Названы самые популярные новые кроссоверы в России

Аналитики составили «горячую десятку» рынка SUV по итогам первого полугодия 2017 г.

В России прослеживается общемировая тенденция: легковушки уступают место кроссоверам. В первом полугодии в сегменте SUV на российском рынке было продано 273,9 тыс. автомобилей, что на 16,9% больше, чем годом ранее. При этом в июне продажи подскочили более чем на треть — до 53,1 тыс. автомобилей.

По итогам первого полугодия этого года лидером рейтинга популярности стал компактный кроссовер Hyundai Creta (24 143 автомобиля), продажи которого начались в августе прошлого года. На втором месте — Renault Duster с результатом 19 809 автомобилей, на третьем — Toyota RAV4 (16 016 автомобилей). Любопытно, что популярность лидеров, за исключением модели Creta, за год только снизилась.

Практически все модели из Топ-10 показали в июне положительную динамику продаж
Практически все модели из Топ-10 показали в июне положительную динамику продаж

Кроссовер Renault Kaptur находится на пятом месте в рейтинге популярности — машин французской марки российской прописки было продано 14 141 шт. (Напомним, прием заказов на Каптюр начался 23 мая 2016 года.) Почти в три раза выросли, по данным агентства «Автостат», продажи кроссовера Volkswagen Tiguan (12 048 шт), связано это с появлением у дилеров второго поколения этой модели.

В июне первая тройка такая же, как и по итогам полугодия: Hyundai Creta, Renault Duster и Toyota RAV4. У большинства моделей, входящих в первую десятку, популярность выросла, в «минусе» лишь Chevrolet Niva (-13,2%) и Nissan X-Trail (-8,2%).

По мнению экспертов, тенденция роста популярности кроссоверов в России будет только усиливаться, даже несмотря на вывод новых моделей в легковом бюджетном В-классе и более высокие, нежели на легковые автомобили, цены.

  • В первом полугодии кроссоверы по популярности обогнали автомобили В-класса, в котором находятся все бюджетные модели автомобилей.

  • Британское агентство Regtransfers составило «карту влияния», назвав самые популярные марки автомобилей в той или иной стране.

Фото: Renault, «Автостат»

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Комментарии (16)

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Хорошо, что Джип Ренегат в один список с фень-шуем не внесли. И на том спасибо. У Автостата ещё осталось чувство меры.

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0

404

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-1

Del

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-1

Наконец люди стали умнее, и практичнее, наверно скоро и пикапы начнут покупать)

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0

Интересно хундай опять выложили свои продажи в отгруженных авто диллерам ,или реально проданные авто ,как у Рено?

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+2

Сколько аналитиков, столько и рейтингов. В таблице ссылаются на данные АЕВ, но в АЕВ такой ерундой не занимаются, не делят на сегменты по спорному принципу. У них есть рейтинги продаж легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России по маркам, по группам производителей и по моделям, всё. Остальное от лукавого. Как в этот рейтинг CUV не попал Xray с продажами в 15 453 шт. и ростом в 82%, не понятно. Если уж они пишут о CUV, то данный класс автомобилей подразумевает моноприводное исполнение, достаточно посмотреть на многочисленных китайцев. Видимо данным «аналитикам» нужно было затащить в топ 10 кого то, кто в него не попадал.
Если же они хотели составить рейтинг только автомобилей имеющих модификации с полным приводом, то тогда это поле расширяется, ибо сейчас полным приводом оснащаются не только CUV. Например та же Октавия тоже имеет полноприводные версии и продается лучше Икстрейла или Кашкая.

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+5
ЦСКА Чемпион

Вот прямо в точку.

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+1
ЦСКА Чемпион

Если включать иксрей в топ, то почему тогда не включить в него степвей? В чем разница между хреем и степаном?

Октавия обычная пузотёрка без претензий на кроссоверность (не считая версии скаут).

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0
Demitrius

«Если включать иксрей в топ, то почему тогда не включить в него степвей? В чем разница между хреем и степаном?»

Исключая всю казуистику, типа того, что Степвей с глухой задней стойкой, это приподнятый хэтчбек Сандеро, а тот в свою очередь Логан без багажника, в то время как Иксрей рисовался с нуля, именно как кроссовер, имеет бОльшие передние двери, более органичный вид, шире, длиннее и т.д... :), пожалуйста пусть тоже присутствует, я только ЗА, только вот по продажам именно Степвей, не дотягивает до этого топ 10.

«Октавия обычная пузотёрка без претензий на кроссоверность (не считая версии скаут).»

Шкода Скаут считается АЕВ вместе с обычной Октавией,так же как и в этом рейтинге никто не высчитывает количество проданных CUV с полным приводом и без оного.

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+2
ЦСКА Чемпион

Честно говоря, я бы и Х-рей не стал включать, т.к. он — приподнятый хэтчбек в чистом виде.

А в целом вы правы, каждый считает кто во что горазд :)

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+1
Demitrius

Это всё условности, как и само понятие — кроссовер, хотя Степвей больше подходит на роль приподнятого хэтчбека, придерживаясь терминологии, Сандеро с увеличенным клиренсом.
Один из показателей, который раньше приписывался к отличительным чертам кроссоверов, а именно — увеличенная высота кузова, повсеместно уходит в прошлое. С каждым новым поколением, кроссоверы становятся всё ниже и ниже, в угоду лучшим аэродинамическим показателям и экономической эффективности. Сравните любой кроссовер предыдущего и нынешнего поколения, и вы увидите, как все они становятся ниже.

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0
ЦСКА Чемпион

Я тоже считаю, что кроссоверы в подсчетах надо делить на полноприводные и моноприводные:)
Но тогда Каплан утопится в своем толчке!!!
Будем милосердны:)

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+4

Автостат-инфо: «LADA Xray на первом месте по продажам среди российских SUV»
ссылкассылка

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+3

Как хорошо идут дела у Renault-Nissan, половина ТОПа заняли Captur, Duster, Qashqai, X-trail и Terrano. Посчитайте сумму сами... Не зря сделали ставку на кроссоверы в России, учитывая это  — «В первом полугодии кроссоверы по популярности обогнали автомобили В-класса».. По сути из двух машин сделали 5 моделей!

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+2
Шелдон Купер

Больше половины, т.к. нива и шевинива тоже имеют прямое отношение к Renault-Nissan.

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+2
Demitrius

Нормально для «аутсайдера», как мне недавно тут объяснили про Рено:)

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+1