, что на 16,9% больше, чем годом ранее. При этом в июне продажи подскочили более чем на треть — до 53,1 тыс. автомобилей.

По итогам первого полугодия этого года лидером рейтинга популярности стал компактный кроссовер Hyundai Creta (24 143 автомобиля), продажи которого начались в августе прошлого года. На втором месте — Renault Duster с результатом 19 809 автомобилей, на третьем — Toyota RAV4 (16 016 автомобилей). Любопытно, что популярность лидеров, за исключением модели Creta, за год только снизилась.

Практически все модели из Топ-10 показали в июне положительную динамику продаж

Кроссовер Renault Kaptur находится на пятом месте в рейтинге популярности — машин французской марки российской прописки было продано 14 141 шт. (Напомним, прием заказов на Каптюр начался 23 мая 2016 года.) Почти в три раза выросли, по данным агентства «Автостат», продажи кроссовера Volkswagen Tiguan (12 048 шт), связано это с появлением у дилеров второго поколения этой модели.

В июне первая тройка такая же, как и по итогам полугодия: Hyundai Creta, Renault Duster и Toyota RAV4. У большинства моделей, входящих в первую десятку, популярность выросла, в «минусе» лишь Chevrolet Niva (-13,2%) и Nissan X-Trail (-8,2%).

По мнению экспертов, тенденция роста популярности кроссоверов в России будет только усиливаться, даже несмотря на вывод новых моделей в легковом бюджетном В-классе и более высокие, нежели на легковые автомобили, цены.

В первом полугодии кроссоверы по популярности обогнали автомобили В-класса, в котором находятся все бюджетные модели автомобилей.





Британское агентство Regtransfers составило «карту влияния», назвав самые популярные марки автомобилей в той или иной стране.

Фото: Renault, «Автостат»